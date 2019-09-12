الصفاقسي: اتفقنا مع الأهلي على ضم عمر جمال في 2021
تحرير:سعد الدين محمود
١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ ص
عمرو جمال
كشف سلمان بن رمضان، رئيس قطاع كرة القدم بنادي الصفاقسي التونسي، أن إدارة النادي لن تترك حقوقها بشأن تعاقدها مع عمرو جمال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار مؤخرًا لفريق طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأوضح سلمان، خلال تصريحات إذاعية، مساء الأربعاء، أن نادي الصفاقسي لم يقم بفسخ تعاقده مع عمرو جمال، لكنه أرسل مندوبه إلى القاهرة، للتفاوض مع إدارة النادي الأهلي، ووكيل اللاعب لتحديد موقفه النهائي من الانضمام لناديه في الوقت المناسب.
وأضاف، أن عمرو جمال كان في طريقه للعب مع الفريق التونسي بالموسم الجديد، لكنه كان مطالبًا بأداء الخدمة العسكرية في مصر، ما اضطره للعودة والانضمام لفريق طلائع الجيش.
من جانبه قال سامي بوصرصار، السكرتير العام للنادي الصفاقسي، إن هناك اتفاق جديد مع النادي الأهلي بانضمام اللاعب لفريقه في عام 2021 بعد انتهاء
وأضاف، أن عمرو جمال كان في طريقه للعب مع الفريق التونسي بالموسم الجديد، لكنه كان مطالبًا بأداء الخدمة العسكرية في مصر، ما اضطره للعودة والانضمام لفريق طلائع الجيش.
من جانبه قال سامي بوصرصار، السكرتير العام للنادي الصفاقسي، إن هناك اتفاق جديد مع النادي الأهلي بانضمام اللاعب لفريقه في عام 2021 بعد انتهاء إعارته لطلائع الجيش التي تمتد لعامين، مشددًا أن اللاعب لا يمكنه الانضمام لأي ناد آخر، لأنه مرتبط بعقد مع الصفاقسي.
ووقع عمرو جمال، الأربعاء على عقود انتقاله لصفوف فريق طلائع الجيش، لمدة موسمين على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا للموسم الجديد.
وجاء ذلك بعد أن فسخ مهاجم المارد الأحمر تعاقده مع فريق الصفاقسي، والذي أعير إليه في وقت سابق بسبب عدم قدرته على السفر إلى تونس لارتباطه بالتجنيد.