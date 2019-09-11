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رسميا.. إضافة كليتي الطب والعلاج الطبيعي لجامعة الزقازيق

١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٥ م
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، موافقة مجلس الوزراء في جلسته اليوم الأربعاء، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فيما يتعلق بإضافة كل من: كلية الطب بمدينة فاقوس لجامعة الزقازيق، وكلية العلاج الطبيعى لجامعة الزقازيق أيضاً، وكلية العلاج الطبيعى لجامعة قناة السويس. وذكر بيان أصدرته الوزارة، أن عبد الغفار أعلن أيضا موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والذي يقضي بإنشاء مؤسسة جامعية باسم "جلوبال" يكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة.
وتهدف "جلوبال" غلى استضافة فرع داخل مصر لجامعة "هيرتفورد شاير" والتى يقع مقرها الرئيسي بالمملكة المتحدة، على أن تتمتع هذه المؤسسة، وكذا الفرع بالشخصية الاعتبارية الخاصة.وأوضح البيان، أن هذا الفرع يهدف إلى الإسهام في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي داخل مصر، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه
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مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

الحكومة تبدأ دراسة مقترحات «هيكلة نفسها»

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع مسئولي شركة "ماكينزي"، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء في تصريح صحفي، إن شركة "ماكينزي" تتولى تقديم الاستشارة للحكومة المصرية حول إعادة هيكلة الوزارات والمصالح الحكومية، وتقييم آليات أداء المهام والوظائف، واقتراح البدائل حول العدد الأمثل للوزارات والجهات الإدارية والخدمية.
محافظ -أسوان- اللواء -أحمد- إبراهيم (3)

قرارات حاسمة من محافظ أسوان تجاه «كيما للأسمدة»

قرر محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، اليوم الأربعاء، تحرير محضر بيئي تجاه شركة كيما للأسمدة، مكلفا مدير عام البيئة بتحرير المحضر بعد رصد المحافظ لتصاعد انبعاثات وأدخنة من مصنع الشركة القديم، ما يضر بشكل مباشر بالصحة العامة لمواطني مدينة أسوان، بجانب تأثيره السلبي على البيئة المحيطة، خاصة في ظل تعدد شكاوى المواطنين من هذه المشكلة المتكررة، موجها كذلك بتشكيل لجنة متخصصة من القوى العاملة لمراجعة موقف مسابقة التعينات التى أعلنت عنها شركة كيما مؤخرا، للتشغيل في المصنع الجديد للفنيين من خريجي الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية.
غادة-والى-وزيرة-التضامن

500 مليون دولار قيمة «تكافل وكرامة» المرحلة الثانية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع اتفاق المرحلة الثانية لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي "تكافل وكرامة"، بقيمة 500 مليون دولار. وعقب توقيع الاتفاق، قالت غادة وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل على مد البرنامج للدعم النقدي المشروط، الذي امتدت إسهاماته لـ3 سنوات، من مارس 2015 حتى 2018، ومن المقرر أن تتواصل إسهامات هذا البرنامج لـ3 سنوات مقبلة، لافتة إلى أنه تم تقييم البرنامج من قبل مقيم دولي مستقل، وأثبت تحقيق نتائج وآثار إيجابية على صعيد تحسين مستوى معيشة الأسر المستفيدة منه.
دار-الافتاء-المصرية

دار الإفتاء توضح حكم مشاهدة مسلسل سيدنا يوسف

نفذت دار الإفتاء، اليوم الأربعاء، بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، وذلك بغرض الإجابة على أسئلة المتابعين، بحضور الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، وجاء من بين الأسئلة سؤال يقول: "هل يجوز مشاهدة مسلسل سيدنا يوسف، لأن المسلسل يجسد شخصية سيدنا يوسف؟"، ورد وسام على السائل قائلا: "تجسيد الأنبياء حرام، لأن الأنبياء بلغوا منزلة الكمال فلا يليق ولا يجوز تجسيدهم بأى حال من الأحوال، و روى أنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك رجلا يقلد رسول الله في مشيه، وكان يفعل ذلك بقصد الإساءة للنبى فلعنه الرسول".
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جامعة-الزقازيق-

تعيين «عثمان شعلان» رئيسًا لجامعة الزقازيق

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، تعيين الدكتور عثمان شعلان، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، رئيسًا للجامعة، وذلك خلفًا للدكتور خالد عبدالباري، والذي انتهت فترة رئاسته في الأول من أغسطس الماضي، لبلوغه السن القانونية للمعاش. وتولت الدكتورة ميرفت عسكر، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث، أعمال رئيس جامعة الزقازيق، وذلك بصفة مؤقتة، منذ خروج «عبدالباري» بالمعاش، قبل صدور قرار الوزير، اليوم الأحد، بتعيين «شعلان» رئيسًا جديدًا للجامعة.
جامعة-الزقازيق-

رسميا.. عثمان شعلان رئيسًا لجامعة الزقازيق

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، تعيين الدكتور عثمان شعلان، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، رئيسًا للجامعة، خلفًا للدكتور خالد عبد الباري، والذي انتهت فترة رئاسته في الأول من أغسطس الماضي، لبلوغه السن القانونية للمعاش. وتولت الدكتورة ميرفت عسكر، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث، أعمال رئيس جامعة الزقازيق، بصفة مؤقتة، منذ خروج «عبد الباري» بالمعاش، قبل صدور قرار الوزير، اليوم الأحد، بتعيين «شعلان» رئيسًا جديدًا للجامعة.
بدء -أعمال -المستشفى -الجامعي -وكلية -الطب -جامعة -دمنهور (5)

500 سرير.. تدشين أول مرحلة بمستشفى دمنهور الجامعي

دشن اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، اليوم الإثنين، المرحلة الأولى من أعمال مشروعي كلية الطب والمستشفى الجامعي بجامعة دمنهور بمجمع الأبعادية، وذلك بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة ووكلاء الوزارات ورؤساء النقابات وأعضاء مجلس النواب والإعلاميين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وذلك انطلاقا من دعم القيادة السياسية وتوجيهاته واهتمامه بتطوير ملف الصحة والتعليم.
محافظ-البحيرة-يستقبل-اللواء-محمد-العصار-وزير-الدولة-للإنتاج-الحربى (1)

محافظ البحيرة يستقبل وزير الإنتاج الحربي (صور)

استقبل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم الإثنين، في مكتبه اللواء محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، في إطار التعاون بين الوزارة ومحافظة البحيرة في تنفيذ عدد من المشروعات، حيث تم توقيع بروتوكول بين الوزارة وجامعة دمنهور منذ شهور لتنفيذ مشروع إنشاء المستشفى الجامعي وكلية الطب بجامعة دمنهور، وتأتى الزيارة في إطار تدشين ووضع حجر الأساس للمشروع وتسليم موقع كلية الطب والمستشفى الجامعي لشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي.
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