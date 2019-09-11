مواعيد وأماكن مقابلات المقبولين في وظائف المدارس اليابانية

تحرير:أمينة محمود ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٩ م

المدارس اليابانية

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد عقد المقابلات الشخصية لكل من المعلمين والأخصائيين ومديري ووكلاء المدارس الذين تم قبولهم مبدئيا والذين حصلوا على الدرجات الأعلى في أقصر وقت في الاختبار الإلكتروني للوظائف التي أعُلن عنها مسبقًا بالمدارس، وتعقد المقابلات الشخصية للمقبولين للوظائف بفندق تريومف بكوبري القبة بمحافظة القاهرة، في الفترة من يوم الأحد 15 سبتمبر المقبل وتستمر حتى الأربعاء الموافق 18 سبتمبر المقبل، مطالبة بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة لعدم التكدس.

وحددت وحدة المدارس المصرية اليابانية، مواعيد خاصة بكل محافظة محدد به موعد إجراء المقابلة الشخصية، على أن يحضر المتقدم للوظيفة معه: "السيرة الذاتية - 3 صور شخصية - صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه) موجه باسم المدارس المصرية اليابانية - صور الشهادات والمؤهلات العلمية"، ويتم تقديمها في دوسيه بلاستيكي.الأحد