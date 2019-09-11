رسميا.. إضافة كليتي الطب والعلاج الطبيعي لجامعة الزقازيق

١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٥ م

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، موافقة مجلس الوزراء في جلسته اليوم الأربعاء، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فيما يتعلق بإضافة كل من: كلية الطب بمدينة فاقوس لجامعة الزقازيق، وكلية العلاج الطبيعى لجامعة الزقازيق أيضاً، وكلية العلاج الطبيعى لجامعة قناة السويس. وذكر بيان أصدرته الوزارة، أن عبد الغفار أعلن أيضا موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والذي يقضي بإنشاء مؤسسة جامعية باسم "جلوبال" يكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة.

وتهدف "جلوبال" غلى استضافة فرع داخل مصر لجامعة "هيرتفورد شاير" والتى يقع مقرها الرئيسي بالمملكة المتحدة، على أن تتمتع هذه المؤسسة، وكذا الفرع بالشخصية الاعتبارية الخاصة.وأوضح البيان، أن هذا الفرع يهدف إلى الإسهام في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي داخل مصر، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه