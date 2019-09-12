جريمة

إصابة 5 أشخاص بينهم طفل في حادث تصادم بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٨ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم مروع بين سيارتين ملاكى، فجر اليوم الخميس، على رافد الطريق الدولي الساحلي "كفر الشيخ - الرياض"، وتم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وتنوعت الإصابات بين كسر بالعمود الفقرى وكدمات وكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ لبعض المصابين، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجارى إزالة آثار الحادث وفتح رافد الطريق الدولي الساحلي أمام حركة السيارات بعد توقفها.
تلقى اللواء محمود حسن مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة، يفيد بورود بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين ملاكى ، على رافد الطريق الدولي الساحلي كفر الشيخ - الرياض.بانتقال رجال المباحث والمرور، وتبين اختلال عجلة القيادة من قائد إحدى السيارتين
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انقلاب ميكروباص

مفأجاة جديدة في حادث ميكروباص صفط اللبن

كشف تحقيقات وتحريات المباحث، مفأجاة جديدة في واقعة سقوط «ميكروباص» من أعلى محور صفط اللبن، نتيجة اختلال عجلة القيادة، بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى اصطدامها بالحاجز الحديدي وسقوطها أسفل المحور، وهي أن السائق حاول تفادي الاصطدام بموتوسيكل ساقط على الطريق، ولم يستطيع التحكم بعجلة القيادة فسقط من فوق الكوبري، وأسفر الحادث عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 4 آخرين. كما قدم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وجميع قيادات المحافظة التنفيذية، العزاء لأسر المتوفين.
إعدام-ربع- طن -بسكويت (1)

إعدام ربع طن بسكويت قبل بيعها للتلاميذ في الشرقية

بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد للصفين الأول والثاني الابتدائي، شنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الأربعاء، عدة حملات مكثفة للتفتيش على الأغذية الموجودة بالأسواق والمنشآت الغذائية، خاصةً تلك المجاورة للمدارس بمراكز ومدن «الزقازيق، وفاقوس، والحسينية، ومنشأة أبو عمر»، بهدف مراجعة المعروضات وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، فضلًا عن التأكد من الاشتراطات الصحية بالأماكن المحيطة بالمدارس الابتدائية المنتشرة بأنحاء المحافظة.
جثة (5)

قلب البنت حجر.. طالبة تقتل أمها بعد كشف علاقتها الغرامية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بنها بالقليوبية، اليوم الأربعاء، من كشف غموض العثور على ربة منزل فى منتصف العقد الرابع من عمرها جثة هامدة داخل منزلها، بقرية سندنهور، وتبين اشتراك ابنتها فى قتلها بعدما كشفت الأم وجود علاقة عاطفية بين الابنة وشاب، وتهديدها بفضح علاقتهما،.وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارًا من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز بنها، يفيد بورود بلاغ بالعثور على "شيرين ا. ت." 40 سنة، ربة منزل، ومقيمة بقرية سندنهور، جثة هامدة داخل منزل الزوجية الخاص بها، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.
زحام-فى-قسم-استقبال-مستشفى-المطرية-التعليمى

إصابة 12 صيادا في بحيرة ناصر بتسمم غذائي

استقبلت مستشفى حميات أسوان، اليوم الأربعاء، 12 شخصا من صيادين بحيرة ناصر نتيجة إصابتهم بتسمم غذائى عقب تناولهم وجبة فاسدة بمنطقة عملهم بجرف حسين بالقطاع الاوسط لبحيرة ناصر جنوب محافظة أسوان، إذ ظهرت عليهم حالة إعياء وقيئ وإسهال، وتبين من خلال سؤالهم أنهم تناولوا وجبة فاسدة عبارة عن "أرز مطهى"، وعلى الفور تم إخضاعم للعلاج والملاحظة الطبية الدقيقة داخل المستشفى لحين استقرار حالتهم الصحية، كما تم أخذ عينات منهم لتحليها للوقوف على الأسباب الحقيقية للتسمم.
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اصابة 11 شخص-في-حادث-تصادم 4-سيارات-في-البحيرة .(6)

مصرع شخص وإصابة 13 في انقلاب ميكروباص بالعاشر من رمضان

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب ثلاثة عشر آخرين، بينهم أربعة أطفال، بكدمات وجروح وسحجات بأنحاء متفرقة بأنحاء الجسد، صباح اليوم الجمعة؛ إثر انقلاب سيارة «ميكروباص» يستقلونها بطريق «بلبيس – العاشر من رمضان»، بالقُرب من مدخل مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقل الجثة والمصابين بواسطة عربات الإسعاف إلى مستشفى «بلبيس» المركزي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد حمدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
اصابة 11 شخص-في-حادث-تصادم 4-سيارات-في-البحيرة .(6)

إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم 4 سيارات بالبحيرة

أصيب 11 شخصًا في حادث تصادم 4 سيارات على طريق أبو المطامير حوش عيسى بمنطقة النجيلة دائرة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، حيث قطعت سيارة جامبو الطريق على سيارة شيفروليه أجرة دمنهور مما أدى إلى تصادمها بسيارة ملاكي وانقلاب سيارة نصف نقل في الترعة، وفرت السيارة الجامبو هاربة بعد تسببها في الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفيات حوش عيسى العام وأبو المطامير وبعض العيادات الخارجية، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات وجار إزالة آثار الحادث ورفع السيارة النصف نقل من المجرى المائي بواسطة قوات الحماية المدنية بالبحيرة.
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إصابة ضابط و3 أفراد شرطة في حادث تصادم ببني سويف

أصيب ملازم أول و3 أفراد من رجال الشرطة، اليوم الإثنين، فى حادث تصادم سيارة شرطة بأخرى نقل عند كوبرى قرية الحمام التابعة لمركز ناصر شمال بنى سويف بطريق بنى سويف - الفيوم الجديد، وتم نقلهم إلى المستشفى، إذ تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بتصادم سيارة شرطة بسيارة نقل عند كوبرى قرية الحمام التابعة لمركز ناصر شمال بنى سويف بطريق "بني سويف - الفيوم الجديد"، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
تصادم

إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين ببني سويف

أصيب 4 أشخاص بينهم طفل، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نقل قبل نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة. تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بتصادم سيارة ملاكي مع أخرى نقل قبل نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
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