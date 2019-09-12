رياضة

الصفاقسي: اتفقنا مع الأهلي على ضم عمر جمال في 2021

تحرير:سعد الدين محمود ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ ص
عمرو جمال
عمرو جمال
كشف سلمان بن رمضان، رئيس قطاع كرة القدم بنادي الصفاقسي التونسي، أن إدارة النادي لن تترك حقوقها بشأن تعاقدها مع عمرو جمال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار مؤخرًا لفريق طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأوضح سلمان، خلال تصريحات إذاعية، مساء الأربعاء، أن نادي الصفاقسي لم يقم بفسخ تعاقده مع عمرو جمال، لكنه أرسل مندوبه إلى القاهرة، للتفاوض مع إدارة النادي الأهلي، ووكيل اللاعب لتحديد موقفه النهائي من الانضمام لناديه في الوقت المناسب.
وأضاف، أن عمرو جمال كان في طريقه للعب مع الفريق التونسي بالموسم الجديد، لكنه كان مطالبًا بأداء الخدمة العسكرية في مصر، ما اضطره للعودة والانضمام لفريق طلائع الجيش. من جانبه قال سامي بوصرصار، السكرتير العام للنادي الصفاقسي، إن هناك اتفاق جديد مع النادي الأهلي بانضمام اللاعب لفريقه في عام 2021 بعد انتهاء
اقرأ المزيد
أحمد-أحمد-رئيس-الكاف

بعد اجتماع انفاتينو.. تغيير شامل بالمسابقات الأفريقية

عقد اليوم رؤساء وممثلي الأندية الأفريقية مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" والاتحاد الدولي "فيفا" لمناقشة الفرص المتعلقة بتطوير ومستقبل مسابقات الأندية الأفريقية. وتركزت المناقشات على المجالات التالية: الإيرادات التي يمكن إعادة استثمارها في كرة القدم والبنية التحتية، انتقالات اللاعبين، ومدفوعات التضامن وتعويضات التدريب، وسلامة وأمن اللاعبين والمشجعين، فضلاً عن أهمية الاتصالات الرقمية للاستجابة لاحتياجات الجماهير، التحديات المالية والقيود اللوجستية التي تواجهها الغالبية العظمى من الأندية الأفريقية.
كانتى

ريال مدريد يتفق مع تشيلسي على ضم كانتي

أفادت تقارير صحفية، بأن نادي ريال مدريد الإسباني، توصل إلى اتفاق مع نظيره تشيلسي، على ضم نجولو كانتي، لاعب خط الوسط الأخير، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وقالت صحيفة "صن" الإنجليزية، نقلا عن "ديفينسا سنترال" المقربة من النادي الملكي، إن حظر انتقالات تشيلسي الذي اقترب من الانتهاء، سيجعله قادرا على تعويض رحيل كانتي، كما أن ريال مدريد تمكن من اتخاذ خطوات جيدة في المفاوضات مما يجعله قريبا من ضم كانتي في الصيف المقبل، خاصة بعد الاتفاق الشفهي بين الناديين.
مؤتمر-ميدو-وصامويل ايتو‎ (6)

إيتو: سبب وحيد يمنع محمد صلاح من الفوز بالكرة الذهبية

يرى صامويل إيتو نجم برشلونة والمنتخب الكاميروني الأسبق، أن الكرة الذهبية لم تذهب لأي لاعب أفريقي بسبب عدم احترام أبناء القارة الإفريقية، جاء ذلك في تصريحات نقلها موقع "أكتو كاميرون" قائلًا: "نحن لا نحظى بالاحترام، هذه حقيقة، أتمنى أن أكون على خطأ، لكن الكرة الذهبية المرة المقبلة، لن تذهب إلى محمد صلاح أو ساديو ماني، أريد أن يقوم أحد بتفسير لماذا لا يتمكن ماني، أو صلاح أو أوباميانج من التواجد ضمن أفضل 5 لاعبين، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو أقوياء للغاية، لكن هذا الموسم، من فاز بدوري الأبطال؟ إنه ماني وصلاح".
اقرأ المزيد من الأخبار
لاسارتي - عمرو جمال

طلائع الجيش يتعاقد مع عمرو جمال لمدة موسمين

وقع عمرو جمال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقود انتقاله لصفوف فريق طلائع الجيش، لمدة موسمين على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا للموسم الجديد، جاء ذلك بعد أن فسخ مهاجم المارد الأحمر تعاقده مع فريق الصفاقسي التونسي، والذي أعير إليه في فترة الانتقالات الصيفية بسبب عدم قدرته على السفر إلى تونس لارتباطه بالتجنيد، ووقع اللاعب عقود انضمامه فى حضور العميد أحمد فؤاد المهدى، مدير الكرة بالنادى، ومحمد مختار، مدير شؤون اللاعبين، ويسرى عرفان، المدير الإدارى للفريق.
بيراميدز وايتوال الكونغولى (3)

ديسابر يضم 20 لاعبًا لمواجهة الأهلي ويستبعد أنطوي

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة فريقه التي التي ستدخل في معسكر مغلق مساء اليوم الجمعة بالإسكندرية، استعداداً لمواجهة فريق الأهلي، المقرر لها غدًا السبت، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر. ويسعى بيراميدز لمواصلة تفوقه على الأهلي حيث نجح الفريق الأزرزق في الفوز على الأحمر ذهابا وايابا في ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز، والذي انتهى بفوز الأحمر باللقب، رقم 41 في تاريخه.
تدريبات-الأهلى (8)

لاسارتي يجتمع بالأساسيين في مران الأهلي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، استعدادا لمواجهة فريق بيراميدز غدا السبت، في إطار دور الـ16 بكأس مصر، وعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، جلسة فنية مع اللاعبين وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة بيراميدز. وخصص مارتن لاسارتي فقرة للضربات الثابتة في المران المسائي، شهدت الفقرة تجربة بعض الجمل الفنية والتكتيكية استعدادا لمواجهة بيراميدز، وحرص لاسارتي على توجيه لاعبي الفريق خلال الفقرة الفنية التي شهدها مران الفريق اليوم.
تدريبات-الأهلى (3)

مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه التي ستدخل في معسكر مغلق مساء اليوم الجمعة بالإسكندرية، استعداداً لمواجهة فريق بيراميدز، المقرر لها غدًا السبت، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر. ويسعى الأحمر لتحقيق الفوز الأول أمام بيراميدز، بعدما خسر ذهابا وإيابا، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز، والذي انتهى بفوز الأحمر باللقب، رقم 41 في تاريخه.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org