راموس يكشف دوره في إصابة صلاح بنهائي دوري الأبطال

تحرير:محمد جمال ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ م

سيرجو راموس

علق الإسباني سيرجيو راموس قائد ومدافع فريق ريال مدريد الإسبانى، على الهجوم الحاد الذي تعرض له عقب تسببه فى إصابة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطنى، خلال المباراة التي جمعتهما فى نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2017-2018، مؤكدا أنه لم يكن يقصد إصابة صلاح، وأن الجماهير فى إنجلترا كونت عنه وجهة نظر خاطئة، وأضاف مدافع المرينجى في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن "موقف صلاح، جعل الجماهير تعتقد اعتقادًا مختلفًا عني، خاصةً في إنجلترا".

وأضاف اللاعب صاحب الـ33 عامًا: "ما حدث عقب إصابة صلاح، يعد جزءًا من حياتي، لذلك علي أن أتعامل مع هذا الأمر، لكن فى النهاية أنا أحترم رأي الجميع". وأكمل: "الناس لديهم رؤية خاطئة عني من وقت لآخر، على أي حال أنا ضميري مرتاح، ولم تأت إصابة محمد صلاح عن قصد". وتعرض راموس لهجوم شرس من جانب جمهور الريدز، بعدما