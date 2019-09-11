بعد اتفاق جوبا.. هل يتحقق السلام بين الخرطوم والحركات المسلحة؟

تحرير:أحمد منصور ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ م

في خطوة نحو الاتفاق على خارطة طريق للسلام بين حكومة الخرطوم والجبهة الثورية في جنوب البلاد التي تتكون من عدة حركات مُسلحة، وقع الطرفان في جوبا، يوم الأربعاء، على اتفاق لإعلان المبادئ. الأطراف السودانية نجحت عبر وساطة رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، في إبرام الاتفاق على خريطة طريق تمهد للعملية التفاوضية بعد مرور يومين من بدء التفاوض بوصول وفد المجلس السيادي الانتقالي إلى جوبا، في محاولة لنجاح عملية السلام وإنهاء الحرب في السودان.

سلفاكير اعتبر الرئيس السابق عمر البشير هو سبب في الصراع الدامي الذي استمر بين الطرفين، داعيا إلى العمل من أجل تحقيق السلام في بلادهم، فيما شدد عضو مجلس السيادة رئيس الوفد السوداني للمفاوضات مع الحركات المسلحة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، على أن تحقيق السلام في بلاده خيار استراتيجي، في وقت دعا رئيس تحالف

سلفاكير اعتبر الرئيس السابق عمر البشير هو سبب في الصراع الدامي الذي استمر بين الطرفين، داعيا إلى العمل من أجل تحقيق السلام في بلادهم، فيما شدد عضو مجلس السيادة رئيس الوفد السوداني للمفاوضات مع الحركات المسلحة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، على أن تحقيق السلام في بلاده خيار استراتيجي، في وقت دعا رئيس تحالف الجبهة الثورية الهادي إدريس، المجتمع الدولي ودول الجوار، إلى توحيد الجهود لإنجاح العملية السلمية في السودان، وهما ما تم اليوم بإعلان وثيقة الاتفاق، بحسب "الشرق الأوسط".

وثيقة اتفاق المبادئ

وثيقة المبادئ التي اتُّفق عليها، بحسب "العربية. نت"، نصّت على أن يبدأ التفاوض في منتصف أكتوبر المقبل ولمدة ثلاثين يوما، كما أُتفق على إطلاق سراح المعتقلين وأسرى الحرب.

ومن أبرز ما نصت عليه الوثيقة الوقف الشامل لإطلاق النار بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، كما يُمهد إعلان المبادئ الطريق لتهيئة الإجراءات اللازمة بفتح المعابر ووصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من الحرب.

وشملت الوثيقة، إسقاط الأحكام الجنائية الموقعة في السابق على بعض قادة الحركات المسلحة تمهيدا للوصول إلى اتفاق سلام خلال الشهرين المقبلين.

وتم توقيع إعلان المبادئ وبناء الثقة بين الحكومة والحركات المسلحة بجوبا، ووقع الفريق محمد حمدان دقلو على الوثيقة نيابة عن الحكومة السودانية، والقائد عبدالعزيز الحلو يوقع نيابة عن الحركة الشعبية شمال، والرئيس سلفاكير يوقع علي الوثيقة كشاهد ووسيط للمفاوضات.

الجبهة الثورية

وفي محاولة لتوحيد الصف، أعلنت الجبهة الثورية قبل نحو أسبوع التقارب فيما بينها، وأعلن عن اختيار الهادي إدريس رئيسا للجبهة، ومالك عقار نائبا له، وجبريل إبراهيم أمينا عاما.

الجبهة أعربت عن رفضها للإعلان الدستوري الذي أعلن في السودان، خلال أغسطس الماضي، ويحدد آليات الحكم في السودان خلال المرحلة الانتقالية التي تمتد إلى 39 شهرًا.

وقالت إن سبب رفضها هو تجاوز الإعلان "مبادئ محورية في قضية السلام"، في إشارة إلى النزاع الموجود في أقاليم عدة في السودان، بحسب "سكاي نيوز عربية".

رئيس حركة "العدل والمساواة التابعة للجبهة الثورية، جبريل إبراهيم، قال إن الجبهة ليست لديها أي توجهات انفصالية إطلاقا، مشددا على حق الجبهة في المطالبة بمعالجة "الأوضاع المعوجة"، وإقرار عقد اجتماع جديد.

وأضاف إبراهيم أن "أولوياتنا هو السلام العادل والشامل الذي يعيد للشعب السوداني كرامته، خاصة أولئك النازحين واللاجئين والمهجرين حول العالم".

فيما رأى محللون أن التقارب بين الحركات المسلحة في إطار الجبهة الثورية، هو تقارب مرحلي لن يستمر طويلا وليس تقاربا على أسس استراتيجية، وذلك بسبب الخلافات داخلها.

وانفصل جنوب السودان عن السودان عام 2011 بعد حرب استمرت عقودا، لكنه انزلق إلى صراع في نهاية 2013 بعد إقالة كير لمشار من منصب نائب الرئيس.

واشتبكت قوات موالية للطرفين في العاصمة حينها وسرعان ما انتشر قتال تذكيه دوافع عرقية في أنحاء البلاد وأدى لإغلاق حقول نفط وأجبر الملايين على الفرار وأودى بحياة مئات الآلاف.

ووقع الطرفان، بحسب "العربية .نت"، اتفاق سلام في سبتمبر 2018 تحت ضغط من قوى دولية وإقليمية، وعاد مشار، الذي يقيم في الخرطوم، مرة واحدة فقط إلى جوبا منذ ذلك الحين، للاحتفال بإبرام اتفاق السلام.