رياضة

نيمار يحرم بوجبا من راتب خيالي في سان جيرمان

تحرير:سعد الدين محمود ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٣ م
بوجبا
بوجبا
كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن الفرنسي بول بوجبا، نجم وسط مانشستر يونايتد، وافق على الانتقال إلى باريس سان جيرمان قبل غلق الميركاتو الصيفي الأخير، لكن الصفقة توقفت بسبب البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب نادي العاصمة الفرنسية. وأوضحت صحيفة "صن" الإنجليزية، مساء اليوم الأربعاء، أن بول بوجبا كان على وشك الانضمام لباريس سان جيرمان في صفقة ضخمة، يحصل خلالها على راتب أسبوعي بقيمة 429 ألف جنيه إسترليني، لكن تلك الخطوة انهارت بسبب عدم انتقال نيمار إلى برشلونة.
وأشارت الصحيفة إلى أن بوجبا صاحب الـ26 عامًا، ظهر كهدف رئيس لبطل الدوري الفرنسي الأول، بالإضافة إلى ريال مدريد هذا الصيف، وأن يونايتد وافق على عرض باريس سان جيرمان قبل أيام قليلة من غلق السوق الأوروبية. وأضافت أن السبب الوحيد وراء عدم قيامه بهذه الخطوة هو أن نيمار لم يكمل عودته إلى برشلونة، بعد تعثر
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أورلاندو: لسنا في عداء مع ميتشو وسعداء بنجاحه

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القبض على مشجع بعد اتهامه بالعنصرية ضد سترلينج

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بعد تهديدات القتل..جماهير مانشستر تخطط لمصالحة بوجبا

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن جماهير مانشستر يونايتد تخطط لمصالحة النجم الفرنسي بول بوجبا، خلال مباراة فريقهم أمام كريستال بالاس، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، وتأتي هذه الخطوة بعد أن تعرض بول بوجبا لإهانات عنصرية وتهديدات بالقتل من بعض جماهير مانشستر يونايتد، بعدما أهدر ركلة جزاء خلال مباراة الفريق ضد وولفرهامبتون في الجولة الثانية، وحرم فريقه من تحقيق الفوز الثاني في البطولة.
نيمار

سان جيرمان يرفض العرض الأول لبرشلونة لضم نيمار

لا يمانع باريس سان جيرمان رحيل نجمه البرازيلي نيمار على سبيل الإعارة هذا الصيف، إلا أن الفريق الفرنسي رفض أول عرض تقدم به برشلونة لضم النجم البرازيلي، ويبدو أن العملاق الكتالوني لا يجد أي حل في ضم نيمار بشكل نهائي هذا الصيف، وبدأ بتقدم بعرض لضم النجم البرازيلي على سبيل الإعارة مع وضع بند في العقد يتيح للعملاق الكتالوني ضم اللاعب بصورة نهائية الصيف المقبل، مقابل 150 مليون يورو، وهو العرض الذي رفضه باريس سان جيرمان وذلك بحسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
مارسيال2

مانشستر يونايتد يتعثر أمام وولفرهامبتون

اقتنص ولفر هامبتون نقطة ثمينة من ضيفه مانشستر يونايتد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الإثنين، على ملعب «مولينيو» في ختام مباريات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019- 2020. دخل الشياطين الحمر اللقاء بقيادة مدربهم أولي سولشاير، بالقوة الضاربة، وفرضوا سيطرتهم على مجريات اللعب، وتمكن الفرنسي أنتوني مارسيال من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 27 بعد مجموعة من التمريرات بين لينجارد وراشفورد، انتهت في قدم المهاجم الأسمر الذي سددها بيسراه في شباك باتريسيو.
Paul-Pogba-بول-بوجبا (1)

شقيق بوجبا: الصفقة ليست مستحيلة على بيريز

طالب ماتياس بوجبا، لاعب ماتشينجو الإسباني، وشقيق نجم وسط فريق مانشستر يونايتد، فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، بحسم صفقة ضم شقيقه إلى النادي الملكي وأن ذلك لن يكون مستحيلا عليه، مشيرًا إلى أنه يتوقع معاناة زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق في حالة عدم تعاقده مع «بوجبا» بالموسم الجديد. وقال ماتياس، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة «ماركا» الإسبانية، إن شقيقه يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد، ولا يمكنه تقديم مستويات أفضل مع في الفترة المقبلة، مضيفا أنه واجه مشاكل مع الفريق كان آخر بسبب صدامه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مدربه السابق.
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