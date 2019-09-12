سمير عثمان: حديث الجنايني عن تطبيق تقنية الفيديو مجرد أحلام

تحرير:سعد الدين محمود ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٩ ص

‏سمير محمود عثمان رئيس لجنة الحكام السابق

قال ‏سمير محمود عثمان، رئيس لجنة الحكام السابق، إن حديث رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصري، عن إمكانية تطبيق تقنية الفيديو في الدوري بعيد عن الواقع، معلقا: "عمرو الجنايني بيحلم، مفيش تقنية فيديو، هو ممكن يقول عايزه، لكنه في النهاية لم يلعب كرة القدم". وأضاف عثمان، خلال تصريحاته عبر قناة الأهلي، أن تطبيق تقنية الفيديو يحتاج إلى تحضيرات خاصة، أهمها سفر الحكام للخارج حتى يتمكنوا من التدريب قبل تطبيقها، فهل من الممكن أن يسافر نحو 20 حكما في ظل ضيق الوقت على انطلاق المسابقة.

وتابع: "تواصلت خلال فترة عملي كرئيس للجنة الحكام مع بعض الرعاة، وطلبت سماعات للحكام وفوجئت أن هناك 4 حكام فقط يستخدمون السماعات من الطاقم المكون من 6 حكام". وكشف، أن هناك حكم دولي سابق خان الأمانة معه على حد وصفه، حيث كان يقوم بنقل كافة أخبار اللجنة للإعلامي خالد الغندور، حتى يهاجمه الأخير. وكان