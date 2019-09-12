بعد اجتماع انفاتينو.. تغيير شامل بالمسابقات الأفريقية

تحرير:محمد أحمد ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ ص

أحمد الأحمد

عقد اليوم رؤساء وممثلي الأندية الأفريقية مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" والاتحاد الدولي "فيفا" لمناقشة الفرص المتعلقة بتطوير ومستقبل مسابقات الأندية الأفريقية. وتركزت المناقشات على المجالات التالية: الإيرادات التي يمكن إعادة استثمارها في كرة القدم والبنية التحتية، انتقالات اللاعبين، ومدفوعات التضامن وتعويضات التدريب، وسلامة وأمن اللاعبين والمشجعين، فضلاً عن أهمية الاتصالات الرقمية للاستجابة لاحتياجات الجماهير، التحديات المالية والقيود اللوجستية التي تواجهها الغالبية العظمى من الأندية الأفريقية.

غطت المحادثات أيضًا ذلك أجندة المباريات الدولية وضرورة التعبير عن توازن عادل بين احتياجات الأندية واحتياجات المنتخبات الوطنية بالنظر إلى الترابط بينهما. تم التوصل إلى اتفاق بالإجماع بين جميع المشاركين على ضرورة تحويل كرة القدم الإفريقية بشكل جذري إلى منتج أكثر جاذبية، وإعادة هيكلة مسابقات الأندية بهدف