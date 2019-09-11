رياضة

راموس يكشف دوره في إصابة صلاح بنهائي دوري الأبطال

تحرير:محمد جمال ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ م
سيرجو راموس
سيرجو راموس
علق الإسباني سيرجيو راموس قائد ومدافع فريق ريال مدريد الإسبانى، على الهجوم الحاد الذي تعرض له عقب تسببه فى إصابة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطنى، خلال المباراة التي جمعتهما فى نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2017-2018، مؤكدا أنه لم يكن يقصد إصابة صلاح، وأن الجماهير فى إنجلترا كونت عنه وجهة نظر خاطئة، وأضاف مدافع المرينجى في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن "موقف صلاح، جعل الجماهير تعتقد اعتقادًا مختلفًا عني، خاصةً في إنجلترا".
وأضاف اللاعب صاحب الـ33 عامًا: "ما حدث عقب إصابة صلاح، يعد جزءًا من حياتي، لذلك علي أن أتعامل مع هذا الأمر، لكن فى النهاية أنا أحترم رأي الجميع". وأكمل: "الناس لديهم رؤية خاطئة عني من وقت لآخر، على أي حال أنا ضميري مرتاح، ولم تأت إصابة محمد صلاح عن قصد". وتعرض راموس لهجوم شرس من جانب جمهور الريدز، بعدما
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ريال مدريد يتفق مع تشيلسي على ضم كانتي

أفادت تقارير صحفية، بأن نادي ريال مدريد الإسباني، توصل إلى اتفاق مع نظيره تشيلسي، على ضم نجولو كانتي، لاعب خط الوسط الأخير، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وقالت صحيفة "صن" الإنجليزية، نقلا عن "ديفينسا سنترال" المقربة من النادي الملكي، إن حظر انتقالات تشيلسي الذي اقترب من الانتهاء، سيجعله قادرا على تعويض رحيل كانتي، كما أن ريال مدريد تمكن من اتخاذ خطوات جيدة في المفاوضات مما يجعله قريبا من ضم كانتي في الصيف المقبل، خاصة بعد الاتفاق الشفهي بين الناديين.
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إيتو: سبب وحيد يمنع محمد صلاح من الفوز بالكرة الذهبية

يرى صامويل إيتو نجم برشلونة والمنتخب الكاميروني الأسبق، أن الكرة الذهبية لم تذهب لأي لاعب أفريقي بسبب عدم احترام أبناء القارة الإفريقية، جاء ذلك في تصريحات نقلها موقع "أكتو كاميرون" قائلًا: "نحن لا نحظى بالاحترام، هذه حقيقة، أتمنى أن أكون على خطأ، لكن الكرة الذهبية المرة المقبلة، لن تذهب إلى محمد صلاح أو ساديو ماني، أريد أن يقوم أحد بتفسير لماذا لا يتمكن ماني، أو صلاح أو أوباميانج من التواجد ضمن أفضل 5 لاعبين، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو أقوياء للغاية، لكن هذا الموسم، من فاز بدوري الأبطال؟ إنه ماني وصلاح".
مرتضى منصور - ميتشو

أورلاندو: لسنا في عداء مع ميتشو وسعداء بنجاحه

وجه رولاني موكوينا، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، التهنئة للمدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش ميتشو، مدرب فريق الزمالك، بعد تتويجه بأول ألقابه مع الفارس الأبيض، بتحقيق لقب بطولة كأس مصر، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في المواجهة النهائية، جاء ذلك في تصريحات نقلتها، صحيفة "تايمز لايف" الجنوب إفريقية، قائلا: سعيد بنجاح ميتشو المبكر مع الزمالك وحصد أول بطولة معهم، أرسلت له رسالة هاتفية لتهنئته على الفوز بكأس مصر.
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نجم ليفربول يدخل اهتمامات ريال مدريد

يرغب ريال مدريد في مواصلة تدعيم صفوفه من خلال التعاقد مع النجم الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الريدز الموسم الماضي، وقيادته للفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، إلى جانب الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من قبل رابطة اللاعبين المحترفين، وبحسب صحيفة "إكسبريس"، سيبذل ريال مدريد قصارى جهده، من أجل إقناع فان دايك بحمل قميص "الأبيض الملكي" قريباً، رغم إدراك ريال مدريد لرغبة المدافع الهولندي في البقاء مع ليفربول، والفوز معه بكل الألقاب الممكنة.
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جماهير ليفربول تطالب برحيل محمد صلاح عن الفريق

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء، أن جماهير ليفربول الإنجليزي طالبت برحيل محمد صلاح الدولي المصري نجم الريدز عن الفريق عقب نهاية الموسم الجاري، حيث نشرت صحيفة "آس" الإسبانية أن جماهير الريدز تطالب إدارة ناديها برحيل محمد صلاح من أجل الاستفادة من العائد المادي وإبرام صفقات مميزة على غرار أليسون بيكر وفان دايك واللذان اعتبرتهما جماهير فريق ليفربول بأنهما عامل أساسي في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على حساب فريق توتنهام هوتسبير والتتويج بكأس السوبر الأوروبي أيضًا على حساب تشيلسي.
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قرعة دوري الأبطال.. صدام ناري بين الريال وباريس

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، عن مجموعة نارية لفريق برشلونة الإسباني، فيما يصطدم فريق ريال مدريد بباريس سان جيرمان الفرنسي، أما حامل اللقب فريق ليفربول الإنجليزي فقد وجد في مجموعة خامسة متوازنة رفقة نابولي الإيطالي، بينما وقع وصيف النسخة الماضية فريق توتنهام مع بايرن ميونخ الألماني في المجموعة الثانية بجوار أولمبياكوس اليوناني، وريد ستار بلجراد البلغاري، وذلك بعد سحب قرعة المسابقة القارية التي أقيمت مساء اليوم الخميس في إمارة موناكو بفرنسا.
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بعد تأهله مع أياكس.. دي يونج أفضل لاعب وسط في أوروبا

حصد الدولي الهولندي فرانكي دي يونج لاعب فريق برشلونة الإسباني، جائزة أفضل لاعب وسط في أوروبا، جاء ذلك خلال حفل قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا، المقام حاليًا في إمارة موناكو بفرنسا، بعد الموسم الرائع الذي قدمه مع أياكس الهولندي، ليتفوق على الإنجليزي جوردان هندرسون لاعب ليفربول، و الدنماركي كريستيان إريكسن صانع ألعاب فريق توتنهام هوتسبر، الذي خسر نهائي دوري الأبطال أمام الريدز، بهدفين نظيفين، في المواجهة النهائية، ليحقق رفقاء صلاح اللقب للمرة السادسة في تاريخه.
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