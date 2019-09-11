ريال مدريد يتفق مع تشيلسي على ضم كانتي

تحرير:سعد الدين محمود ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠١ م

كانتي

أفادت تقارير صحفية، بأن نادي ريال مدريد الإسباني، توصل إلى اتفاق مع نظيره تشيلسي، على ضم نجولو كانتي، لاعب خط الوسط الأخير، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وقالت صحيفة "صن" الإنجليزية، نقلا عن "ديفينسا سنترال" المقربة من النادي الملكي، إن حظر انتقالات تشيلسي الذي اقترب من الانتهاء، سيجعله قادرا على تعويض رحيل كانتي، كما أن ريال مدريد تمكن من اتخاذ خطوات جيدة في المفاوضات مما يجعله قريبا من ضم كانتي في الصيف المقبل، خاصة بعد الاتفاق الشفهي بين الناديين.

واعترف كانتي صاحب الـ28 عامًا هذا الصيف، بأنه يرحب بالانتقال إلى ريال مدريد، أو باريس سان جيرمان، مؤكدا على سعادته باهتمام الأندية الكبرى بضمه قبل الاستقرار على بقائه في قلعة "ستامفورد بريدج". ولا يزال عقد كانتي ممتدا لـ4 سنوات قادمة حيث يتقاضى 290.000 جنيه إسترليني أسبوعيا، في عقده الجديد الذي أبرمه