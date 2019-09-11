ترامب: بولتون «شخص قاسي».. و5 مرشحين لخلافته

١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ م

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن جون بولتون الذي أقاله من منصب مستشار الأمن القومي "ارتكب أخطاء كبيرة" خلال عمله في البيت الأبيض، لافتا إلى أنه لم يكن منسجما مع بعض الأعضاء المهمين في الإدارة، ونقلت قناة "الحرة" الفضائية، عن ترامب خلال حديثه للصحفيين قوله إنه ينظر في خمسة مرشحين يتمتعون بقدر كبير من الكفاءة وسيجرى الإعلان عن الخليفة المرتقب لبولتون خلال الأسبوع، لكنه لم يذكر أسماء المرشحين للمنصب الكبير في البيت الأبيض.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن بولتون ارتكب خطأ حين أشار إلى النموذج الليبي، أثناء حديثه عن الطريقة المثلى للتعامل مع أزمة الملف النووي لكوريا الشمالية، قائلا: "لم يكن من الذكاء أن يقول شيئا من ذلك القبيل".وقال ترامب، إنه لا يلوم زعيم كوريا الشمالية لرفضه التعامل مع بولتون، واعتبر تصريح الأخير حول "النموذج