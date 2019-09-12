جريمة

مفأجاة جديدة في حادث ميكروباص صفط اللبن

تحرير:مايكل سمير ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٥ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كشف تحقيقات وتحريات المباحث، مفأجاة جديدة في واقعة سقوط «ميكروباص» من أعلى محور صفط اللبن، نتيجة اختلال عجلة القيادة، بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى اصطدامها بالحاجز الحديدي وسقوطها أسفل المحور، وهي أن السائق حاول تفادي الاصطدام بموتوسيكل ساقط على الطريق، ولم يستطيع التحكم بعجلة القيادة فسقط من فوق الكوبري، وأسفر الحادث عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 4 آخرين. كما قدم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وجميع قيادات المحافظة التنفيذية، العزاء لأسر المتوفين.
وحرص راشد على الاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، موجهًا مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، لحين تمام شفائهم وخروجهم من المستشفى. وناشد المحافظ قائدي المركبات بإتباع السلوكيات السليمة، والالتزام بالسرعات المحددة لتلاشي وقوع أي حوادث حفاظاً على سلامة المواطنين. وأوضح
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حادث-تصادم

إصابة 5 أشخاص بينهم طفل في حادث تصادم بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم مروع بين سيارتين ملاكى، فجر اليوم الخميس، على رافد الطريق الدولي الساحلي "كفر الشيخ - الرياض"، وتم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وتنوعت الإصابات بين كسر بالعمود الفقرى وكدمات وكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ لبعض المصابين، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجارى إزالة آثار الحادث وفتح رافد الطريق الدولي الساحلي أمام حركة السيارات بعد توقفها.
إعدام-ربع- طن -بسكويت (1)

إعدام ربع طن بسكويت قبل بيعها للتلاميذ في الشرقية

بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد للصفين الأول والثاني الابتدائي، شنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الأربعاء، عدة حملات مكثفة للتفتيش على الأغذية الموجودة بالأسواق والمنشآت الغذائية، خاصةً تلك المجاورة للمدارس بمراكز ومدن «الزقازيق، وفاقوس، والحسينية، ومنشأة أبو عمر»، بهدف مراجعة المعروضات وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، فضلًا عن التأكد من الاشتراطات الصحية بالأماكن المحيطة بالمدارس الابتدائية المنتشرة بأنحاء المحافظة.
جثة (5)

قلب البنت حجر.. طالبة تقتل أمها بعد كشف علاقتها الغرامية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بنها بالقليوبية، اليوم الأربعاء، من كشف غموض العثور على ربة منزل فى منتصف العقد الرابع من عمرها جثة هامدة داخل منزلها، بقرية سندنهور، وتبين اشتراك ابنتها فى قتلها بعدما كشفت الأم وجود علاقة عاطفية بين الابنة وشاب، وتهديدها بفضح علاقتهما،.وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارًا من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز بنها، يفيد بورود بلاغ بالعثور على "شيرين ا. ت." 40 سنة، ربة منزل، ومقيمة بقرية سندنهور، جثة هامدة داخل منزل الزوجية الخاص بها، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.
زحام-فى-قسم-استقبال-مستشفى-المطرية-التعليمى

إصابة 12 صيادا في بحيرة ناصر بتسمم غذائي

استقبلت مستشفى حميات أسوان، اليوم الأربعاء، 12 شخصا من صيادين بحيرة ناصر نتيجة إصابتهم بتسمم غذائى عقب تناولهم وجبة فاسدة بمنطقة عملهم بجرف حسين بالقطاع الاوسط لبحيرة ناصر جنوب محافظة أسوان، إذ ظهرت عليهم حالة إعياء وقيئ وإسهال، وتبين من خلال سؤالهم أنهم تناولوا وجبة فاسدة عبارة عن "أرز مطهى"، وعلى الفور تم إخضاعم للعلاج والملاحظة الطبية الدقيقة داخل المستشفى لحين استقرار حالتهم الصحية، كما تم أخذ عينات منهم لتحليها للوقوف على الأسباب الحقيقية للتسمم.
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اصابة 11 شخص-في-حادث-تصادم 4-سيارات-في-البحيرة .(6)

مصرع شخص وإصابة 13 في انقلاب ميكروباص بالعاشر من رمضان

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب ثلاثة عشر آخرين، بينهم أربعة أطفال، بكدمات وجروح وسحجات بأنحاء متفرقة بأنحاء الجسد، صباح اليوم الجمعة؛ إثر انقلاب سيارة «ميكروباص» يستقلونها بطريق «بلبيس – العاشر من رمضان»، بالقُرب من مدخل مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقل الجثة والمصابين بواسطة عربات الإسعاف إلى مستشفى «بلبيس» المركزي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد حمدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
اصابة 11 شخص-في-حادث-تصادم 4-سيارات-في-البحيرة .(6)

إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم 4 سيارات بالبحيرة

أصيب 11 شخصًا في حادث تصادم 4 سيارات على طريق أبو المطامير حوش عيسى بمنطقة النجيلة دائرة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، حيث قطعت سيارة جامبو الطريق على سيارة شيفروليه أجرة دمنهور مما أدى إلى تصادمها بسيارة ملاكي وانقلاب سيارة نصف نقل في الترعة، وفرت السيارة الجامبو هاربة بعد تسببها في الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفيات حوش عيسى العام وأبو المطامير وبعض العيادات الخارجية، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات وجار إزالة آثار الحادث ورفع السيارة النصف نقل من المجرى المائي بواسطة قوات الحماية المدنية بالبحيرة.
تصادم

حاولوا إنقاذ غيرهم| قتيلان و14 مصابا في حادث بالسويس

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 14 آخرون في حادثين متتابعين بطريق "السويس- القطامية"، في أثناء محاولتهم إنقاذ آخرين تعرضوا لحادث فصدمهم أتوبيس، ونقل رجال الإسعاف المصابين لمستشفى التأمين الصحي والمستشفى العام، وأودعوا الجثتين في المشرحة. تلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، إخطارًا من اللواء محمد منتصر حكمدار مديرية أمن السويس، بورود بلاغ من قسم شرطة عتاقة يفيد انقلاب سيارة ميكروباص، وصدم أتوبيس ركابها مع آخرين همّوا بمساعدتهم، على طريق السويس- القطامية.
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إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي بسبب انفجار إطار السيارة أمام قرية التوفيقية بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، مما أدى إلى تصادمها بالساتر الخرساني، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى إيتاى البارود العام لتلقي العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمري، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعى بدائرة المركز.
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