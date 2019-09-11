رياضة

القبض على مشجع بعد اتهامه بالعنصرية ضد سترلينج

تحرير:محمد جمال ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٨ م
رحيم سترلينج
رحيم سترلينج
ألقت قوات الشرطة فى بريطانيا القبض على مشجع، وذلك بعد اتهامه بتوجيه عبارات عنصرية لرحيم سترلينج، نجم إنجلترا وفريق مانشستر سيتي، خلال مواجهة بلغاريا السبت الماضي ضمن تصفيات يورو 2020. وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية فى تقرير لها اليوم الأربعاء، أن المتهم الذي يُعتقد أنه مشجع بلغاري تم سماعه وهو يلقي بعبارات عنصرية ضد سترلينج، من قبل أحد مسؤولي ملعب ويمبلي، الذي بدوره قام بطرده على الفور من المكان. وسلم موظفو الاستاد المشجع إلى الشرطة، التي اقتادته إلى محطة في شمال لندن، قبل إطلاق سراحه في وقت لاحق دون تهمة.
وأضافت الصحيفة الإنجليزية فى تقرير لها أنه تم الإبلاغ عن الحادث لمندوبي الاتحاد الأوروبي المتواجدين في المباراة، كما تم أيضًا إطلاع جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، على ما حدث بعد اللقاء. وعلق المتحدث باسم الاتحاد الإنجليزي عن الحادث، قائلا: "تم طرد شخص من الملعب، كما اُعتقل بسبب سوء
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