إصابة 5 أشخاص بينهم طفل في حادث تصادم بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٨ ص

صورة أرشيفية

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم مروع بين سيارتين ملاكى، فجر اليوم الخميس، على رافد الطريق الدولي الساحلي "كفر الشيخ - الرياض"، وتم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وتنوعت الإصابات بين كسر بالعمود الفقرى وكدمات وكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ لبعض المصابين، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجارى إزالة آثار الحادث وفتح رافد الطريق الدولي الساحلي أمام حركة السيارات بعد توقفها.

تلقى اللواء محمود حسن مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة، يفيد بورود بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين ملاكى ، على رافد الطريق الدولي الساحلي كفر الشيخ - الرياض.بانتقال رجال المباحث والمرور، وتبين اختلال عجلة القيادة من قائد إحدى السيارتين