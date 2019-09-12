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الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٩ ص
طقس حار - صورة أرشيفية
طقس حار - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى 3 أمتار، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 24 33شبين الكوم 24 33طنطا 24 33دمنهور 24 32الإسكندرية 25
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المستشار عماد أبو هاشم

عماد أبوهاشم:الإخوان بيعملوا زبيبة الصلاة بـ«المكوه»

قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادى الإخوانى العائد من تركيا، إن الإسلام فى مفهوم جماعة الإخوان الإرهابية مجرد طقوس وحركات ومظاهر تستخدم فقط للدعايا. وأوضح أبو هاشم فى لقائه ببرنامج «على مسئوليتى»، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، والذى يعرض عبر فضائية «صدى البلد»: «لو واحد عنده تجارة بيربى دقنه ويعمل زبيبة الصلاة اللى بيعملوها دى لمجرد إنه هو يروج التجارة بتاعته». وأضاف: «بيطيلوا زبيبة الصلاة ن طريق الكى، يعنى هى بتكون مصطنعة، وبيقولوا من استطاع أن يطيل غرته فليفعل».
غارات إسرائيلية - أرشيفية

غارات إسرائيلية على مناطق بقطاع غزة.. ورعب في عسقلان

شنت مقاتلات جيش الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، هجوما على مناطق شمال قطاع غزة، وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى سلاح الجو الإسرائيلي استهدفت عسقلان غرب بيت لاهيا باروخي استطلاع أعقبها هجوم بالطيران الحربي بـ4 صواريخ، وبحسب وكالة "شهاب" الفلسطينية: "تصدت المقاومة الفلسطينية لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية، وأطلقت النار 3 مرات صوبها، ما أدى لانطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة"، وسيطرت حالة من الرعب على مستوطنة عسقلان، وأفادت وسائل إعلام عبرية، بإصابة مستوطنة بجراح متوسطة أثناء محاولتها الهروب لحظة انطلاق صافرات الانذار، بحسب سبوتنيك.
جامعة-بنها

وقف موظفة «الإشارات البذيئة» بمستشفى بنها الجامعي

قرر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، وقف موظفة مستشفى بنها الجامعي، "وفاء ص." صاحبة فيديو "الإشارات البذيئة" عن العمل 3 أشهر مع صرف نصف مرتبها، ووقف ترقيتها وإحالتها لجهات التحقيق لاستكمال التحقيقات في الواقعة، بعد أن أثبتت التحقيقات ما نسب إليها على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو، ترتكب فيها الموظفة وقائع وتصرفات غير لائقة، وأوضح القرار، أنه تبين من تفريغ محتوى الفيديو، وما أفاد به شهود الواقعة الذي أكدوا ارتكابها الواقعة.
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مواعيد وأماكن مقابلات المقبولين في وظائف المدارس اليابانية

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد عقد المقابلات الشخصية لكل من المعلمين والأخصائيين ومديري ووكلاء المدارس الذين تم قبولهم مبدئيا والذين حصلوا على الدرجات الأعلى في أقصر وقت في الاختبار الإلكتروني للوظائف التي أعُلن عنها مسبقًا بالمدارس، وتعقد المقابلات الشخصية للمقبولين للوظائف بفندق تريومف بكوبري القبة بمحافظة القاهرة، في الفترة من يوم الأحد 15 سبتمبر المقبل وتستمر حتى الأربعاء الموافق 18 سبتمبر المقبل، مطالبة بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة لعدم التكدس.
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طقس-حار (1)

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، وبالنسبة الرياح فأغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

الأرصاد توضح حقيقة تعرض مصر لسيول في سبتمبر

ترددت مؤخرا بعض الأقاويل عبر صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تزعم أن مصر سوف تتعرض لسيول في منتصف شهر سبتمبر الجاري، وعلق الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على هذه الأقاويل بالنفي، قائلا: "لا توجد أي مؤشرات حتى الآن تقول أن هذا سيحدث"، موضحا: "هذه الشائعة انتشرت بسبب أن فصل الخريف يبدأ من يوم 21 سبتمبر، وسمات فصل الخريف سقوط الأمطار، التي قد تصل لحد السيول في الأماكن المحاطة بالجبال".
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الأرصاد: اليوم ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، اليوم الخميس، إذ يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-حار (1)

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. وشبورة صباحية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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