الشريعي يكشف سبب رحيله عن اتحاد الكرة

تحرير:علي الزيني ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٩ م

اتحاد الكرة

كشف محمد الشريعي المدير المالي السابق لاتحاد الكرة، حقيقة رحيله عن منصبه، بعدما تم إخطاره اليوم الأربعاء، بإنهاء عمله بعد 7 أيام فقط من قرار تعيينه، موضحًا أن اتحاد الكرة أرسل إليه خطاب شكر على الفترة التي قضاها في العمل، بعد قراره بمساعدة الاتحاد في هيكلة الأمور المالية وتسيير العمل خلال الفترة الماضية، وأن قرار رحيله صدر من فاطمة سامورا، المسؤولة عن إدارة الكاف حاليا، والتي أبلغت بالأمس مسؤولي اللجنة الخماسية بضرورة رحيله وعدم اعتماد قرار تعيينه.

وأكد أن فاطمة سامورا لا تنسى سعيه لكشف الفساد داخل الكاف، بعدما أرسل الأوراق التي تثبت ذلك للاتحاد الدولي يوم 1 يوليو الماضي، وفوجئ بعدها في يوم 8 يوليو، بقرار من أحمد أحمد رئيس كاف بإنهاء التعاقد معه ورحيله عن الاتحاد الإفريقي". وأوضح الشريعي، أن كل ما يتم إرساله للفيفا من أوراق ومستندات يتم إخطار