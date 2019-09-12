غارات إسرائيلية على مناطق بقطاع غزة.. ورعب في عسقلان

١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ ص

غارات إسرائيلية - أرشيفية

?شنت مقاتلات جيش الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، هجوما على مناطق شمال قطاع غزة، وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى سلاح الجو الإسرائيلي استهدفت عسقلان غرب بيت لاهيا باروخي استطلاع أعقبها هجوم بالطيران الحربي بـ4 صواريخ، وبحسب وكالة "شهاب" الفلسطينية: "تصدت المقاومة الفلسطينية لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية، وأطلقت النار 3 مرات صوبها، ما أدى لانطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة"، وسيطرت حالة من الرعب على مستوطنة عسقلان، وأفادت وسائل إعلام عبرية، بإصابة مستوطنة بجراح متوسطة أثناء محاولتها الهروب لحظة انطلاق صافرات الانذار، بحسب سبوتنيك.

ولم يصدر حتى الآن، أي بيان رسمي عن الجيش الإسرائيلي في هذا الصدد.وانطلقت في وقت سابق اليوم، صافرات الإنذار في عدد من البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، عقب رصد منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية لإطلاق قذائف من القطاع. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان له: "تم