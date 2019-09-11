وقف موظفة «الإشارات البذيئة» بمستشفى بنها الجامعي

تحرير:علاء النجار ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٢ م

جامعة بنها

قرر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، وقف موظفة مستشفى بنها الجامعي، "وفاء ص." صاحبة فيديو "الإشارات البذيئة" عن العمل 3 أشهر مع صرف نصف مرتبها، ووقف ترقيتها وإحالتها لجهات التحقيق لاستكمال التحقيقات في الواقعة، بعد أن أثبتت التحقيقات ما نسب إليها على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو، ترتكب فيها الموظفة وقائع وتصرفات غير لائقة، وأوضح القرار، أنه تبين من تفريغ محتوى الفيديو، وما أفاد به شهود الواقعة الذي أكدوا ارتكابها الواقعة.

وقال رئيس الجامعة، فى تصريح صحفى، إنه فور نشر الفيديوهات وإخطار أجهزة الجامعة بها، تم إحالة الواقعة بالكامل للتحقيق على الفور، وسماع أقوال شهود الواقعة، ووقف الموظفة عن العمل، عقب ثبوت تورطها، مشيرا إلى أن قرار الوقف يأتي في إطار حفظ هيبة الجامعة والعاملين بها. وأضاف السعيد، قائلا: "إننا ملتزمين بتحقيق