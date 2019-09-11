إصابة 12 صيادا في بحيرة ناصر بتسمم غذائي

تحرير:عوض سليم ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ م

مستشفى - أرشيفية

استقبلت مستشفى حميات أسوان، اليوم الأربعاء، 12 شخصا من صيادين بحيرة ناصر نتيجة إصابتهم بتسمم غذائى عقب تناولهم وجبة فاسدة بمنطقة عملهم بجرف حسين بالقطاع الاوسط لبحيرة ناصر جنوب محافظة أسوان، إذ ظهرت عليهم حالة إعياء وقيئ وإسهال، وتبين من خلال سؤالهم أنهم تناولوا وجبة فاسدة عبارة عن "أرز مطهى"، وعلى الفور تم إخضاعم للعلاج والملاحظة الطبية الدقيقة داخل المستشفى لحين استقرار حالتهم الصحية، كما تم أخذ عينات منهم لتحليها للوقوف على الأسباب الحقيقية للتسمم.

وكان اللواء محمد عمارة مدير أمن أسوان، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسوان، يفيد بورود بلاغ من مستشفى الحميات بأسوان، بوصول 12 صيادا من بحيرة ناصر مصابين بحالة إعياء وقيئ.وتبين من واقع الإخطار، أن المصابين هم: "عمر محمد إبراهيم 30 سنة، ونور عاطف حموده 22 سنة، وحمادة عاطف حمودة 20 سنة، وائل محمد