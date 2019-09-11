قلب البنت حجر.. طالبة تقتل أمها بعد كشف علاقتها الغرامية

تحرير:هيثم بطاح ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٦ م

جثة - أرشيفية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بنها بالقليوبية، اليوم الأربعاء، من كشف غموض العثور على ربة منزل فى منتصف العقد الرابع من عمرها جثة هامدة داخل منزلها، بقرية سندنهور، وتبين اشتراك ابنتها فى قتلها بعدما كشفت الأم وجود علاقة عاطفية بين الابنة وشاب، وتهديدها بفضح علاقتهما،.وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارًا من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز بنها، يفيد بورود بلاغ بالعثور على "شيرين ا. ت." 40 سنة، ربة منزل، ومقيمة بقرية سندنهور، جثة هامدة داخل منزل الزوجية الخاص بها، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

بانتقال العميد محمد سمير مأمور المركز، ونائبه الرائد أحمد سالم، لمكان البلاغ، تبين أن المتوفية عثر عليها ترتدى ملابسها كاملة، ومسجاة على الأرض بإحدى الغرف، ووجود آثار خنق، واحمرار بالرقبة، وتورم بالوجه.وكشفت التحريات، تبين أن وراء وفاتها ابنتها "ن. ع." 17 عاما، طالبة، حيث قامت بخنق أمها إثر نشوب مشادة