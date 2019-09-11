مواعيد وأماكن مقابلات المقبولين في وظائف المدارس اليابانية

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد عقد المقابلات الشخصية لكل من المعلمين والأخصائيين ومديري ووكلاء المدارس الذين تم قبولهم مبدئيا والذين حصلوا على الدرجات الأعلى في أقصر وقت في الاختبار الإلكتروني للوظائف التي أعُلن عنها مسبقًا بالمدارس، وتعقد المقابلات الشخصية للمقبولين للوظائف بفندق تريومف بكوبري القبة بمحافظة القاهرة، في الفترة من يوم الأحد 15 سبتمبر المقبل وتستمر حتى الأربعاء الموافق 18 سبتمبر المقبل، مطالبة بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة لعدم التكدس.
وحددت وحدة المدارس المصرية اليابانية، مواعيد خاصة بكل محافظة محدد به موعد إجراء المقابلة الشخصية، على أن يحضر المتقدم للوظيفة معه: "السيرة الذاتية - 3 صور شخصية - صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه) موجه باسم المدارس المصرية اليابانية - صور الشهادات والمؤهلات العلمية"، ويتم تقديمها في دوسيه بلاستيكي.الأحد
وحددت وحدة المدارس المصرية اليابانية، مواعيد خاصة بكل محافظة محدد به موعد إجراء المقابلة الشخصية، على أن يحضر المتقدم للوظيفة معه: "السيرة الذاتية - 3 صور شخصية - صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه) موجه باسم المدارس المصرية اليابانية - صور الشهادات والمؤهلات العلمية"، ويتم تقديمها في دوسيه بلاستيكي.
الأحد 15 سبتمبر:
- مدارس "القاهرة الجديدة، والشروق 1، والشروق 2"، في تمام الساعة 9:30 صباحًا.
- مدارس "حدائق أكتوبر، المنطقة الصناعية بأكتوبر، والشيخ زايد" في تمام الساعة 11:30 ظهرًا.
- مدارس "العبور، والعاشر 1، والعاشر 2" في تمام الساعة 1:30 ظهرًا.
الإثنين 16 سبتمبر:
- مدارس "كفر صقر، وشبين الكوم، وقويسنا، وطنطا" في تمام الساعة 9:30 صباحًا.
- مدارس "الشهيد كريم رفعت، وسمنود، وبيلا" الساعة 12:00 ظهرًا.
- مدارس "السويس، وبورسعيد، وبني عبيد، وجمصة" الساعة 2 ظهرًا.
الثلاثاء 17 سبتمبر:
- مدارس "تمى الأمديد، والمنتزه، برج العرب 1، برج العرب 2" في تمام الساعة 9:30 صباحًا.
- مدارس "أسيوط، وكفر البطيخ، ودمياط الجديدة، والإسماعيلية" في تمام الساعة 11:30 ظهرًا.
- مدارس "حي العقاد بأسوان، والغردقة 1، والغردقة 2، وطور سيناء" في تمام الساعة 2 ظهرًا.
الأربعاء 18 سبتمبر:
- مدارس "بني سويف، والمنيا، والفيوم، وسنورس" في تمام الساعة 9:30 صباحًا.
- مدارس "الرديسية، وطهطا، وقنا، وحوش عيسى" في تمام الساعة 12:00 ظهرًا.