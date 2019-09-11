إيتو: سبب وحيد يمنع محمد صلاح من الفوز بالكرة الذهبية

تحرير:علي الزيني ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠ م

صامويل إيتو

يرى صامويل إيتو نجم برشلونة والمنتخب الكاميروني الأسبق، أن الكرة الذهبية لم تذهب لأي لاعب أفريقي بسبب عدم احترام أبناء القارة الإفريقية، جاء ذلك في تصريحات نقلها موقع "أكتو كاميرون" قائلًا: "نحن لا نحظى بالاحترام، هذه حقيقة، أتمنى أن أكون على خطأ، لكن الكرة الذهبية المرة المقبلة، لن تذهب إلى محمد صلاح أو ساديو ماني، أريد أن يقوم أحد بتفسير لماذا لا يتمكن ماني، أو صلاح أو أوباميانج من التواجد ضمن أفضل 5 لاعبين، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو أقوياء للغاية، لكن هذا الموسم، من فاز بدوري الأبطال؟ إنه ماني وصلاح".

وفي تعليقه على عدم فوزه بجائزة الكرة الذهبية، قال إيتو ساخرًا: "لو كنت برازيلياً لتوّجت بالجائزة، ولو كان اسمي إيتوسينهو كنت سأفوز بالكرة الذهبية أيضًا". وعن تاريخه الشخصي قال إيتو: "أنا لاعب فريد من نوعه، أنا الأفضل في إفريقيا ويجب أن أحصل على مكانتي، الآخرين يعرفون ذلك جيدا، وعليهم قبول هذا الأمر". واعتزل