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غارات إسرائيلية على مناطق بقطاع غزة.. ورعب في عسقلان

١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ ص
غارات إسرائيلية - أرشيفية
غارات إسرائيلية - أرشيفية
?شنت مقاتلات جيش الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، هجوما على مناطق شمال قطاع غزة، وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى سلاح الجو الإسرائيلي استهدفت عسقلان غرب بيت لاهيا باروخي استطلاع أعقبها هجوم بالطيران الحربي بـ4 صواريخ، وبحسب وكالة "شهاب" الفلسطينية: "تصدت المقاومة الفلسطينية لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية، وأطلقت النار 3 مرات صوبها، ما أدى لانطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة"، وسيطرت حالة من الرعب على مستوطنة عسقلان، وأفادت وسائل إعلام عبرية، بإصابة مستوطنة بجراح متوسطة أثناء محاولتها الهروب لحظة انطلاق صافرات الانذار، بحسب سبوتنيك.
ولم يصدر حتى الآن، أي بيان رسمي عن الجيش الإسرائيلي في هذا الصدد.وانطلقت في وقت سابق اليوم، صافرات الإنذار في عدد من البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، عقب رصد منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية لإطلاق قذائف من القطاع. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان له: "تم
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جيش الاحتلال يقصف مواقع عسكرية لـ«حماس» في غزة

شنت مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على مواقع عسكرية عدة في قطاع غزة. وأفادت «سكاي نيوز عربية» على لسان مراسلها بأن غارات الاحتلال طالت مواقع في بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، وفي دير البلح، وسط القطاع، وأرضًا زراعية في خان يونس، جنوبي القطاع. كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن، مساء الجمعة الماضي، أنه قصف مواقع لحركة حماس في قطاع غزة. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم قصف مواقع عدة لحماس في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية.
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رعب في جنوب إسرائيل.. صاروخ من غزة يستهدف مستوطنات

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طائرة مسيرة من غزة تستهدف مركبة عسكرية إسرائيلية

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيانا له، اليوم السبت، قال فيه إن طائرة مسيرة انطلقت من قطاع غزة، قاطعة الحدود مع إسرائيل، وألقت جسما مجهولا، قبل العودة مرة أخرى إلى القطاع، وأن طائرة عسكرية أطلقت النار باتجاه -ما وصفه البيان- بـ"خلية مخربين" أطلقت طائرة مسيرة صغيرة اجتازت الحدود من منطقة جنوبي قطاع غزة، مضيفا: "الطائرة المسيرة ألقت على ما يبدو عبوة ناسفة في منطقة السياج الأمني، وعادت فورا إلى داخل القطاع"، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
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جيش الاحتلال يقصف مواقع لـ«حماس» في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، أنه قصف مواقع لحركة حماس في قطاع غزة. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم قصف مواقع عدة لحماس في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية. كما ذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن دبابة إسرائيلية قصفت موقعًا لحماس شمال بلدة بيت حانون، شمال قطاع غزة، وقامت طائرة بدون طيار بقصف نقطة مراقبة تابعة لحركة حماس قرب بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة. وذكر بيان صادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الغارات على شمال قطاع غزة كانت ردًا على الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل في وقت سابق من مساء الجمعة.
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