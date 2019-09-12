الصفاقسي: اتفقنا مع الأهلي على ضم عمر جمال في 2021

تحرير:سعد الدين محمود ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ ص

عمرو جمال

كشف سلمان بن رمضان، رئيس قطاع كرة القدم بنادي الصفاقسي التونسي، أن إدارة النادي لن تترك حقوقها بشأن تعاقدها مع عمرو جمال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار مؤخرًا لفريق طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأوضح سلمان، خلال تصريحات إذاعية، مساء الأربعاء، أن نادي الصفاقسي لم يقم بفسخ تعاقده مع عمرو جمال، لكنه أرسل مندوبه إلى القاهرة، للتفاوض مع إدارة النادي الأهلي، ووكيل اللاعب لتحديد موقفه النهائي من الانضمام لناديه في الوقت المناسب.

وأضاف، أن عمرو جمال كان في طريقه للعب مع الفريق التونسي بالموسم الجديد، لكنه كان مطالبًا بأداء الخدمة العسكرية في مصر، ما اضطره للعودة والانضمام لفريق طلائع الجيش. من جانبه قال سامي بوصرصار، السكرتير العام للنادي الصفاقسي، إن هناك اتفاق جديد مع النادي الأهلي بانضمام اللاعب لفريقه في عام 2021 بعد انتهاء