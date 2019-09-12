رياضة

بعد اجتماع انفاتينو.. تغيير شامل بالمسابقات الأفريقية

تحرير:محمد أحمد ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ ص
أحمد الأحمد
أحمد الأحمد
عقد اليوم رؤساء وممثلي الأندية الأفريقية مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" والاتحاد الدولي "فيفا" لمناقشة الفرص المتعلقة بتطوير ومستقبل مسابقات الأندية الأفريقية. وتركزت المناقشات على المجالات التالية: الإيرادات التي يمكن إعادة استثمارها في كرة القدم والبنية التحتية، انتقالات اللاعبين، ومدفوعات التضامن وتعويضات التدريب، وسلامة وأمن اللاعبين والمشجعين، فضلاً عن أهمية الاتصالات الرقمية للاستجابة لاحتياجات الجماهير، التحديات المالية والقيود اللوجستية التي تواجهها الغالبية العظمى من الأندية الأفريقية.
غطت المحادثات أيضًا ذلك أجندة المباريات الدولية وضرورة التعبير عن توازن عادل بين احتياجات الأندية واحتياجات المنتخبات الوطنية بالنظر إلى الترابط بينهما. تم التوصل إلى اتفاق بالإجماع بين جميع المشاركين على ضرورة تحويل كرة القدم الإفريقية بشكل جذري إلى منتج أكثر جاذبية، وإعادة هيكلة مسابقات الأندية بهدف
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عمرو جمال‎

الصفاقسي: اتفقنا مع الأهلي على ضم عمر جمال في 2021

كشف سلمان بن رمضان، رئيس قطاع كرة القدم بنادي الصفاقسي التونسي، أن إدارة النادي لن تترك حقوقها بشأن تعاقدها مع عمرو جمال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار مؤخرًا لفريق طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأوضح سلمان، خلال تصريحات إذاعية، مساء الأربعاء، أن نادي الصفاقسي لم يقم بفسخ تعاقده مع عمرو جمال، لكنه أرسل مندوبه إلى القاهرة، للتفاوض مع إدارة النادي الأهلي، ووكيل اللاعب لتحديد موقفه النهائي من الانضمام لناديه في الوقت المناسب.
كانتى

ريال مدريد يتفق مع تشيلسي على ضم كانتي

أفادت تقارير صحفية، بأن نادي ريال مدريد الإسباني، توصل إلى اتفاق مع نظيره تشيلسي، على ضم نجولو كانتي، لاعب خط الوسط الأخير، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وقالت صحيفة "صن" الإنجليزية، نقلا عن "ديفينسا سنترال" المقربة من النادي الملكي، إن حظر انتقالات تشيلسي الذي اقترب من الانتهاء، سيجعله قادرا على تعويض رحيل كانتي، كما أن ريال مدريد تمكن من اتخاذ خطوات جيدة في المفاوضات مما يجعله قريبا من ضم كانتي في الصيف المقبل، خاصة بعد الاتفاق الشفهي بين الناديين.
مؤتمر-ميدو-وصامويل ايتو‎ (6)

إيتو: سبب وحيد يمنع محمد صلاح من الفوز بالكرة الذهبية

يرى صامويل إيتو نجم برشلونة والمنتخب الكاميروني الأسبق، أن الكرة الذهبية لم تذهب لأي لاعب أفريقي بسبب عدم احترام أبناء القارة الإفريقية، جاء ذلك في تصريحات نقلها موقع "أكتو كاميرون" قائلًا: "نحن لا نحظى بالاحترام، هذه حقيقة، أتمنى أن أكون على خطأ، لكن الكرة الذهبية المرة المقبلة، لن تذهب إلى محمد صلاح أو ساديو ماني، أريد أن يقوم أحد بتفسير لماذا لا يتمكن ماني، أو صلاح أو أوباميانج من التواجد ضمن أفضل 5 لاعبين، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو أقوياء للغاية، لكن هذا الموسم، من فاز بدوري الأبطال؟ إنه ماني وصلاح".
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عامر-حسين

عامر حسين يتقدم باستقالته من رئاسة لجنة المسابقات

علم «التحرير» أن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تقدم باستقالته، اليوم السبت. وعقدت لجنة إدارة اتحاد الكرة اجتماعها الأول اليوم السبت، برئاسة عمرو الجنايني بالمقر الرئيسي للاتحاد. وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، قد تقدم باستقالة جماعية، فور خروج الفراعنة من ثمن نهائي بطولة كأس الأمم، ثم تولى ثروت سويلم، المدير التنفيذي، إدارة الجبلاية بشكل مؤقت، في الفترة الماضية، عقب استقالة مجلس الإدارة. واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة المؤقت، الذي سيسير الأعمال، حتى 31 يوليو المقبل.
اتحاد-الكرة

دمج لجنة عمومية الجبلاية المفوضة مع المجلس المؤقت

كشف محمد الطويلة، رئيس اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية بالاتحاد المصري لكرة القدم، لجميع أعضاء الجمعية العمومية، عن استجابة الدولة لدمج العمل المشترك من خلال لجنة واحدة تضم أعضاء من اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية واللجنة المشكلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك للعمل على تخطيط وتطوير كرة القدم في مصر. وقال الطويلة إن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أكد له خلال مكالمة هاتفية احترام الدولة لأهمية وشرعية الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم وأهمية دورها الطليعي في التخطيط والتطوير لكرة القدم بالمرحلة القادمة.
اشرف-صبحى

اجتماع بين لجنة الجبلاية ووزير الرياضة.. وفضل يتخلف

علمت «التحرير»، اليوم السبت، أن أعضاء اللجنة المكلفة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بإدارة شؤون الكرة فى مصر، وصلوا إلى مقر وزارة الشباب والرياضة للاجتماع مع وزير الرياضة أشرف صبحي. وحضر الاجتماع عمرو الجناينى، رئيس اللجنة، ونائبه جمال محمد على، والعضوان أحمد عبد الله وسحر عبد الحق، بينما تخلف محمد فضل عن الحضور بسبب سفره للخارج. وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، تقدم باستقالة جماعية فور خروج الفراعنة من ثمن نهائي كأس الأمم، ثم تولى ثروت سويلم، المدير التنفيذي، إدارة الجبلاية بشكل مؤقت، في الفترة الماضية.
احماء-الاهلى-وبيراميدز‎ (6)

جماهير الأهلي تهاجم مجلس الإدارة واللاعبين

عزفت جماهير النادي الأهلي عن الحضور بأعداد كبيرة في مدرجات ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية لمتابعة مباراة الفريق أمام نظيره فريق اطلع بره بطل جنوب السودان ضمن مواجهات إياب الدور التمهيدي الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، وربما يكون فوز الأهلي الكبير في لقاء الذهاب برباعية نظيفة، نتج عنه الإحجام عن الحضور حيث لم تزد الأعداد عن 2000 شخص. الجماهير استقبلت اللاعبين بفتور شديد بولم تهتف لهم بشكل جماعي كما هو معتاد بل هتفت فقط لحسام عاشور قائد الفريق ووجهوا له التحية أثناء قيامه بعمليات الإحماء.
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