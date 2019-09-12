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عماد أبوهاشم:الإخوان بيعملوا زبيبة الصلاة بـ«المكوه»

تحرير:محمد عودة ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٦ ص
المستشار عماد أبو هاشم
المستشار عماد أبو هاشم
قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادى الإخوانى العائد من تركيا، إن الإسلام فى مفهوم جماعة الإخوان الإرهابية مجرد طقوس وحركات ومظاهر تستخدم فقط للدعايا. وأوضح أبو هاشم فى لقائه ببرنامج «على مسئوليتى»، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، والذى يعرض عبر فضائية «صدى البلد»: «لو واحد عنده تجارة بيربى دقنه ويعمل زبيبة الصلاة اللى بيعملوها دى لمجرد إنه هو يروج التجارة بتاعته». وأضاف: «بيطيلوا زبيبة الصلاة ن طريق الكى، يعنى هى بتكون مصطنعة، وبيقولوا من استطاع أن يطيل غرته فليفعل».
واستطرد: «هما لما بيعملوا المظهر اللى بقول عليه دا بيكون فيه اصطناع التدين ويريدون أن يجلبوا المصداقية لكلامهم أو لأنفسهم».وتابع أبو هاشم: «الإسلام الذى يعتنقه الإخوان مغاير تماما للدين الإسلامى الصحيح الذى يقوم على 5 أركان، أما الدين الذى يعتنقه الإخوان، مما هو مكتوب فى رسائل حسن البنا أن الحكم هو
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مواعيد وأماكن مقابلات المقبولين في وظائف المدارس اليابانية

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المستشار عماد أبو هاشم

إخواني منشق يعتذر للسيسي على الهواء: أخطأت في حقك

تقدم المستشار عماد أبو هاشم، القيادى الإخوانى العائد من تركيا، بالاعتذار للرئيس عبد الفتاح السيسى. وقال أبو هاشم فى لقائه ببرنامج «على مسئوليتى»، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، وال1ى يعرض عبر فضائية «صدى البلد»: «أنا بقول للرئيس إنى أخطأت فى حقك، وأنا بعتذر، محبتش أعتذر من تركيا، عشان أبقى موجود وأقولك دا اللى يرضى الله، لو أنت مش هتسامحنى أنا مستعد أديك حقك بما يرضى الله لأن ربنا هيحاسبنى، وفيه جزء ربنا عاقبنى بيه بالبذاءات اللى بشوفها وهى متهمنيش خالص بس أنا بقرأ حكمة ربنا».
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موسى: ترامب اشتكى للرئيس السيسي من الإعلام الأمريكي

كشف الإعلامى أحمد موسى عن تفاصيل اللقاء الذى جمع الرئيس عبد الفتاح السيسى بنظيره الأمريكى دونالد ترامب. وقال أحمد موسى، خلال حلقة الإثنين من برنامج «على مسئوليتى»، الذى يقدمه عبر فضائية «صدى البلد»، والتى ظهر فيها موسى وأذاعها من العاصمة اليابانية طوكيو: «الرئيس ترامب خلال اللقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اشتكى من الإعلام الأمريكى، وقال أبرمت صفقة ممتازة مع اليابان بالنسبة للتجارة الرقمية، والصفقة تسعد الجميع ويستفيد منها الجميع وسيكون سعيدا بها».
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يد تبني.. معهد الأورام يعود للعمل بعد التفجير

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عودة معهد الأورام للعمل بكامل طاقته واستقبال المرضى، بعد تعرضه للتلف والتدمير جراء التفجير الإرهابي الذي وقع قبل أسبوعين وأسفر عن سقوط 22 قتيلا و47 جريحا، قائلا إن المعهد استقبل المرضى في كافة التخصصات الطبية سواء في إجراءات الكشف الطبي بالعيادات الخارجية أو المتابعات الدورية أو من يتلقون العلاج، وإن العمل ما زال جاريا في بعض المناطق غير المؤثرة على استقبال المرضى، مثل أعمال الإصلاحات بالمبنى الإداري، فضلا عن الواجهات المتضررة من الانفجار خارج المبنى.
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