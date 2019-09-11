رياضة

أورلاندو: لسنا في عداء مع ميتشو وسعداء بنجاحه

تحرير:علي الزيني ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٧ م
ميتشو ومرتضى منصور
ميتشو ومرتضى منصور
وجه رولاني موكوينا، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، التهنئة للمدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش ميتشو، مدرب فريق الزمالك، بعد تتويجه بأول ألقابه مع الفارس الأبيض، بتحقيق لقب بطولة كأس مصر، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في المواجهة النهائية، جاء ذلك في تصريحات نقلتها، صحيفة "تايمز لايف" الجنوب إفريقية، قائلا: سعيد بنجاح ميتشو المبكر مع الزمالك وحصد أول بطولة معهم، أرسلت له رسالة هاتفية لتهنئته على الفوز بكأس مصر.
وواصل مدرب أورلاندو، حديثه، قائلا: "نادينا يتسع للكثير من الأشخاص، لذا نحن لا نشعر بالاستياء لرحيل أي شخص، ولا يوجد مشاعر سيئة، أو ضيق.. عندما ينجح أحد الأشخاص، فنحن أول من يقدم لهم التهاني كمؤسسة، على الأخص لأنك عندما تصبح من عناصر بيراتس ستبقى دائمًا من مكونات النادي". وأضاف: "حتى عندما يمر بمواقف
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Paul-Pogba-بول-بوجبا (4)

نيمار يحرم بوجبا من راتب خيالي في سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن الفرنسي بول بوجبا، نجم وسط مانشستر يونايتد، وافق على الانتقال إلى باريس سان جيرمان قبل غلق الميركاتو الصيفي الأخير، لكن الصفقة توقفت بسبب البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب نادي العاصمة الفرنسية. وأوضحت صحيفة "صن" الإنجليزية، مساء اليوم الأربعاء، أن بول بوجبا كان على وشك الانضمام لباريس سان جيرمان في صفقة ضخمة، يحصل خلالها على راتب أسبوعي بقيمة 429 ألف جنيه إسترليني، لكن تلك الخطوة انهارت بسبب عدم انتقال نيمار إلى برشلونة.
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الشريعي يكشف سبب رحيله عن اتحاد الكرة

كشف محمد الشريعي المدير المالي السابق لاتحاد الكرة، حقيقة رحيله عن منصبه، بعدما تم إخطاره اليوم الأربعاء، بإنهاء عمله بعد 7 أيام فقط من قرار تعيينه، موضحًا أن اتحاد الكرة أرسل إليه خطاب شكر على الفترة التي قضاها في العمل، بعد قراره بمساعدة الاتحاد في هيكلة الأمور المالية وتسيير العمل خلال الفترة الماضية، وأن قرار رحيله صدر من فاطمة سامورا، المسؤولة عن إدارة الكاف حاليا، والتي أبلغت بالأمس مسؤولي اللجنة الخماسية بضرورة رحيله وعدم اعتماد قرار تعيينه.
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القبض على مشجع بعد اتهامه بالعنصرية ضد سترلينج

ألقت قوات الشرطة فى بريطانيا القبض على مشجع، وذلك بعد اتهامه بتوجيه عبارات عنصرية لرحيم سترلينج، نجم إنجلترا وفريق مانشستر سيتي، خلال مواجهة بلغاريا السبت الماضي ضمن تصفيات يورو 2020. وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية فى تقرير لها اليوم الأربعاء، أن المتهم الذي يُعتقد أنه مشجع بلغاري تم سماعه وهو يلقي بعبارات عنصرية ضد سترلينج، من قبل أحد مسؤولي ملعب ويمبلي، الذي بدوره قام بطرده على الفور من المكان. وسلم موظفو الاستاد المشجع إلى الشرطة، التي اقتادته إلى محطة في شمال لندن، قبل إطلاق سراحه في وقت لاحق دون تهمة.
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ميتشو يبدأ مهمته في الزمالك بجلسة مع اللاعبين

بدأ الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو»، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مهام عمله رسميًّا، حيث تواجد بملعب النادي بميت عقبة، لقيادة تدريبات الفارس الأبيض المقامة حاليًّا، ومعه أيمن عبدالعزيز المدرب، وأحمد عبدالرءوف المدرب المساعد، وأنطونيو مدرب الأحمال وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى، وعقد ميتشو جلسة سريعة مع اللاعبين شرح لهم خطة أول تدريب له، مطالبًا الجميع ببذل أقصى الجهد والعمل الدائم على النجاح، وتحقيق البطولات وذلك بالالتزام والجهد والعمل الجاد.
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مرتضى للخطيب: «ثقافتك محدودة ومهارتك كانت في رجليك»

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ثقافته محدودة ومهارته في رجليه فقط»، وقال مرتضى في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالنادي اليوم لتقديم المدرب الجديد ميتشو: «لما اعتزل خلاص انتهت مهارته، لكن أنا تاريخ»، وتابع: «الأهلي تحدث مع وكيل ميتشو، وقال لكم إن الرجل التزم بكلمة مع الزمالك.. الكل ذبح في الزمالك بسبب رحيل جروس.. الأهلي غير 6 مدربين ولم أر أحدا ينبح حتى على الأهلي بعد رحيل لاسارتي».
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مرتضى منصور يكذب الخطيب: أنت حاولت خطف ميتشو

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن بعض وسائل الإعلام قالت إن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، رفض التعاقد مع ميتشو، وأن وكيل أعماله تواصل مع الأهلي.. أقول للخطيب أنت من تحدثت مع وكيل ميتشو وقال لكم إن الرجل التزم بكلمة مع الزمالك»، وتابع مرتضى في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالنادي اليوم لتقديم المدرب الجديد ميتشو: «الكل ذبح في الزمالك بسبب رحيل جروس.. الأهلي غير 6 مدربين ولم أر أحدا ينبح حتى على الأهلي بعد رحيل لاسارتي».
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (2)

رئيس الزمالك: لماذا لم يتحدث أحد عن رحيل لاسارتي؟

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن اللجنة الفنية بالنادي، قيمت الصربي ميلوتين سريدوفيتش الشهير بـ«ميتشو»، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، قبل قدومه، وأن بعض المحسوبين على الزمالك قالوا في الإعلام إن المدرب لا يملك شخصية، وإنني لا أملك قرار، وأوضح مرتضى في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالنادي اليوم لتقديم المدرب الجديد ميتشو: «الكل ذبح في الزمالك بسبب رحيل جروس.. الأهلي غير 6 مدربين ولم أرى أحد ينبح حتى على الأهلي بعد رحيل لاسارتي».
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