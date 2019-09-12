مفأجاة جديدة في حادث ميكروباص صفط اللبن

تحرير:مايكل سمير ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٥ ص

صورة أرشيفية

كشف تحقيقات وتحريات المباحث، مفأجاة جديدة في واقعة سقوط «ميكروباص» من أعلى محور صفط اللبن، نتيجة اختلال عجلة القيادة، بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى اصطدامها بالحاجز الحديدي وسقوطها أسفل المحور، وهي أن السائق حاول تفادي الاصطدام بموتوسيكل ساقط على الطريق، ولم يستطيع التحكم بعجلة القيادة فسقط من فوق الكوبري، وأسفر الحادث عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 4 آخرين. كما قدم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وجميع قيادات المحافظة التنفيذية، العزاء لأسر المتوفين.

وحرص راشد على الاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، موجهًا مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، لحين تمام شفائهم وخروجهم من المستشفى. وناشد المحافظ قائدي المركبات بإتباع السلوكيات السليمة، والالتزام بالسرعات المحددة لتلاشي وقوع أي حوادث حفاظاً على سلامة المواطنين. وأوضح