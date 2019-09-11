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ترامب: بولتون «شخص قاسي».. و5 مرشحين لخلافته

١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ م
ترامب
ترامب
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن جون بولتون الذي أقاله من منصب مستشار الأمن القومي "ارتكب أخطاء كبيرة" خلال عمله في البيت الأبيض، لافتا إلى أنه لم يكن منسجما مع بعض الأعضاء المهمين في الإدارة، ونقلت قناة "الحرة" الفضائية، عن ترامب خلال حديثه للصحفيين قوله إنه ينظر في خمسة مرشحين يتمتعون بقدر كبير من الكفاءة وسيجرى الإعلان عن الخليفة المرتقب لبولتون خلال الأسبوع، لكنه لم يذكر أسماء المرشحين للمنصب الكبير في البيت الأبيض.
وأضاف الرئيس الأمريكي، أن بولتون ارتكب خطأ حين أشار إلى النموذج الليبي، أثناء حديثه عن الطريقة المثلى للتعامل مع أزمة الملف النووي لكوريا الشمالية، قائلا: "لم يكن من الذكاء أن يقول شيئا من ذلك القبيل".وقال ترامب، إنه لا يلوم زعيم كوريا الشمالية لرفضه التعامل مع بولتون، واعتبر تصريح الأخير حول "النموذج
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مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون

ماذا وراء إقالة جون بولتون من منصبه؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أنه قرر إقالة مستشار الأمن القومي جون بولتون، قائلا إنه لا يتفق معه "بشدة". وقال ترامب: "طلبت من جون تقديم استقالته، التي قُدمت لي هذا الصباح"، مضيفًا أنه سيعين بديلا لمستشار الأمن القومي الأسبوع المقبل. إلا أن بولتون أصر على أنه استقال وتعهد بأن يكون له رأي "في الوقت المناسب"، ونشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية صورة لخطاب بولتون للرئيس الأمريكي يتقدم فيه باستقالته. واختلف مستشار الأمن القومي السابق مع الرئيس حول عدد من تحديات السياسة الخارجية، بداية من أفغانستان إلى إيران.
أحداث 11 سبتمبر

في مثل هذا اليوم.. وقعت أحداث 11 سبتمبر

فى مثل هذا اليوم 11 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلى والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين فى مختلف المجالات، وفيما يلى عرض لأهم ما جاء فى مثل هذا اليوم: في عام 2001: هجوم بالطائرات يستهدف مبنى مركز التجارة العالمى فى ولاية نيويورك ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية فى فيرجينيا، وأشارت أصابع الاتهام إلى تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن وأيمن الظواهرى. وفي عام 1931: الإيطاليون يلقون القبض على المجاهد الليبى عمر المختار وهو مصاب ينزف دما.
علم+-أمريكا

بينهم حماس.. أمريكا تفرض عقوبات على 11 منظمة «إرهابية»

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب وقع على أمر تنفيذي جديد بشأن فرض عقوبات على تنظيمات إرهابية، مضيفًا أن تلك العقوبات تؤكد على "قيادة ترامب الحاسمة في مكافحة الإرهاب العالمي"، موضحًا في مؤتمر صحفي، حضره وزير الخارجية مايك بومبيو، أن العقوبات الجديدة ستحدد هوية مرتكبي الإرهاب في جميع أنحاء العالم وتعاقبهم وتردعهم، مشيرًا إلى أنها تسمح للولايات المتحدة بـ«استهداف قادة الجماعات الإرهابية بشكل أفضل»، بحسب ما ذكرته س إن إن.
ترامب

ترامب يجبر مستشار الأمن القومي على الاستقالة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه أبلغ مستشار الأمن القومي جون بولتون، أمس الإثنين، أن خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض، مضيفًا في تغريدة عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: «أنه اختلف بشدة مع العديد من اقتراحات بولتون، كما فعل آخرون في إدارته»، وتابع قائلا: «سألت جون عن استقالته، التي أعطيت لي هذا الصباح، أشكر جون جزيل الشكر على خدمته التي قدمها، وسأقوم بتعيين مستشار جديد للأمن القومي الأسبوع المقبل»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
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دونالد ترامب

ترامب يهمش بولتون في الملفات السياسية الكبرى

على مدى تاريخ طويل، كان أسلاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعكفون على دراسة كيفية تقييم وجود الولايات المتحدة العسكري والمدني خارج البلاد، والتنسيق مع الحلفاء ومدى الاستثمار بكثافة في المسار الدبلوماسي، بعد التشاور مع مستشاري الأمن القومي، الذين كانوا من العوامل الرئيسية لتحديد المسار الذي يختاره قائد البيت الأبيض، إلا أن ترامب اتخذ مسارًا مختلفًا بشكل خطير، سواء في عملية صنع القرار أو دراسة العواقب التي قد تنتج عنه على المستويين السياسي والعسكري.
دونالد ترامب

ترامب يهدد أوروبا: سنرسل أسرى داعش إلى بلادهم

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، تهديدًا مباشرًا إلى الدول الأوروبية بتسليمها مقاتلي "داعش" الأسرى الذين يحملون جنسياتها، في حال لم ترغب بعض الدول باستعادتهم. وأبلغ ترامب، الصحفيين في البيت الأبيض، وفقا لقناة "سكاي نيوز": "إذا لم تستعد أوروبا مقاتلي داعش الأسرى فسنضطر لتسليمهم للدول التي قدموا منها مثل ألمانيا وفرنسا". وأضاف، أنه "سيتعين على دول أخرى تحمل عبء قتال تنظيم داعش"، مشيرًا إلى روسيا وباكستان وإيران كأمثلة لتلك الدول.
بوتين

بوتين: سنرد على اختبار أمريكا لصاروخ جديد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن اختبار الولايات المتحدة لصاروخ جديد مؤخرًا أثار مخاوف جديدة لدى روسيا، معتبره أمرًا يستدعي ردا لذلك. وأضاف بوتين، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء بعد محادثاته مع الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو في العاصمة هلسنكي، أن الاختبار الأمريكي يشير إلى أن واشنطن بدأت العمل على تطوير الصاروخ قبل فترة كبيرة من إعلانها نيتها الانسحاب من المعاهدة، في إشارة إلى معاهدة الحد من الأسلحة النووية متوسطة المدى مع روسيا، موضحًا أن الاختبار يعني لروسيا "ظهور تهديدات جديدة سنرد عليها وفقا لذلك".
ترامب

بسبب جزيرة «جرينلاند».. ترامب يوجه رسالة قاسية للدنمارك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه كان يتطلع إلى زيارة الدنمارك قريبا إلا أن تصريحات رئيسة وزرائها "مته فريدريكسن" تعليقا على رغبته في شراء جزيرة "جرينلاند" كانت "كريهة وغير ملائمة". وقال ترامب في تصريحات نقلها تلفزيون "سي إن إن" الأمريكي، اليوم الأربعاء، "كان عليها فقط أن تقول لسنا مهتمين ببيع الجزيرة"، مضيفا أنه لن يتم السماح بمعاملة الولايات المتحدة بالطريقة التي تم التعامل بها معها تحت حكم الرئيس السابق باراك أوباما. وتابع ترامب "أن طريقة الرفض من طرفهم لم تكن "لطيفة" كان عليهم فقط أن يقولوا "لا" وليس وصف الفكرة بـ "السخيفة"،
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