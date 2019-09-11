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مواعيد وأماكن مقابلات المقبولين في وظائف المدارس اليابانية

تحرير:أمينة محمود ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٩ م
المدارس اليابانية
المدارس اليابانية
أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد عقد المقابلات الشخصية لكل من المعلمين والأخصائيين ومديري ووكلاء المدارس الذين تم قبولهم مبدئيا والذين حصلوا على الدرجات الأعلى في أقصر وقت في الاختبار الإلكتروني للوظائف التي أعُلن عنها مسبقًا بالمدارس، وتعقد المقابلات الشخصية للمقبولين للوظائف بفندق تريومف بكوبري القبة بمحافظة القاهرة، في الفترة من يوم الأحد 15 سبتمبر المقبل وتستمر حتى الأربعاء الموافق 18 سبتمبر المقبل، مطالبة بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة لعدم التكدس.
وحددت وحدة المدارس المصرية اليابانية، مواعيد خاصة بكل محافظة محدد به موعد إجراء المقابلة الشخصية، على أن يحضر المتقدم للوظيفة معه: "السيرة الذاتية - 3 صور شخصية - صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه) موجه باسم المدارس المصرية اليابانية - صور الشهادات والمؤهلات العلمية"، ويتم تقديمها في دوسيه بلاستيكي.الأحد
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حمامات غير آدمية.. غضب في أول أيام الدراسة بمطروح

استقبلت مدارس مرسى مطروح، اليوم الأربعاء، طلاب المرحلة الابتدائية وروضة الأطفال فى 245 مدرسة ابتدائي و77 رياض أطفال، وسط حضور متوسط من طلاب المرحلتين، حيث أبدى عدد من أولياء الأمور بمدرسة عادل الصفتي، في مطروح، استياءهم بسبب تدهور حالة المدرسة ودورات المياه وغياب الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد، فضلا عن عدم استطاعة الأطفال دخول دورات المياه لعدم نظافتها، وكذلك الغياب التام للمراقبة على المدرسة.
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الحكومة تبدأ دراسة مقترحات «هيكلة نفسها»

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع مسئولي شركة "ماكينزي"، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء في تصريح صحفي، إن شركة "ماكينزي" تتولى تقديم الاستشارة للحكومة المصرية حول إعادة هيكلة الوزارات والمصالح الحكومية، وتقييم آليات أداء المهام والوظائف، واقتراح البدائل حول العدد الأمثل للوزارات والجهات الإدارية والخدمية.
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رسميا.. إضافة كليتي الطب والعلاج الطبيعي لجامعة الزقازيق

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، موافقة مجلس الوزراء في جلسته اليوم الأربعاء، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فيما يتعلق بإضافة كل من: كلية الطب بمدينة فاقوس لجامعة الزقازيق، وكلية العلاج الطبيعى لجامعة الزقازيق أيضاً، وكلية العلاج الطبيعى لجامعة قناة السويس. وذكر بيان أصدرته الوزارة، أن عبد الغفار أعلن أيضا موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والذي يقضي بإنشاء مؤسسة جامعية باسم "جلوبال" يكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة.
محافظ -أسوان- اللواء -أحمد- إبراهيم (3)

قرارات حاسمة من محافظ أسوان تجاه «كيما للأسمدة»

قرر محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، اليوم الأربعاء، تحرير محضر بيئي تجاه شركة كيما للأسمدة، مكلفا مدير عام البيئة بتحرير المحضر بعد رصد المحافظ لتصاعد انبعاثات وأدخنة من مصنع الشركة القديم، ما يضر بشكل مباشر بالصحة العامة لمواطني مدينة أسوان، بجانب تأثيره السلبي على البيئة المحيطة، خاصة في ظل تعدد شكاوى المواطنين من هذه المشكلة المتكررة، موجها كذلك بتشكيل لجنة متخصصة من القوى العاملة لمراجعة موقف مسابقة التعينات التى أعلنت عنها شركة كيما مؤخرا، للتشغيل في المصنع الجديد للفنيين من خريجي الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية.
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عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

وزير الإسكان: تنفيذ 7 مدارس بمدينة دمياط الجديدة

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، إنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 7 مدارس (تعليم أساسي وثانوي) بإجمالي 226 فصلا بمدينة دمياط الجديدة، إذ تم الانتهاء الفعلي من تنفيذ 4 مدارس منها، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 3 مدارس أخرى، لاستيعاب الزيادة الطلابية، بعد ما تم تنفيذ عدة مشروعات سكنية منها (سكن مصر، دار مصر للإسكان المتوسط، جنة للإسكان الفاخر، الإسكان الاجتماعي)، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين,
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: 104 مليارات جنيه حجم الإنفاق على التعليم

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، على جهود الدولة نحو حشد الموارد اللازمة من خلال زيادة الإنفاق الموجه للتعليم في السنوات الخمس الأخيرة، ليرتفع إلى 104 مليارات جنيه في 2019-2020، مقارنة بنحو 66.1 مليار جنيه في عام 2013-2014 ، إضافة إلى قيام الدولة بتكثيف الاستثمارات العامة سواء في مجال التعليم أو في مجالات بناء الإنسان المختلفة. وأضافت السعيد، أن خطة العام المالي الحالي تستهدف توجيه استثمارات كلية بقيمة 48.1 مليار جنيه لخدمات التعليم لتتلاءم مع متطلبات العصر باعتباره أحد ركائز وأدوات التنمية.
امتحانات-الصف-الأول الثانوي-بالتابلت‎ (3)

التعليم: كتاب جديد للغة الإنجليزية لطلاب أولى ثانوي

قال الدكتور إسماعيل عبد العاطي رئيس قسم اللغة العربية بمركز تطوير المناهج المشرف على تطوير منهج اللغة العربية فى منظومة التعليم الجديدة، إن الدراسات التي أجراها المركز عن طريقة التعليم القديمة أثبتت أن بدء التعلم بترتيب الحروف الهجائية وأسمائها يضر في القراءة وتركيب الجمل ومن ثمّ أثبتت خللها، وبالتالي تم اعتماد مدخل التعليم الجديد وهو مدخل توليفي، عن طريق تعلم الكلمات المفتاحية كاملة ونغمة الحرف الأبجدي وليس اسمه، وهو ما يجعل الطفل أسرع وأفضل في تركيب الجمل.
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بتمويل 50 ألف جنيه.. تفاصيل قرض المدارس ببنك ناصر

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي استمرار بنك ناصر الاجتماعي في تقديم برنامج تمويل سداد المصروفات المدرسية، وذلك تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد. وقال شريف فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب، إن هدف البرنامج هو إتاحة التعليم للجميع؛ لذلك لا يوجد حد معين لعدد الطلاب في الأسرة الواحدة، وأوضح أن القرض يستهدف أصحاب الوظائف الحكومية وأصحاب المعاشات، بالإضافة إلى ورَثتهم والعاملين في القطاع الخاص، فضلا عن أصحاب المهن الحرة. وأضاف أن استهداف كل هذه الفئات يتيح الفرصة لرفع معدلات الالتحاق بالمدارس.
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