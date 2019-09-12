ترامب يأجل زيادة الرسوم على الواردات الصينة

تحرير:وكالات ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ ص

ترامب والرئيس الصيني

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، تأجيل زيادة الرسوم على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار بنسب تتراوح بين 25 و30%، من مطلع أكتوبر المقبل إلى منتصف الشهر نفسه، مشيراً إلى أنّه اتّخذ القرار في بادرة "حسن نية" قبيل استئناف البلدين مفاوضاتهما في أوائل الشهر المقبل. وقال ترامب في تغريدة على تويتر "بناءً على طلب نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي وبسبب الاحتفال بالذكرى السبعين لقيام جمهورية الصين الشعبية في الأول أكتوبر اتّفقنا، كدليل على حسن النية، على تأجيل رفع الرسوم الجمركية بحسب العربية نيوز.

وكانت الصين أعلنت أمس الأربعاء عن مجموعة السلع الأمريكية التي قررت إعفاءها من الرسوم الإضافية البالغة 25% والتي فرضتها العام الماضي، في الوقت الذي تسعى فيه بكين إلى تخفيف تأثير الحرب التجارية مع واشنطن دون رفع الرسوم التي فرضتها على المنتجات الزراعية الأمريكية الرئيسية مثل فول الصويا ولحوم الخنزير.كان