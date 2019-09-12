عماد أبوهاشم:الإخوان بيعملوا زبيبة الصلاة بـ«المكوه»

تحرير:محمد عودة ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٦ ص

المستشار عماد أبو هاشم

قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادى الإخوانى العائد من تركيا، إن الإسلام فى مفهوم جماعة الإخوان الإرهابية مجرد طقوس وحركات ومظاهر تستخدم فقط للدعايا. وأوضح أبو هاشم فى لقائه ببرنامج «على مسئوليتى»، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، والذى يعرض عبر فضائية «صدى البلد»: «لو واحد عنده تجارة بيربى دقنه ويعمل زبيبة الصلاة اللى بيعملوها دى لمجرد إنه هو يروج التجارة بتاعته». وأضاف: «بيطيلوا زبيبة الصلاة ن طريق الكى، يعنى هى بتكون مصطنعة، وبيقولوا من استطاع أن يطيل غرته فليفعل».

واستطرد: «هما لما بيعملوا المظهر اللى بقول عليه دا بيكون فيه اصطناع التدين ويريدون أن يجلبوا المصداقية لكلامهم أو لأنفسهم».وتابع أبو هاشم: «الإسلام الذى يعتنقه الإخوان مغاير تماما للدين الإسلامى الصحيح الذى يقوم على 5 أركان، أما الدين الذى يعتنقه الإخوان، مما هو مكتوب فى رسائل حسن البنا أن الحكم هو