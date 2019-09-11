حمامات غير آدمية.. غضب في أول أيام الدراسة بمطروح

تحرير:محمد العمدة ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٣ م

مدارس- أرشيفية

استقبلت مدارس مرسى مطروح، اليوم الأربعاء، طلاب المرحلة الابتدائية وروضة الأطفال فى 245 مدرسة ابتدائي و77 رياض أطفال، وسط حضور متوسط من طلاب المرحلتين، حيث أبدى عدد من أولياء الأمور بمدرسة عادل الصفتي، في مطروح، استياءهم بسبب تدهور حالة المدرسة ودورات المياه وغياب الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد، فضلا عن عدم استطاعة الأطفال دخول دورات المياه لعدم نظافتها، وكذلك الغياب التام للمراقبة على المدرسة.

وحصلت «التحرير» على صور من داخل دورات المياه وحمامات مدرسة عادل الصفتي، أظهرت عدم استعداد إدارة المدرسة للعام الدراسي الجديد، رغم أنها إحدى أكبر مدارس التعليم الابتدائي في مطروح؛ ما أثار غضبا شديدا من أولياء الأمور الذين قاموا بمشاركة الصور على مواقع التواصل الاجتماعي. وأجرى الدكتور سمير