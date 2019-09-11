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لوقف الحرب بالسودان.. توقيع اتفاق مع الحركات المسلحة بجوبا

١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٢ م
لقطات من توقيع الاتفاق
لقطات من توقيع الاتفاق
نقلة نوعية نحو وقف الحرب وإحلال السلام في السودان، إذ وقعت الحكومة السودانية الجديدة والحركات المسلحة تت لواء الجبهة الثورية وغيرها، في عاصمة جنوب السودان جوبا، اليوم الأربعاء، على اتفاق لإعلان المبادئ، بحضور وزير شؤون الرئاسة في مكتب رئيس جمهورية جنوب السودان، الذي توسط في الاتفاق على خريطة طريق تمهد لعملية التفاوض بعد يومين من بدء المفاوضات عقب وصول وفد المجلس السيادي الانتقالي إلى جوبا، إذ يشكل الاتفاق ورقة مشتركة للتفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو.
يذكر أن الجبهة الثورية، قد أبدت تحفظها على وثيقة الإعلان الدستوري بين المجلس السكري وقوى الحرية والتغيير، فيما ينص اتفاق المبادئ الموقع اليوم مع الحركات المسلحة، على أن بدء التفاوض في منتصف أكتوبر المقبل ولمدة ثلاثين يوما. ونصت الوثيقة الدستورية، على تخصيص الأشهر الستة الأولى من الفترة الانتقالية لتحقيق
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نظام-القبة-الحديدية

استنفار أمني بإسرائيل بعد إطلاق 3 صواريخ من غزة

انطلقت، اليوم الأربعاء، صافرات الإنذار في عدد من البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، وذلك عقب رصد منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية لإطلاق قذائف من القطاع. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان له: "تم تفعيل صافرات الإنذار في منطقة ياد مردخاي بعد الحديث عن رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل"، مضيفا: "ردا على الاعتداء الصاروخي من القطاع قصفت دبابة قبل قليل موقعين عسكريين تابعين لمنظمة حماس في شمال قطاع غزة، وذلك ردا على إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل قبل قليل".
نتنياهو 3

لماذا يطمع نتنياهو في السيطرة على «سلة غذاء فلسطين»؟

في خطوة ربما تقضي فعلياً على آمال حل الدولتين الذي طالما كان محور الدبلوماسية الدولية حول القضية الفلسطينية، جاء تعهد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم مناطق بالضفة الغربية المحتلة حال فوزه في الانتخابات التي تنطلق في 17 الجاري. نتنياهو أعلن عزمه ضم غور الأردن وشمالي البحر الميت، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، إذا فاز في الانتخابات ، مضيفا "سنضم كل المستوطنات في الضفة الغربية، ومناطق استراتيجية أخرى بالضفة الغربية". ? وأكد أن السيادة الإسرائيلية على هذه المناطق ستكون إلى الأبد .
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

«التعاون الخليجي» يدين تصريحات نتنياهو: عدوانية

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، في بيان له، اليوم الأربعاء، عن إدانته لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفا إياها بالاستفزازية والعدوانية، مؤكدا أنها تتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. بدورها، أدانت منظمة التعاون الإسلامي تلك التصريحات، ورحبت بدعوة السعودية لاجتماع طارئ، وذلك بحسب ما أوردته فضائية سكاي نيوز. وكانت السعودية قد أدانت بشدة تصريحات نتنياهو، ودعت إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لوضع خطة تحرك عاجلة وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه إسرائيل.
صحف-السعودية

صحف السعودية: ترامب يقيل بولتون بعد افتراق سياسي

تصدرت إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستشاره للأمن القومي جون بولتون، عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، كما تناولت العديد من القضايا التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. تحت عنوان "الرئيس الأمريكي يطيح بمستشار الأمن القومي"، أفادت صحيفة "عكاظ" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقال أمس الثلاثاء، مستشاره للأمن القومي جون بولتون. وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: "أخبرت بولتون أن خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض.. اختلفت بشدة مع العديد من اقتراحاته، كما فعل آخرون في الإدارة".
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سلفاكير (2)

لأول مرة منذ عام.. سلفاكير يبحث مع مشار اتفاق السلام

التقى رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت مع زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار، بالعاصمة جوبا، أمس الإثنين، للمرة الأولى منذ عام، في محاولة لإنقاذ اتفاق السلام المتعثر بين الطرفين. وقال هنري أودوار، نائب مشار، في تصريح صحفي: "لقد ركّز اجتماعنا على الترتيبات الأمنية، لأن هذا هو أحد البنود الأساسية لاتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين في 2018"، مضيفًا "هناك تحدّيات ونحن نصلّي للتغلّب عليها". كان مشار، النائب الأول للرئيس، وصل إلى جوبا على متن طائرة سودانية، يرافقه وفدا كبيرا ضم 60 شخصا ومسؤولا أمنيا من الخرطوم.
اسماء-عبدالله

الخارجية السودانية: نسعى لرفع اسم بلادنا من قائمة دول داعمة للارهاب

أكدت وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله سعي الحكومة الانتقالية الجديدة لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للارهاب. وقالت الوزيرة السودانية ـ في مقابلة خاصة مع قناة (العربية الحدث) الإخبارية أوردت مقتطفات منها اليوم (الإثنين) ـ "إن الوزارة ستنطلق في سياساتها الخارجية بالعمل على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية والمساندة للإرهاب". وأضافت أن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب يعد أمرا ضروريا من أجل الانفتاح على المجتمع الدولي وفتح الأبواب أمام البلاد من الناحية الاقتصادية والمالية.
فيصل محمد صالح وزير الإعلام السوداني

الحكومة السودانية تؤدي اليمين الدستورية أمام البرهان

أدى وزراء الحكومة الانتقالية في السودان، اليمين الدستورية، في القصر الجمهوري اليوم الأحد، أمام رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ورئيس القضاء عباس بابكر، وتعد حكومة حمدوك الحكومة الأولى بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير الذي حكم عزل بعدما حكم البلاد على مدار 30 عاما، ومن المقرر أن تحكم السودان بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 3 سنوات، تم التوصل إليه الشهر الماضي، بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.
عبد الفتاح-البرهان-وسلفاكير

شعب واحد في دولتين..الإثنين بدء مفاوضات سلام السودان

أعلن السودان أن وفدا رسميا سيتوجه، بعد غد الإثنين، إلى جوبا عاصمة جنوب السودان، لبدء مفاوضات مع الحركات المسلحة، برعاية رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت. وتسلم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم السبت، رسالة خطية من الرئيس سلفاكير ميارديت، سلمها له مبعوثه الشخصي توت قلواك، تتعلق بالمفاوضات بين حكومة السودان والحركات المسلحة، تحت رعاية وإشراف الرئيس سلفاكير. وأكد الفريق الركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة، في تصريح، اليوم، التزام حكومة السودان بإقرار السلام في البلاد.
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