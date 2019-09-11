جريمة

قلب البنت حجر.. طالبة تقتل أمها بعد كشف علاقتها الغرامية

تحرير:هيثم بطاح ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٦ م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بنها بالقليوبية، اليوم الأربعاء، من كشف غموض العثور على ربة منزل فى منتصف العقد الرابع من عمرها جثة هامدة داخل منزلها، بقرية سندنهور، وتبين اشتراك ابنتها فى قتلها بعدما كشفت الأم وجود علاقة عاطفية بين الابنة وشاب، وتهديدها بفضح علاقتهما،.وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارًا من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز بنها، يفيد بورود بلاغ بالعثور على "شيرين ا. ت." 40 سنة، ربة منزل، ومقيمة بقرية سندنهور، جثة هامدة داخل منزل الزوجية الخاص بها، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.
بانتقال العميد محمد سمير مأمور المركز، ونائبه الرائد أحمد سالم، لمكان البلاغ، تبين أن المتوفية عثر عليها ترتدى ملابسها كاملة، ومسجاة على الأرض بإحدى الغرف، ووجود آثار خنق، واحمرار بالرقبة، وتورم بالوجه.وكشفت التحريات، تبين أن وراء وفاتها ابنتها "ن. ع." 17 عاما، طالبة، حيث قامت بخنق أمها إثر نشوب مشادة
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زحام-فى-قسم-استقبال-مستشفى-المطرية-التعليمى

إصابة 12 صيادا في بحيرة ناصر بتسمم غذائي

استقبلت مستشفى حميات أسوان، اليوم الأربعاء، 12 شخصا من صيادين بحيرة ناصر نتيجة إصابتهم بتسمم غذائى عقب تناولهم وجبة فاسدة بمنطقة عملهم بجرف حسين بالقطاع الاوسط لبحيرة ناصر جنوب محافظة أسوان، إذ ظهرت عليهم حالة إعياء وقيئ وإسهال، وتبين من خلال سؤالهم أنهم تناولوا وجبة فاسدة عبارة عن "أرز مطهى"، وعلى الفور تم إخضاعم للعلاج والملاحظة الطبية الدقيقة داخل المستشفى لحين استقرار حالتهم الصحية، كما تم أخذ عينات منهم لتحليها للوقوف على الأسباب الحقيقية للتسمم.
حادث ميكروباص اول فيصل (5)

8 وفيات و4 مصابين.. تفاصيل حالة ضحايا ميكروباص صفط

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، وفاة 8 مواطنين وإصابة 4 آخرين إثر حادث سقوط سيارة "ميكروباص" من أعلى محور صفط اللبن بمحافظة الجيزة، وأوضح الدكتور خالد محاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف مجهزة نقلت المصابين وحالات الوفاة كافة إلى مستشفى بولاق الدكرور العام، مشيرا إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح قطعي في الرأس وخلع بالكتف، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة بالمستشفى.
تسمم (3)

إصابة 12 صيادا في بحيرة ناصر بتسمم غذائي

استقبلت مستشفى حميات أسوان، اليوم الأربعاء، 12 شخصا من صيادين بحيرة ناصر، وذلك نتيجة إصابتهم بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبة فاسدة بمنطقة عملهم بجرف حسين بالقطاع الأوسط لبحيرة ناصر جنوب محافظة أسوان، إذ ظهرت عليهم حالة إعياء وقئ وإسهال، وتبين من خلال سؤالهم أنهم تناولوا وجبة فاسدة عبارة عن "أرز مطهي"، وتم إخضاعم العلاج والملاحظة الطبية الدقيقة داخل المستشفى لحين استقرار حالتهم الصحية، كما تم أخذ عينات منهم لتحليها للوقوف على الأسباب الحقيقية للتسمم.
حبس-متهمه

حبس مستريحة الإسكندرية.. استولت على 1.5 مليون جنيه

رغم تعدد حالات الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها وثبوت أنها ما هي إلا محاولات للنصب فى كثير من الحالات، إلا أن دهاء سيدة مكنها من الاستيلاء على أموال المواطنين، إذ تمكنت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث الأموال العامة من ضبط سيدة بالإسكندرية لنصبها واحتيالها على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على مبلغ 1.5 مليون جنيه بزعم توظيفها، بناءً على التحريات، وبالعرض على نيابة الأموال العامة بمحافظة الإسكندرية، قررت حبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، واستعجال التحريات ومعرفة إذا ما كان لها شركاء من عدمه.
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سجن

حبس حداد ذبح ابنته وألقاها في ترعة بالقناطر الخيرية

قررت نيابة القناطر الخيرية، حبس حداد 4 أيام، على ذمة التحقيقات لقيامه بذبح ابنته وإلقاء جثتها في الترعة، لشكه في نسبها، بعد أن تركتها والدتها لديه، وتزوجت من آخر. حرر محضر بالواقعة، وجرى انتشال الجثة ونقلها للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق وأجرت معاينة لمكان الحادث، حيث مثّل المتهم الجريمة وسط حراسة مشددة. وذلك بعد تلقي العميد إيهاب الطويل مأمور مركز القناطر الخيرية، بلاغا من الأهالي، بالعثور على جثة طفلة في مياه ترعة الزيتونة بالقناطر الخيرية، فانتقل على الفور العقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي إلى مكان الحادث.
طعن

حبس امرأة قتلت زوجها بعد شهرين زواج في الشرقية

أصدرت نيابة الزقازيق العامة، برئاسة المستشار عبد السلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الجمعة، قرارًا بحبس ربة منزل، في بداية العقد الثاني من عمرها، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بالتخلص من حياة زوجها بعد مرور نحو شهرين فقط من زواجهما، وذلك بعدما دبت الخلافات بينهما، حيث استلت سكينًا وطعنته بها طعنةً نافذةً أودت بحياته داخل منزل الزوجية بعزبة «أحمد بك شكري»، التابعة لقرية «العلوية» بدائرة مركز شرطة الزقازيق.
الاعدام (1)

جثة معلقة بحبل داخل غرفة تثير الذعر في البحيرة

عثر أهالى قرية فيشا بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، على جثة عامل زراعى مشنوقا في حجرة داخل منزله، وسط حالة من الفزع والذعر والحزن الشديد بين أفراد أسرته وأقاربه وأصدقائه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحمودية المركزى، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل البلاغ إلى نيابة المحمودية التي باشرت التحقيق، إذ تولى مصطفى كمال، وكيل النائب العام، التحقيق وأمر بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة، وبيان أسباب الوفاة، تمهيدا لإعطاء التصريح اللازم بدفن الجثة.
سجن

إنكار ثم اعتراف وحبس.. كاميرات المراقبة تكشف سفاح السيدات

قررت النيابة العامة بني سويف، مساء الخميس، حبس مسجل خطر، 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بقتل 4 سيدات مُسنات، لسرقتهن على فترات متباعدة ابتداءً من عام 2011 وحتى الحادث الأخير الأسبوع الماضي، إذ تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا يفيد بورود بلاغ يفيد العثور على جُثة سيدة مٌسنة في المنطقة النائية خلف موقف محي الدين بمدينة بني سويف، وبها آثار كدمات بالرأس وفي حالة تحلل بعد أيام من الإبلاغ باختفائها، والذي وجه بسرعة كشف ملابسات الوفاة وضبط الجاني.
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