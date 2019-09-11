سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

وقف موظفة «الإشارات البذيئة» بمستشفى بنها الجامعي

تحرير:علاء النجار ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٢ م
جامعة بنها
جامعة بنها
قرر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، وقف موظفة مستشفى بنها الجامعي، "وفاء ص." صاحبة فيديو "الإشارات البذيئة" عن العمل 3 أشهر مع صرف نصف مرتبها، ووقف ترقيتها وإحالتها لجهات التحقيق لاستكمال التحقيقات في الواقعة، بعد أن أثبتت التحقيقات ما نسب إليها على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو، ترتكب فيها الموظفة وقائع وتصرفات غير لائقة، وأوضح القرار، أنه تبين من تفريغ محتوى الفيديو، وما أفاد به شهود الواقعة الذي أكدوا ارتكابها الواقعة.
وقال رئيس الجامعة، فى تصريح صحفى، إنه فور نشر الفيديوهات وإخطار أجهزة الجامعة بها، تم إحالة الواقعة بالكامل للتحقيق على الفور، وسماع أقوال شهود الواقعة، ووقف الموظفة عن العمل، عقب ثبوت تورطها، مشيرا إلى أن قرار الوقف يأتي في إطار حفظ هيبة الجامعة والعاملين بها. وأضاف السعيد، قائلا: "إننا ملتزمين بتحقيق
اقرأ المزيد
غارات إسرائيلية - أرشيفية

غارات إسرائيلية على مناطق بقطاع غزة.. ورعب في عسقلان

?شنت مقاتلات جيش الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، هجوما على مناطق شمال قطاع غزة، وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى سلاح الجو الإسرائيلي استهدفت عسقلان غرب بيت لاهيا باروخي استطلاع أعقبها هجوم بالطيران الحربي بـ4 صواريخ، وبحسب وكالة "شهاب" الفلسطينية: "تصدت المقاومة الفلسطينية لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية، وأطلقت النار 3 مرات صوبها، ما أدى لانطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة"، وسيطرت حالة من الرعب على مستوطنة عسقلان، وأفادت وسائل إعلام عبرية، بإصابة مستوطنة بجراح متوسطة أثناء محاولتها الهروب لحظة انطلاق صافرات الانذار، بحسب سبوتنيك.
فتح-باب-التقديم-للمدارس -اليابانية-بالشرقية (2)

مواعيد وأماكن مقابلات المقبولين في وظائف المدارس اليابانية

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد عقد المقابلات الشخصية لكل من المعلمين والأخصائيين ومديري ووكلاء المدارس الذين تم قبولهم مبدئيا والذين حصلوا على الدرجات الأعلى في أقصر وقت في الاختبار الإلكتروني للوظائف التي أعُلن عنها مسبقًا بالمدارس، وتعقد المقابلات الشخصية للمقبولين للوظائف بفندق تريومف بكوبري القبة بمحافظة القاهرة، في الفترة من يوم الأحد 15 سبتمبر المقبل وتستمر حتى الأربعاء الموافق 18 سبتمبر المقبل، مطالبة بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة لعدم التكدس.
اول-يوم-مدرسة-تصوير-دعاء-السيد (3)

حمامات غير آدمية.. غضب في أول أيام الدراسة بمطروح

استقبلت مدارس مرسى مطروح، اليوم الأربعاء، طلاب المرحلة الابتدائية وروضة الأطفال فى 245 مدرسة ابتدائي و77 رياض أطفال، وسط حضور متوسط من طلاب المرحلتين، حيث أبدى عدد من أولياء الأمور بمدرسة عادل الصفتي، في مطروح، استياءهم بسبب تدهور حالة المدرسة ودورات المياه وغياب الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد، فضلا عن عدم استطاعة الأطفال دخول دورات المياه لعدم نظافتها، وكذلك الغياب التام للمراقبة على المدرسة.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

الحكومة تبدأ دراسة مقترحات «هيكلة نفسها»

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع مسئولي شركة "ماكينزي"، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء في تصريح صحفي، إن شركة "ماكينزي" تتولى تقديم الاستشارة للحكومة المصرية حول إعادة هيكلة الوزارات والمصالح الحكومية، وتقييم آليات أداء المهام والوظائف، واقتراح البدائل حول العدد الأمثل للوزارات والجهات الإدارية والخدمية.
اقرأ المزيد من الأخبار
دار-الافتاء-المصرية

دار الإفتاء توضح حكم مشاهدة مسلسل سيدنا يوسف

نفذت دار الإفتاء، اليوم الأربعاء، بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، وذلك بغرض الإجابة على أسئلة المتابعين، بحضور الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، وجاء من بين الأسئلة سؤال يقول: "هل يجوز مشاهدة مسلسل سيدنا يوسف، لأن المسلسل يجسد شخصية سيدنا يوسف؟"، ورد وسام على السائل قائلا: "تجسيد الأنبياء حرام، لأن الأنبياء بلغوا منزلة الكمال فلا يليق ولا يجوز تجسيدهم بأى حال من الأحوال، و روى أنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك رجلا يقلد رسول الله في مشيه، وكان يفعل ذلك بقصد الإساءة للنبى فلعنه الرسول".
طارق-الملا-وزير-البترول-02

359 مليون طن إجمالي إنتاج البترول خلال 5 سنوات

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في الانفوجراف الذي نشره، اليوم السبت، على الصفحة الرسمية بموقع "فيسبوك"، عن إنجازات قطاع البترول خلال السنوات الخمس الماضية حتى يونيو 2019، إذ بلغ إجمالي إنتاج الثروة البترولية 359 مليون طن، مقسمة إلى 44.6% زيت خام ومتكثفات، 53.5% غاز طبيعي، 1.9% بوتوجاز، مشيرا إلى تطور حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يوميا ليصل إلى 7 مليارات قدم مكعب في أغسطس 2019، و5.9 مليار قدم مكعب في 2017 - 2018، مقارنة بـ4.5 مليار قدم مكعب في 2016 - 2017.
الدكتور سعد الدين الهلالي

الهلالي عن تجميد البويضات: الرأي للقانون مش للدين

علق الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على ما أثير مؤخرا من جدل بشأن قضية تجميد البويضات. وتساءل الهلالى، خلال لقائه ببرنامج «الحكاية»، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، والذى يعرض عبر فضائية «mbc مصر»: «هل يصح لحد طلع فى دماغه شىء يعمله؟ ولا الطب نجح فى عملية جراحية يمارسها، ولا لازم تكون محمية بقانون مجتمعى؟» وقال الهلالى: «مينفعش تقولى فيه بويضات تجمد من غير ما يكون الدولة طلعت قانون وقالت إن إحنا فتحنا هذا المجال».
روسيا-والصين

روسيا تحذر شبكات التواصل الاجتماعي من أي تدخل في انتخاباتها

حذرت هيئة رقابة الاتصالات في روسيا رسائل إلى شركات (جوجل ويوتيوب وفيسبوك وإنستجرام)، من نشر أي دعاية انتخابية يومي 7 و8 سبتمبر الجاري (غدا وبعد غد). وقالت الهيئة -في بيان أصدرته بمناسبة اقتراب بدء الانتخابات متعددة المستويات المقررة بعد غد وأوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إنها حذرت الشركات وشبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية من انتهاك حظر الدعايات الانتخابية في "يوم الصمت" 7 سبتمبر، وفي يوم التصويت بعينه 8 سبتمبر.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org