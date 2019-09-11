رياضة

إيتو: سبب وحيد يمنع محمد صلاح من الفوز بالكرة الذهبية

تحرير:علي الزيني ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠ م
صامويل إيتو
صامويل إيتو
يرى صامويل إيتو نجم برشلونة والمنتخب الكاميروني الأسبق، أن الكرة الذهبية لم تذهب لأي لاعب أفريقي بسبب عدم احترام أبناء القارة الإفريقية، جاء ذلك في تصريحات نقلها موقع "أكتو كاميرون" قائلًا: "نحن لا نحظى بالاحترام، هذه حقيقة، أتمنى أن أكون على خطأ، لكن الكرة الذهبية المرة المقبلة، لن تذهب إلى محمد صلاح أو ساديو ماني، أريد أن يقوم أحد بتفسير لماذا لا يتمكن ماني، أو صلاح أو أوباميانج من التواجد ضمن أفضل 5 لاعبين، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو أقوياء للغاية، لكن هذا الموسم، من فاز بدوري الأبطال؟ إنه ماني وصلاح".
وفي تعليقه على عدم فوزه بجائزة الكرة الذهبية، قال إيتو ساخرًا: "لو كنت برازيلياً لتوّجت بالجائزة، ولو كان اسمي إيتوسينهو كنت سأفوز بالكرة الذهبية أيضًا". وعن تاريخه الشخصي قال إيتو: "أنا لاعب فريد من نوعه، أنا الأفضل في إفريقيا ويجب أن أحصل على مكانتي، الآخرين يعرفون ذلك جيدا، وعليهم قبول هذا الأمر". واعتزل
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كانتى

ريال مدريد يتفق مع تشيلسي على ضم كانتي

أفادت تقارير صحفية، بأن نادي ريال مدريد الإسباني، توصل إلى اتفاق مع نظيره تشيلسي، على ضم نجولو كانتي، لاعب خط الوسط الأخير، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وقالت صحيفة "صن" الإنجليزية، نقلا عن "ديفينسا سنترال" المقربة من النادي الملكي، إن حظر انتقالات تشيلسي الذي اقترب من الانتهاء، سيجعله قادرا على تعويض رحيل كانتي، كما أن ريال مدريد تمكن من اتخاذ خطوات جيدة في المفاوضات مما يجعله قريبا من ضم كانتي في الصيف المقبل، خاصة بعد الاتفاق الشفهي بين الناديين.
راموس‎

راموس يكشف دوره في إصابة صلاح بنهائي دوري الأبطال

علق الإسباني سيرجيو راموس قائد ومدافع فريق ريال مدريد الإسبانى، على الهجوم الحاد الذي تعرض له عقب تسببه فى إصابة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطنى، خلال المباراة التي جمعتهما فى نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2017-2018، مؤكدا أنه لم يكن يقصد إصابة صلاح، وأن الجماهير فى إنجلترا كونت عنه وجهة نظر خاطئة، وأضاف مدافع المرينجى في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن "موقف صلاح، جعل الجماهير تعتقد اعتقادًا مختلفًا عني، خاصةً في إنجلترا".
مرتضى منصور - ميتشو

أورلاندو: لسنا في عداء مع ميتشو وسعداء بنجاحه

وجه رولاني موكوينا، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، التهنئة للمدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش ميتشو، مدرب فريق الزمالك، بعد تتويجه بأول ألقابه مع الفارس الأبيض، بتحقيق لقب بطولة كأس مصر، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في المواجهة النهائية، جاء ذلك في تصريحات نقلتها، صحيفة "تايمز لايف" الجنوب إفريقية، قائلا: سعيد بنجاح ميتشو المبكر مع الزمالك وحصد أول بطولة معهم، أرسلت له رسالة هاتفية لتهنئته على الفوز بكأس مصر.
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محمد صلاح (1.) (2)

أول تعليق من نجم ليفربول على أزمة محمد صلاح وماني

تحدث النجم الإنجليزي مايكل أوين لاعب فريق ليفربول السابق، عن فردية المصري محمد صلاح، نجم الريدز، مشيرًا إلى أن فردية الفرعون المصري لن تؤثر على الفريق رغم انفعال ساديو ماني أمام بيرنلي في اللقاء الذي أقيم الأسبوع الماضي، وقال أوين في تصريحاته لشبكة "ESPN" عن هجوم الريدز قائلا: "عندما تنظر لثلاثي هجوم ليفربول، تجد أن روبرتو فيرمينو هو أكثر لاعب غير فردي في العالم، لذلك سيكون حلما اللعب بجواره". وتابع:"على الطرف الآخر محمد صلاح أن يركز فقط في تسجيل الأهداف إذا كان يريد أن يستمر الهداف الأول".
جوزيه-مورينيو

مورينيو: أوبامينج يحتاج للعب بجانب صلاح وفيرمينيو

علق جوزيه مورنيو المدير الفنى السابق لمانشستر يونايتد على بيير إيمريك أوبامينج مهاجم آرسنال مشيرًا إلى أنه يحتاج حاليا للانتقال لفريق ليفربول وأنه فى حالة لعبه فى صفوف الريدز مكان ساديو مانى سيكون أفضل له. وقال مورينيو فى تصريحات لشبكة "سكاى سبورتس " الإنجليزية: "آرسنال يمتلك هجوما مميزا جدًّا، ولكن أعتقد أن أوبامينج يحب اللعب أكثر كمهاجم صريح" . وأوضح: "مركز المهاجم الصريح لأوبامينج ليس سيئًا، ويستطيع أيضًا تسجيل أهداف من الناحية اليسرى التي يجيد اللعب فيها".
ساديو ماني

ماني ينفعل على الجهاز الفني لليفربول بسبب محمد صلاح

أثار السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول أزمة كبيرة أثناء استبداله خلال مباراة فريقه أمام بيرنلي التي أقيمت مساء اليوم على ملعب بيرنلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث انفعل المهاجم السنغالي على الجهاز الفني أثناء خروجه من الملعب وبدأ يتحدث عن إحدى الهجمات التي التي لم يمرر له صلاح الكرة خلالها رغم أنه كان في وضع جيد داخل منطقة الجزاء وحاول ميلنر وجوميز تهدئة ماني، بينما اكتفى الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق بالضحك على المشهد.
محمد-الننى-ارسنال (6)

رسميا.. النني ينضم إلى بشكتاش على سبيل الإعارة

أعلن نادي بشكتاش التركي، عن تعاقده رسميا مع متوسط ميدان المنتخب الوطني محمد النني، على سبيل الإعارة، آتيًا من صفوف أرسنال حتى نهاية الموسم الجاري، مع وجود بند في التعاقد يتيح للفريق التركي شراءه بصورة نهائية بعد نهاية المدة، وكتب أرسنال مودعًا النني الذي انضم إليه في عام 2016 آتيا من صفوف بازل السويسري: "الجميع في أرسنال يتمنى له الأفضل هذا الموسم مع بشكتاش"، ليسدل النني الستار على مسيرته مع المدفعجية التي شهدت تتويجه بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية.
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