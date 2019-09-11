ترامب: بولتون «شخص قاسي».. و5 مرشحين لخلافته

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن جون بولتون الذي أقاله من منصب مستشار الأمن القومي "ارتكب أخطاء كبيرة" خلال عمله في البيت الأبيض، لافتا إلى أنه لم يكن منسجما مع بعض الأعضاء المهمين في الإدارة، ونقلت قناة "الحرة" الفضائية، عن ترامب خلال حديثه للصحفيين قوله إنه ينظر في خمسة مرشحين يتمتعون بقدر كبير من الكفاءة وسيجرى الإعلان عن الخليفة المرتقب لبولتون خلال الأسبوع، لكنه لم يذكر أسماء المرشحين للمنصب الكبير في البيت الأبيض.
وأضاف الرئيس الأمريكي، أن بولتون ارتكب خطأ حين أشار إلى النموذج الليبي، أثناء حديثه عن الطريقة المثلى للتعامل مع أزمة الملف النووي لكوريا الشمالية، قائلا: "لم يكن من الذكاء أن يقول شيئا من ذلك القبيل".وقال ترامب، إنه لا يلوم زعيم كوريا الشمالية لرفضه التعامل مع بولتون، واعتبر تصريح الأخير حول "النموذج
وأضاف الرئيس الأمريكي، أن بولتون ارتكب خطأ حين أشار إلى النموذج الليبي، أثناء حديثه عن الطريقة المثلى للتعامل مع أزمة الملف النووي لكوريا الشمالية، قائلا: "لم يكن من الذكاء أن يقول شيئا من ذلك القبيل".
وقال ترامب، إنه لا يلوم زعيم كوريا الشمالية لرفضه التعامل مع بولتون، واعتبر تصريح الأخير حول "النموذج الليبي بأنه كارثة"، دفعت الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق مع بيونج يانج إلى الوراء.
ووصف الرئيس الأمريكي، بولتون بـ"الشخص القاسي"، وقال إنه "يميل إلى التدخلات العسكرية، في حين أن غزو العراق مثلا كان خطأ جسيما".
وكان بولتون قد صرح الربيع الماضي، بأن ليبيا يمكن استخدامها كنموذج للطريقة التي يمكن من خلالها إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن برنامجها لتطوير الأسلحة النووية ما دفع بيونج يانج حينها إلى التهديد بوقف المحادثات. وناقض ترامب بعدها مستشاره عندما صرح بأن "النموذج الليبي ليس النموذج الذي لدينا على الإطلاق عندما نفكر بكوريا الشمالية".
وعلى الرغم من حديثه عن انسجامه السابق مع بولتون، سخر ترامب من جهة أخرى من بولتون لدوره في شن الولايات المتحدة حربا على العراق. وقال "جون رجل قوي. إنه قوي لدرجة أنه ورطنا في العراق".
وكانت هناك خلافات بين ترامب وبولتون حول العديد من القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية، بما فيها كوريا الشمالية وإيران.