رياضة

سمير عثمان: حديث الجنايني عن تطبيق تقنية الفيديو مجرد أحلام

تحرير:سعد الدين محمود ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٩ ص
‏سمير محمود عثمان رئيس لجنة الحكام السابق
‏سمير محمود عثمان رئيس لجنة الحكام السابق
قال ‏سمير محمود عثمان، رئيس لجنة الحكام السابق، إن حديث رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصري، عن إمكانية تطبيق تقنية الفيديو في الدوري بعيد عن الواقع، معلقا: "عمرو الجنايني بيحلم، مفيش تقنية فيديو، هو ممكن يقول عايزه، لكنه في النهاية لم يلعب كرة القدم". وأضاف عثمان، خلال تصريحاته عبر قناة الأهلي، أن تطبيق تقنية الفيديو يحتاج إلى تحضيرات خاصة، أهمها سفر الحكام للخارج حتى يتمكنوا من التدريب قبل تطبيقها، فهل من الممكن أن يسافر نحو 20 حكما في ظل ضيق الوقت على انطلاق المسابقة.
وتابع: "تواصلت خلال فترة عملي كرئيس للجنة الحكام مع بعض الرعاة، وطلبت سماعات للحكام وفوجئت أن هناك 4 حكام فقط يستخدمون السماعات من الطاقم المكون من 6 حكام". وكشف، أن هناك حكم دولي سابق خان الأمانة معه على حد وصفه، حيث كان يقوم بنقل كافة أخبار اللجنة للإعلامي خالد الغندور، حتى يهاجمه الأخير. وكان
اقرأ المزيد
أحمد-أحمد-رئيس-الكاف

بعد اجتماع انفاتينو.. تغيير شامل بالمسابقات الأفريقية

عقد اليوم رؤساء وممثلي الأندية الأفريقية مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" والاتحاد الدولي "فيفا" لمناقشة الفرص المتعلقة بتطوير ومستقبل مسابقات الأندية الأفريقية. وتركزت المناقشات على المجالات التالية: الإيرادات التي يمكن إعادة استثمارها في كرة القدم والبنية التحتية، انتقالات اللاعبين، ومدفوعات التضامن وتعويضات التدريب، وسلامة وأمن اللاعبين والمشجعين، فضلاً عن أهمية الاتصالات الرقمية للاستجابة لاحتياجات الجماهير، التحديات المالية والقيود اللوجستية التي تواجهها الغالبية العظمى من الأندية الأفريقية.
عمرو جمال‎

الصفاقسي: اتفقنا مع الأهلي على ضم عمر جمال في 2021

كشف سلمان بن رمضان، رئيس قطاع كرة القدم بنادي الصفاقسي التونسي، أن إدارة النادي لن تترك حقوقها بشأن تعاقدها مع عمرو جمال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار مؤخرًا لفريق طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأوضح سلمان، خلال تصريحات إذاعية، مساء الأربعاء، أن نادي الصفاقسي لم يقم بفسخ تعاقده مع عمرو جمال، لكنه أرسل مندوبه إلى القاهرة، للتفاوض مع إدارة النادي الأهلي، ووكيل اللاعب لتحديد موقفه النهائي من الانضمام لناديه في الوقت المناسب.
كانتى

ريال مدريد يتفق مع تشيلسي على ضم كانتي

أفادت تقارير صحفية، بأن نادي ريال مدريد الإسباني، توصل إلى اتفاق مع نظيره تشيلسي، على ضم نجولو كانتي، لاعب خط الوسط الأخير، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وقالت صحيفة "صن" الإنجليزية، نقلا عن "ديفينسا سنترال" المقربة من النادي الملكي، إن حظر انتقالات تشيلسي الذي اقترب من الانتهاء، سيجعله قادرا على تعويض رحيل كانتي، كما أن ريال مدريد تمكن من اتخاذ خطوات جيدة في المفاوضات مما يجعله قريبا من ضم كانتي في الصيف المقبل، خاصة بعد الاتفاق الشفهي بين الناديين.
اقرأ المزيد من الأخبار
سمير عثمان

سمير عثمان: سأتحمل الضغوط.. وعملي في الأهلي ليس عبئا

دافع سمير محمود عثمان، رئيس لجنة الحكام الجديد بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن نفسه ردا على الانتقادات التي تعرض لها خلال الأيام الماضية بسبب عمله السابق في قناة النادي الأهلي كمحلل تحكيمي. وقال عثمان، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الثلاثاء من برنامج «اللعيب»، الذي يعرض على قناة «mbc مصر»، إنه يهدف لتطبيق العدالة بين الحكام، حتى يمكنه مطالبتهم بالعدالة في المباريات، إلى جانب تواجد حكام على مستوى الحدث في جميع المباريات، وتصعيد من حكمين لثلاث حكام في الدوري الممتاز، على أن يكونوا مؤهلين بعد سنوات قليلة للقائمة الدولية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org