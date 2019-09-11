نيمار يحرم بوجبا من راتب خيالي في سان جيرمان

تحرير:سعد الدين محمود ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٣ م

بوجبا

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن الفرنسي بول بوجبا، نجم وسط مانشستر يونايتد، وافق على الانتقال إلى باريس سان جيرمان قبل غلق الميركاتو الصيفي الأخير، لكن الصفقة توقفت بسبب البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب نادي العاصمة الفرنسية. وأوضحت صحيفة "صن" الإنجليزية، مساء اليوم الأربعاء، أن بول بوجبا كان على وشك الانضمام لباريس سان جيرمان في صفقة ضخمة، يحصل خلالها على راتب أسبوعي بقيمة 429 ألف جنيه إسترليني، لكن تلك الخطوة انهارت بسبب عدم انتقال نيمار إلى برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن بوجبا صاحب الـ26 عامًا، ظهر كهدف رئيس لبطل الدوري الفرنسي الأول، بالإضافة إلى ريال مدريد هذا الصيف، وأن يونايتد وافق على عرض باريس سان جيرمان قبل أيام قليلة من غلق السوق الأوروبية. وأضافت أن السبب الوحيد وراء عدم قيامه بهذه الخطوة هو أن نيمار لم يكمل عودته إلى برشلونة، بعد تعثر