مرتضى منصور:بقعد أضحك على لقاءات الخطيب مع إنفانتينو

تحرير::سعد الدين محمود ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٦ ص

مرتضى منصور

قال ‏مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه يقوم لإعطاء درس لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، كل يوم، مشيرًا إلى أنه يجلس إلى جوار الجماهير لمتابعة مباريات فريقه، ولا يرتدي البدلة ويجلس أعلى المدرجات مثلما يفعل رئيس النادي الأحمر. وتابع مرتضى، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأربعاء من برنامج "الزمالك اليوم" الذي يعرض على قناة الحدث اليوم: "الراحل صالح سليم لم يحصل على ساعة من أحد، وكان يجلس بجوار رئيس الجمهورية، أثناء توليه منصب رئيس النادي الأهلي".

وواصل: "طلبت من القائمين على برنامج الزمالك اليوم أن يقوموا بعمل احتفالية خاصة لذكرى صالح سليم، ولا أعلم هل يعلم محمود الخطيب تاريخه جيدا أم لا يعلم". ‏واستمر رئيس القلعة البيضاء في حديثه قائلا: "الخطيب قام بإحضار مشجعين لسبي ووالدتي، وتركي آل الشيخ، أما أنا فكنت أمنع الجمهور من سب الأهلي