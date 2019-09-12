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مرتضى منصور: بقعد أضحك على لقاءات الخطيب مع إنفانتينو

١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٦ ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
قال ‏مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه يقوم لإعطاء درس لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، كل يوم، مشيرًا إلى أنه يجلس إلى جوار الجماهير لمتابعة مباريات فريقه، ولا يرتدي البدلة ويجلس أعلى المدرجات مثلما يفعل رئيس النادي الأحمر. وتابع مرتضى، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأربعاء من برنامج "الزمالك اليوم" الذي يعرض على قناة الحدث اليوم: "الراحل صالح سليم لم يحصل على ساعة من أحد، وكان يجلس بجوار رئيس الجمهورية، أثناء توليه منصب رئيس النادي الأهلي".
وواصل: "طلبت من القائمين على برنامج الزمالك اليوم أن يقوموا بعمل  احتفالية خاصة لذكرى صالح سليم، ولا أعلم هل يعلم محمود الخطيب تاريخه جيدا أم لا يعلم".‏واستمر رئيس القلعة البيضاء في حديثه قائلا: "الخطيب قام بإحضار مشجعين لسبي ووالدتي، وتركي آل الشيخ، أما أنا فكنت أمنع الجمهور من سب الأهلي وصالح
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المستشار عماد أبو هاشم

عماد أبوهاشم:الإخوان بيعملوا زبيبة الصلاة بـ«المكوه»

قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادى الإخوانى العائد من تركيا، إن الإسلام فى مفهوم جماعة الإخوان الإرهابية مجرد طقوس وحركات ومظاهر تستخدم فقط للدعايا. وأوضح أبو هاشم فى لقائه ببرنامج «على مسئوليتى»، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، والذى يعرض عبر فضائية «صدى البلد»: «لو واحد عنده تجارة بيربى دقنه ويعمل زبيبة الصلاة اللى بيعملوها دى لمجرد إنه هو يروج التجارة بتاعته». وأضاف: «بيطيلوا زبيبة الصلاة ن طريق الكى، يعنى هى بتكون مصطنعة، وبيقولوا من استطاع أن يطيل غرته فليفعل».
غارات إسرائيلية - أرشيفية

غارات إسرائيلية على مناطق بقطاع غزة.. ورعب في عسقلان

شنت مقاتلات جيش الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، هجوما على مناطق شمال قطاع غزة، وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى سلاح الجو الإسرائيلي استهدفت عسقلان غرب بيت لاهيا باروخي استطلاع أعقبها هجوم بالطيران الحربي بـ4 صواريخ، وبحسب وكالة "شهاب" الفلسطينية: "تصدت المقاومة الفلسطينية لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية، وأطلقت النار 3 مرات صوبها، ما أدى لانطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة"، وسيطرت حالة من الرعب على مستوطنة عسقلان، وأفادت وسائل إعلام عبرية، بإصابة مستوطنة بجراح متوسطة أثناء محاولتها الهروب لحظة انطلاق صافرات الانذار، بحسب سبوتنيك.
جامعة-بنها

وقف موظفة «الإشارات البذيئة» بمستشفى بنها الجامعي

قرر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، وقف موظفة مستشفى بنها الجامعي، "وفاء ص." صاحبة فيديو "الإشارات البذيئة" عن العمل 3 أشهر مع صرف نصف مرتبها، ووقف ترقيتها وإحالتها لجهات التحقيق لاستكمال التحقيقات في الواقعة، بعد أن أثبتت التحقيقات ما نسب إليها على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو، ترتكب فيها الموظفة وقائع وتصرفات غير لائقة، وأوضح القرار، أنه تبين من تفريغ محتوى الفيديو، وما أفاد به شهود الواقعة الذي أكدوا ارتكابها الواقعة.
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مواعيد وأماكن مقابلات المقبولين في وظائف المدارس اليابانية

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد عقد المقابلات الشخصية لكل من المعلمين والأخصائيين ومديري ووكلاء المدارس الذين تم قبولهم مبدئيا والذين حصلوا على الدرجات الأعلى في أقصر وقت في الاختبار الإلكتروني للوظائف التي أعُلن عنها مسبقًا بالمدارس، وتعقد المقابلات الشخصية للمقبولين للوظائف بفندق تريومف بكوبري القبة بمحافظة القاهرة، في الفترة من يوم الأحد 15 سبتمبر المقبل وتستمر حتى الأربعاء الموافق 18 سبتمبر المقبل، مطالبة بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة لعدم التكدس.
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محافظ الاسكندرية ورئيس نادى الاتحاد (1)

بعد أزمة الأهلي.. محافظ الإسكندرية: الاتحاد في القلب

بعد ساعات قليلة من نفي الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، تخصيص قطعة أرض لصالح النادي الأهلي بسبب اعتراضات الجماهير على القرار، حرص المحافظ على عقد لقاء مع محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندري؛ لبحث واستعراض عدد من الملفات المهمة التى تخص نادي الاتحاد العريق، وجماهيره وأعضاءه، فضلا عن وضع أجندة عاجلة لبحث كيفية الارتقاء بالمنظومة الرياضية بالإسكندرية وسعيا لتهدئة الأمور فى عروس البحر الأبيض المتوسط، حيث أكد خلال اللقاء اعتزازه بنادي الاتحاد.
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حقيقة إهداء محافظة الإسكندرية 50 فدانا للنادي الأهلي

أثارت صور متداولة على صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تجمع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، بمقر ديوان عام المحافظة بمنطقة أبيس، شرق المحافظة، حالة غضب شديدة لدى المنتمين السكندريين ممن ينتمون لنادي الزمالك ونادي الاتحاد السكندري، بعد تداول أنباء عن موافقة المحافظة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 50 فدانا لصالح لقلعة الحمراء لإقامة فرع عليها لصالح النادي، حيث تم الربط بين الأنباء المتداولة والصور التى انتشرت خلال اللقاء الذي جمع الطرفين خلال الأسبوع المنقضي.
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