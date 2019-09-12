إعدام ربع طن بسكويت قبل بيعها للتلاميذ في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ ص

إعدام ربع طن بسكويت بالشرقية

بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد للصفين الأول والثاني الابتدائي، شنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الأربعاء، عدة حملات مكثفة للتفتيش على الأغذية الموجودة بالأسواق والمنشآت الغذائية، خاصةً تلك المجاورة للمدارس بمراكز ومدن «الزقازيق، وفاقوس، والحسينية، ومنشأة أبو عمر»، بهدف مراجعة المعروضات وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، فضلًا عن التأكد من الاشتراطات الصحية بالأماكن المحيطة بالمدارس الابتدائية المنتشرة بأنحاء المحافظة.

أسفرت الحملات عن المرور على 57 منشآة غذائية، جميعها مجاورة للمدارس في المراكز والمدن المُشار إليها، فيما جرى ضبط وإعدام 241 كيلو أغذية، عبارة عن «زبادي، وكيك، ونسكافية، وبسكويت»، لوجود تغييرات في خواصها الطبيعية، فضلًا عن عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.الحملات أسفرت كذلك عن سحب 107 عينات من الأغذية الموجودة