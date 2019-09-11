رياضة

الشريعي يكشف سبب رحيله عن اتحاد الكرة

تحرير:علي الزيني ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٩ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
كشف محمد الشريعي المدير المالي السابق لاتحاد الكرة، حقيقة رحيله عن منصبه، بعدما تم إخطاره اليوم الأربعاء، بإنهاء عمله بعد 7 أيام فقط من قرار تعيينه، موضحًا أن اتحاد الكرة أرسل إليه خطاب شكر على الفترة التي قضاها في العمل، بعد قراره بمساعدة الاتحاد في هيكلة الأمور المالية وتسيير العمل خلال الفترة الماضية، وأن قرار رحيله صدر من فاطمة سامورا، المسؤولة عن إدارة الكاف حاليا، والتي أبلغت بالأمس مسؤولي اللجنة الخماسية بضرورة رحيله وعدم اعتماد قرار تعيينه.
وأكد أن فاطمة سامورا لا تنسى سعيه لكشف الفساد داخل الكاف، بعدما أرسل الأوراق التي تثبت ذلك للاتحاد الدولي يوم 1 يوليو الماضي، وفوجئ بعدها في يوم 8 يوليو، بقرار من أحمد أحمد رئيس كاف بإنهاء التعاقد معه ورحيله عن الاتحاد الإفريقي". وأوضح الشريعي، أن كل ما يتم إرساله للفيفا من أوراق ومستندات يتم إخطار
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مرتضى منصور - ميتشو

أورلاندو: لسنا في عداء مع ميتشو وسعداء بنجاحه

وجه رولاني موكوينا، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، التهنئة للمدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش ميتشو، مدرب فريق الزمالك، بعد تتويجه بأول ألقابه مع الفارس الأبيض، بتحقيق لقب بطولة كأس مصر، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في المواجهة النهائية، جاء ذلك في تصريحات نقلتها، صحيفة "تايمز لايف" الجنوب إفريقية، قائلا: سعيد بنجاح ميتشو المبكر مع الزمالك وحصد أول بطولة معهم، أرسلت له رسالة هاتفية لتهنئته على الفوز بكأس مصر.
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نيمار يحرم بوجبا من راتب خيالي في سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن الفرنسي بول بوجبا، نجم وسط مانشستر يونايتد، وافق على الانتقال إلى باريس سان جيرمان قبل غلق الميركاتو الصيفي الأخير، لكن الصفقة توقفت بسبب البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب نادي العاصمة الفرنسية. وأوضحت صحيفة "صن" الإنجليزية، مساء اليوم الأربعاء، أن بول بوجبا كان على وشك الانضمام لباريس سان جيرمان في صفقة ضخمة، يحصل خلالها على راتب أسبوعي بقيمة 429 ألف جنيه إسترليني، لكن تلك الخطوة انهارت بسبب عدم انتقال نيمار إلى برشلونة.
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القبض على مشجع بعد اتهامه بالعنصرية ضد سترلينج

ألقت قوات الشرطة فى بريطانيا القبض على مشجع، وذلك بعد اتهامه بتوجيه عبارات عنصرية لرحيم سترلينج، نجم إنجلترا وفريق مانشستر سيتي، خلال مواجهة بلغاريا السبت الماضي ضمن تصفيات يورو 2020. وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية فى تقرير لها اليوم الأربعاء، أن المتهم الذي يُعتقد أنه مشجع بلغاري تم سماعه وهو يلقي بعبارات عنصرية ضد سترلينج، من قبل أحد مسؤولي ملعب ويمبلي، الذي بدوره قام بطرده على الفور من المكان. وسلم موظفو الاستاد المشجع إلى الشرطة، التي اقتادته إلى محطة في شمال لندن، قبل إطلاق سراحه في وقت لاحق دون تهمة.
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جمال الغندور

رسميًا.. جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام

قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، تعيين جمال العندور، رئيسا للجنة الحكام رسميا، ووجهت اللجنة الشكر إلى سمير محمود عثمان على الفترة القصيرة التي تولى فيها رئاسة لجنة الحكام. كان عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الكلفة بإدارة اتحاد الكرة، قد عقد جلسة مع جمال الغندور، ووافق الأخير على تولي المهمة بعد أن حصل على موافقة اللجنة المؤقتة فيما يتعلق بكل المطالب الخاصة به لتطوير منظومة التحكيم. وسبق أن تولى جمال الغندور رئاسة لجنة الحكام عام 2016.
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اتجاه في اتحاد الكرة لتأجيل انطلاق الدوري

علم «التحرير»، أن اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تدرس تأجيل انطلاق الدوري الممتاز لمدة 48 ساعة، وقال مصدر داخل الجبلاية في تصريحات خاصة اليوم الأربعاء، إن اللجنة ترى صعوبة في انطلاق الدوري يوم 19 سبتمبر كما كان محددًا له في وقت سابق، ولذا قد يتم إعلان تأجيله لمدة يومين. ومن المقرر أن تعقد اللجنة المكلفة لإدارة شئون اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، اجتماعًا هامًا اليوم الأربعاء، لمناقشة العديد من الملفات المطروحة على الساحة الرياضية خلال الفترة الماضية.
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اتحاد الكرة ينعي والد جمال محمد علي

نعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة السيد عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والقائم بأعمال المدير التنفيذي ومديرو الإدارات والعاملون بالاتحاد والد الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس الاتحاد الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء. وتوفى والد جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، وعميد كلية التربية الرياضية بأسيوط، وتوجه جمال محمد على إلى سوهاج لحضور مراسم تشييع الجنازة، حيث سيتم الدفن صباح الغد الأربعاء، على أن يقام العزاء على مدار 3 أيام فى سوهاج.
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4 رسائل للجنة الجبلاية لتجنب خطايا مجلس أبو ريدة

وجه ماجد سامي، رئيس نادي وادي دجلة، رسائل للجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، لتجنب أخطاء مجلس إدارة الجبلاية السابق خلال موسم 2018-2019. مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، قد تقدم باستقالة جماعية، فور خروج الفراعنة من ثمن نهائي بطولة كأس الأمم، واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة المؤقت، الذي سيسير الأعمال، حتى 31 يوليو المقبل، ويتكون المجلس الجديد من عمرو الجنايني في منصب رئيس مجلس الإدارة، وجمال محمد علي في منصب نائب الرئيس، و3 أعضاء هم محمد فضل زهران وسحر عبد الحق وأحمد عبد الله راضي.
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