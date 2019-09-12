رياضة

مرتضى منصور:بقعد أضحك على لقاءات الخطيب مع إنفانتينو

تحرير::سعد الدين محمود ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٦ ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
قال ‏مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه يقوم لإعطاء درس لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، كل يوم، مشيرًا إلى أنه يجلس إلى جوار الجماهير لمتابعة مباريات فريقه، ولا يرتدي البدلة ويجلس أعلى المدرجات مثلما يفعل رئيس النادي الأحمر. وتابع مرتضى، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأربعاء من برنامج "الزمالك اليوم" الذي يعرض على قناة الحدث اليوم: "الراحل صالح سليم لم يحصل على ساعة من أحد، وكان يجلس بجوار رئيس الجمهورية، أثناء توليه منصب رئيس النادي الأهلي".
وواصل: "طلبت من القائمين على برنامج الزمالك اليوم أن يقوموا بعمل  احتفالية خاصة لذكرى صالح سليم، ولا أعلم هل يعلم محمود الخطيب تاريخه جيدا أم لا يعلم". ‏واستمر رئيس القلعة البيضاء في حديثه قائلا: "الخطيب قام بإحضار مشجعين لسبي ووالدتي، وتركي آل الشيخ، أما أنا فكنت أمنع الجمهور من سب الأهلي
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اليوم.. سحب قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد

?تقام اليوم الخميس، قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز، بحضور مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ومندوبي 18 ناديًا من الأندية التي تشارك في البطولة للموسم الجديد (2019 - 2020)، بأحد فنادق الزمالك وسط كوكبة من نجوم الكرة المصرية، أبرزهم محمد زيدان، عماد متعب، أحمد الكأس، عبد الستار صبري، أحمد حسن، عبد الحليم علي وغيرهم، وسيقود القرعة، حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات، الذي تعهد للجبلاية بخروج الفعاليات على مستوى عال من الاحترافية، حيث استعان بتجارب سابقة للاتحاد الإفريقي.
سمير عثمان

سمير عثمان: حديث الجنايني عن تطبيق تقنية الفيديو مجرد أحلام

قال ‏سمير محمود عثمان، رئيس لجنة الحكام السابق، إن حديث رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصري، عن إمكانية تطبيق تقنية الفيديو في الدوري بعيد عن الواقع، معلقا: "عمرو الجنايني بيحلم، مفيش تقنية فيديو، هو ممكن يقول عايزه، لكنه في النهاية لم يلعب كرة القدم". وأضاف عثمان، خلال تصريحاته عبر قناة الأهلي، أن تطبيق تقنية الفيديو يحتاج إلى تحضيرات خاصة، أهمها سفر الحكام للخارج حتى يتمكنوا من التدريب قبل تطبيقها، فهل من الممكن أن يسافر نحو 20 حكما في ظل ضيق الوقت على انطلاق المسابقة.
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بعد اجتماع انفاتينو.. تغيير شامل بالمسابقات الأفريقية

عقد اليوم رؤساء وممثلي الأندية الأفريقية مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" والاتحاد الدولي "فيفا" لمناقشة الفرص المتعلقة بتطوير ومستقبل مسابقات الأندية الأفريقية. وتركزت المناقشات على المجالات التالية: الإيرادات التي يمكن إعادة استثمارها في كرة القدم والبنية التحتية، انتقالات اللاعبين، ومدفوعات التضامن وتعويضات التدريب، وسلامة وأمن اللاعبين والمشجعين، فضلاً عن أهمية الاتصالات الرقمية للاستجابة لاحتياجات الجماهير، التحديات المالية والقيود اللوجستية التي تواجهها الغالبية العظمى من الأندية الأفريقية.
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مرتضى منصور: الخطيب يقلدني.. وفارق كبير بيني وبينه

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن فريق الاتحاد السكندري بذل كل جهده خلال مواجهة الفريقين حتى يفوز ويتأهل لنهائي كأس مصر، لكنه رغم الخسارة تحلى بالروح الطيبة بعد المباراة. وأضاف مرتضى، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة الحدث اليوم، أنه قام بتلقين محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عندما طالب بعض الجماهير التي قامت بسب النادي الأحمر بالكف عن تلك الهتافات، معلقًا: «أنا كل يوم بقدم للخطيب درس، فيه فرق بين معهد تعاون، ورئيس المحكمة والمستشار».
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الأهلي يكثف مفاوضاته مع الإيطالي كاريرا

كثف مسؤولو النادي الأهلي مفاوضاتهم مع المدير الفني الإيطالي ماسيمو كاريرا المدير الفني الإيطالي، من أجل تولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد إقالة الأورجواياني مارتن لاسارتي من تدريب الفريق عقب الخروج من دور الـ16 لبطولة كأس مصر، بالخسارة بهدف دون رد أمام بيراميدز. وشهدت الساعات الماضية سفر الوفد الأهلاوي الذي يعقد جلسات شخصية مع المدربين المرشحين أو وكيلي أعمالهم للتعرف عن قرب أكثر على طلباتهم وشخصياتهم قبل رفع تقرير نهائي للجنة تخطيط الكرة ومحمود الخطيب المشرف على الكرة لاتخاذ القرار النهائي.
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مرتضى للخطيب: «ثقافتك محدودة ومهارتك كانت في رجليك»

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ثقافته محدودة ومهارته في رجليه فقط»، وقال مرتضى في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالنادي اليوم لتقديم المدرب الجديد ميتشو: «لما اعتزل خلاص انتهت مهارته، لكن أنا تاريخ»، وتابع: «الأهلي تحدث مع وكيل ميتشو، وقال لكم إن الرجل التزم بكلمة مع الزمالك.. الكل ذبح في الزمالك بسبب رحيل جروس.. الأهلي غير 6 مدربين ولم أر أحدا ينبح حتى على الأهلي بعد رحيل لاسارتي».
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مرتضى منصور يكذب الخطيب: أنت حاولت خطف ميتشو

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن بعض وسائل الإعلام قالت إن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، رفض التعاقد مع ميتشو، وأن وكيل أعماله تواصل مع الأهلي.. أقول للخطيب أنت من تحدثت مع وكيل ميتشو وقال لكم إن الرجل التزم بكلمة مع الزمالك»، وتابع مرتضى في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالنادي اليوم لتقديم المدرب الجديد ميتشو: «الكل ذبح في الزمالك بسبب رحيل جروس.. الأهلي غير 6 مدربين ولم أر أحدا ينبح حتى على الأهلي بعد رحيل لاسارتي».
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