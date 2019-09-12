المحكمة العليا بأمريكا تأييد حكم ضد اللاجئين.. وترامب: انتصار كبير

تحرير:وكالات ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١١ ص

الرئيس الأمريكي

أيدت المحكمة الأمريكية العليا، الأربعاء، على قيود فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على حق اللجوء للحد بقوة من تدفق المهاجرين الآتين من دول أمريكا الوسطى، وذلك من خلال منع الغالبية العظمى من هؤلاء من تقديم طلبات اللجوء على الحدود الأمريكية. وهذا الإجراء الذي كان القضاء الفدرالي عطل تنفيذه ينص على الرفض التلقائي لجميع طلبات اللجوء التي يقدمها مهاجرون لم يتقدموا بطلب للحصول على صفة لاجئ في المكسيك أو في بلدان ثالثة عبروها للوصول إلى الولايات المتحدة.

ورحب ترامب بقرار المحكمة، قائلاً في تغريدة على تويتر: "انتصار كبير من المحكمة العليا الأميركية للحدود على حقّ اللجوء". واعترض القاضيان روث بادر غينسبورغ وسونيا سوتومايور على أمر المحكمة العليا، وكتب سوتومايور: "مرة أخرى، أصدرت السلطة التنفيذية قاعدة تسعى إلى التوصل إلى ممارسات طويلة الأمد فيما يتعلق