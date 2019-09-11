لوقف الحرب بالسودان.. توقيع اتفاق مع الحركات المسلحة بجوبا

١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٢ م

لقطات من توقيع الاتفاق

نقلة نوعية نحو وقف الحرب وإحلال السلام في السودان، إذ وقعت الحكومة السودانية الجديدة والحركات المسلحة تت لواء الجبهة الثورية وغيرها، في عاصمة جنوب السودان جوبا، اليوم الأربعاء، على اتفاق لإعلان المبادئ، بحضور وزير شؤون الرئاسة في مكتب رئيس جمهورية جنوب السودان، الذي توسط في الاتفاق على خريطة طريق تمهد لعملية التفاوض بعد يومين من بدء المفاوضات عقب وصول وفد المجلس السيادي الانتقالي إلى جوبا، إذ يشكل الاتفاق ورقة مشتركة للتفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو.

يذكر أن الجبهة الثورية، قد أبدت تحفظها على وثيقة الإعلان الدستوري بين المجلس السكري وقوى الحرية والتغيير، فيما ينص اتفاق المبادئ الموقع اليوم مع الحركات المسلحة، على أن بدء التفاوض في منتصف أكتوبر المقبل ولمدة ثلاثين يوما. ونصت الوثيقة الدستورية، على تخصيص الأشهر الستة الأولى من الفترة الانتقالية لتحقيق