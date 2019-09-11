أورلاندو: لسنا في عداء مع ميتشو وسعداء بنجاحه

تحرير:علي الزيني ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٧ م

ميتشو ومرتضى منصور

وجه رولاني موكوينا، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، التهنئة للمدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش ميتشو، مدرب فريق الزمالك، بعد تتويجه بأول ألقابه مع الفارس الأبيض، بتحقيق لقب بطولة كأس مصر، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في المواجهة النهائية، جاء ذلك في تصريحات نقلتها، صحيفة "تايمز لايف" الجنوب إفريقية، قائلا: سعيد بنجاح ميتشو المبكر مع الزمالك وحصد أول بطولة معهم، أرسلت له رسالة هاتفية لتهنئته على الفوز بكأس مصر.

وواصل مدرب أورلاندو، حديثه، قائلا: "نادينا يتسع للكثير من الأشخاص، لذا نحن لا نشعر بالاستياء لرحيل أي شخص، ولا يوجد مشاعر سيئة، أو ضيق.. عندما ينجح أحد الأشخاص، فنحن أول من يقدم لهم التهاني كمؤسسة، على الأخص لأنك عندما تصبح من عناصر بيراتس ستبقى دائمًا من مكونات النادي". وأضاف: "حتى عندما يمر بمواقف