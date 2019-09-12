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محكمة أمريكا العليا تؤيد حكما ضد اللاجئين.. وترامب: انتصار كبير

تحرير:وكالات ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١١ ص
الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي
أيدت المحكمة الأمريكية العليا، الأربعاء، على قيود فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على حق اللجوء للحد بقوة من تدفق المهاجرين الآتين من دول أمريكا الوسطى، وذلك من خلال منع الغالبية العظمى من هؤلاء من تقديم طلبات اللجوء على الحدود الأمريكية. وهذا الإجراء الذي كان القضاء الفدرالي عطل تنفيذه ينص على الرفض التلقائي لجميع طلبات اللجوء التي يقدمها مهاجرون لم يتقدموا بطلب للحصول على صفة لاجئ في المكسيك أو في بلدان ثالثة عبروها للوصول إلى الولايات المتحدة.
ورحب ترامب بقرار المحكمة، قائلاً في تغريدة على تويتر: "انتصار كبير من المحكمة العليا الأميركية للحدود على حقّ اللجوء". واعترض القاضيان روث بادر غينسبورغ وسونيا سوتومايور على أمر المحكمة العليا، وكتب سوتومايور: "مرة أخرى، أصدرت السلطة التنفيذية قاعدة تسعى إلى التوصل إلى ممارسات طويلة الأمد فيما يتعلق
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ترامب

ترامب: بولتون «شخص قاسي».. و5 مرشحين لخلافته

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن جون بولتون الذي أقاله من منصب مستشار الأمن القومي "ارتكب أخطاء كبيرة" خلال عمله في البيت الأبيض، لافتا إلى أنه لم يكن منسجما مع بعض الأعضاء المهمين في الإدارة، ونقلت قناة "الحرة" الفضائية، عن ترامب خلال حديثه للصحفيين قوله إنه ينظر في خمسة مرشحين يتمتعون بقدر كبير من الكفاءة وسيجرى الإعلان عن الخليفة المرتقب لبولتون خلال الأسبوع، لكنه لم يذكر أسماء المرشحين للمنصب الكبير في البيت الأبيض.
مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون

ماذا وراء إقالة جون بولتون من منصبه؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أنه قرر إقالة مستشار الأمن القومي جون بولتون، قائلا إنه لا يتفق معه "بشدة". وقال ترامب: "طلبت من جون تقديم استقالته، التي قُدمت لي هذا الصباح"، مضيفًا أنه سيعين بديلا لمستشار الأمن القومي الأسبوع المقبل. إلا أن بولتون أصر على أنه استقال وتعهد بأن يكون له رأي "في الوقت المناسب"، ونشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية صورة لخطاب بولتون للرئيس الأمريكي يتقدم فيه باستقالته. واختلف مستشار الأمن القومي السابق مع الرئيس حول عدد من تحديات السياسة الخارجية، بداية من أفغانستان إلى إيران.
أحداث 11 سبتمبر

في مثل هذا اليوم.. وقعت أحداث 11 سبتمبر

فى مثل هذا اليوم 11 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلى والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين فى مختلف المجالات، وفيما يلى عرض لأهم ما جاء فى مثل هذا اليوم: في عام 2001: هجوم بالطائرات يستهدف مبنى مركز التجارة العالمى فى ولاية نيويورك ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية فى فيرجينيا، وأشارت أصابع الاتهام إلى تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن وأيمن الظواهرى. وفي عام 1931: الإيطاليون يلقون القبض على المجاهد الليبى عمر المختار وهو مصاب ينزف دما.
علم+-أمريكا

بينهم حماس.. أمريكا تفرض عقوبات على 11 منظمة «إرهابية»

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب وقع على أمر تنفيذي جديد بشأن فرض عقوبات على تنظيمات إرهابية، مضيفًا أن تلك العقوبات تؤكد على "قيادة ترامب الحاسمة في مكافحة الإرهاب العالمي"، موضحًا في مؤتمر صحفي، حضره وزير الخارجية مايك بومبيو، أن العقوبات الجديدة ستحدد هوية مرتكبي الإرهاب في جميع أنحاء العالم وتعاقبهم وتردعهم، مشيرًا إلى أنها تسمح للولايات المتحدة بـ«استهداف قادة الجماعات الإرهابية بشكل أفضل»، بحسب ما ذكرته س إن إن.
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ترامب

أمريكا تفرض عقوبات على شركتين تابعتين للجيش الإيراني

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات جديدة على على شركتين إيرانيتين مرتبطتين بالجيش الإيراني، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس الثلاثاء، أن الوضع الراهن في بلاده بشأن الاتفاق النووي لن يتغير إن لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن بلاده أولاً. تصريحات روحاني جاءت في أعقاب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الإثنين، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بأن الاتفاق بين ترامب وروحاني وارد في حال تم عقد لقاء بينهما.
المناظرة الديمقراطية 1

اتجاه ديمقراطي لتقليص عدد المرشحين في انتخابات الحزب

على مدار الأشهر القليلة الماضية، دخل 20 سياسيا في الحزب الديمقراطي في منافسة ساخنة للفوز بترشيح الحزب في الانتخابات التمهيدية لاختيار المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة 2020. إلا أن هذا العدد الهائل يمكن أن يبدأ في التقلص هذا الأسبوع مع استبعاد نحو نصف المرشحين الحاليين للمشاركة في المناظرة المقرر لها الشهر المقبل. القرار المثير للجدل سوف يرضي الكثير من كبار قادة الحزب الذين يشعرون بالقلق من أن العدد الهائل من الديمقراطيين الساعين للترشيح قد يعرض فرصهم لهزيمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للخطر.
محاولات-ترامب-لاستقطاب-الدعم-ضد-إيران-تبوء-بالفشل

ترامب يلجأ لاستراتيجيته مع كيم لحل أزمة إيران

منذ أن تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منصبه في يناير من عام 2017، وهو يسعى بشكل جدي لمواجهة ما يعتبره أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط. وفي إطار سياسة "أقصى ضغط" التي يتبعها ضد طهران، انسحب من الاتفاق النووي الإيراني، وفرض عقوبات على قطاعي النفط والمصرفي في إيران. إلا أن الرئيس الأمريكي أعرب مؤخرا عن نواياه لحل القضية، حيث أشار ترامب إلى أنه منفتح على إحداث تحول كبير في سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران، وقدم عرضا للاجتماع بالرئيس الإيراني حسن روحاني، وربما تخفيف القيود على صادرات النفط الإيرانية.
ترامب (1)

ترامب يكذب «CNN» مجددا: لا أعاني من عقدة المسيح

هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وسائل إعلام أخذت قوله "أنا المختار" على محمل الجد، بحسب قوله، مؤكدا أن ذلك كان مجرد مزاح. وكتب ترامب في تغريدة على حسابه في "تويتر"، اليوم السبت: "عندما رفعت ناظريّ إلى السماء وقلت ممازحا: أنا المختار، وأنا أتحدث في مؤتمر صحفي عن النزاع التجاري مع الصين، لم أكن أتخيل أن تصفني وسائل إعلام بأنني أعاني من عقدة المسيح". وقال ترامب إن الصحفيين الذين حضروا المؤتمر الصحفي كانوا يدركون تمام الإدراك أنه يتحدث بسخرية وهو يبتسم ويبتسمون هم الآخرون.
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