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ترامب يأجل زيادة الرسوم على الواردات الصينة

تحرير:وكالات ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ ص
ترامب والرئيس الصيني
ترامب والرئيس الصيني
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، تأجيل زيادة الرسوم على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار بنسب تتراوح بين 25 و30%، من مطلع أكتوبر المقبل إلى منتصف الشهر نفسه، مشيراً إلى أنّه اتّخذ القرار في بادرة "حسن نية" قبيل استئناف البلدين مفاوضاتهما في أوائل الشهر المقبل. وقال ترامب في تغريدة على تويتر "بناءً على طلب نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي وبسبب الاحتفال بالذكرى السبعين لقيام جمهورية الصين الشعبية في الأول أكتوبر اتّفقنا، كدليل على حسن النية، على تأجيل رفع الرسوم الجمركية بحسب العربية نيوز.
وكانت الصين أعلنت أمس الأربعاء عن مجموعة السلع الأمريكية التي قررت إعفاءها من الرسوم الإضافية البالغة 25% والتي فرضتها العام الماضي، في الوقت الذي تسعى فيه بكين إلى تخفيف تأثير الحرب التجارية مع واشنطن دون رفع الرسوم التي فرضتها على المنتجات الزراعية الأمريكية الرئيسية مثل فول الصويا ولحوم الخنزير.كان
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محكمة أسكتلندية تعلق قرار جونسون حول برلمان بريطانيا

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لحظة هروب نتنياهو من مؤتمر انتخابي بعد إطلاق صواريخ (فيديو)

نشرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، فيديو يوثق لحظة هروب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من تجمع انتخابي لحزب "الليكود" بمستوطنة أسدود، إلى أحد الملاجئ، بعدما دوت صافرات الإنذار عالية بأرجاء المستوطنة أثر تعرضها لقصف صاروخي فلسطيني، وأوضحت قناة 13 العبرية، التي نشرت الفيديو عبر صفحتها على "تويتر"، إن القصف تزامن مع إلقاء نتنياهو كلمة في فعالية انتخابية في عسقلان، مشيرة إلى أن القبة الصاروخية اعترضت عدد من الصواريخ وسمع صوت انفجارات وصافرات الإنذار، فاضطر لقطع كلمته وتم إنزاله عن المنصة فورا، بحسب روسيا اليوم.
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بعد عملية «الأصل».. هل تشتعل حرب الجواسيس بين أمريكا وروسيا؟

لم تمضِ سوى ثمانية أشهر على اعتقال روسيا، بول ويلان، بتهمة التجسس لمصلحة أجهزة المخابرات الأمريكية، حتى قالت مصادر في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الإثنين، إن الولايات المتحدة نجحت في سحب واحد من أعلى مصادرها في روسيا، والتي أرسلته في مهمة سرية لم يُكشف عنها، ما يُنبئ باشتعال حرب الجواسيس مجددا بين الدولتين، بعد أن انطفأ وميضها في أول التسعينات. المصادر التي صرحت لـ"سي إن إن"، الإثنين، أفادت بأن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية آنذاك مايك بومبيو، أخبر مسؤولين في إدارة ترامب، أن هناك الكثير من المعلومات التي ظهرت فيما يتعلق بالمصدر السري والمعروف باسم "الأصل".
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هل غيرت الصين استراتيجيتها في الحرب التجارية؟

أظهرت الصين ما يمكن اعتباره حرصًا من جانبها على التوصل إلى حل نهائي وتسوية مرضية للحرب التجارية مع الولايات المتحدة، والتي باتت مصدر قلق للأسواق العالمية المختلفة، والصينية والأمريكية على وجه الخصوص، وفي أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة جديدة من التعريفات الجمركية الأسبوع الماضي، كان من المتوقع أن يشتعل غضب صيني جديد يجعلها ترد على هذا القرار بآخر مماثل يكتب فصلًا جديدًا من الصراع التجاري والاقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
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أردوغان وترامب يبحثان الأوضاع في سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إنشاء «المنطقة الآمنة» في شمال شرق سوريا، ويجب أن لا تتأخر. وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن الرئيس التركي تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقررا مواصلة التعاون لحماية المدنيين في منطقة إدلب السورية، وفقا لـ«سكاي نيوز عربية». وعند سؤاله عما إذا كان استخدام طائرات «SU-35» الروسية «SU-57» بين البدائل لشراء «F-35» الأمريكية، قال أردوغان: «ولم لا!».
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موسى: ترامب اشتكى للرئيس السيسي من الإعلام الأمريكي

كشف الإعلامى أحمد موسى عن تفاصيل اللقاء الذى جمع الرئيس عبد الفتاح السيسى بنظيره الأمريكى دونالد ترامب. وقال أحمد موسى، خلال حلقة الإثنين من برنامج «على مسئوليتى»، الذى يقدمه عبر فضائية «صدى البلد»، والتى ظهر فيها موسى وأذاعها من العاصمة اليابانية طوكيو: «الرئيس ترامب خلال اللقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اشتكى من الإعلام الأمريكى، وقال أبرمت صفقة ممتازة مع اليابان بالنسبة للتجارة الرقمية، والصفقة تسعد الجميع ويستفيد منها الجميع وسيكون سعيدا بها».
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هل تحمل قمة مجموعة السبع جولة جديدة للحرب التجارية؟

لم تغب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين عن قمة مجموعة السبع المقامة حاليا في فرنسا، خاصة أنها تمتلك تأثيرات مباشرة على الأوضاع الاقتصادية في الأسواق العالمية المختلفة، والتي تعد الملف الرئيسي للقمة الدولية. وعلى الرغم من تناول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحرب التجارية في قمة مجموعة السبع، فإن حديثه لم يكشف عن ما يمكن أن تسفر عنه جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين في المستقبل، خاصة مع إصرارهما على تبني موقف ثابت دون تغيير.
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