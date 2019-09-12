10 قتلى و85 مصابا في مهرجان انتخابي بموزمبيق

تحرير:وكالات ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ ص

موزمبيق - صورة أرشيفية

لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 85 آخرون، أمس الأربعاء، في شمال موزمبيق، جراء تدافع وقع داخل استاد رياضي خلال مهرجان انتخابي للرئيس فيليب نيوسي. وقال حزب جبهة تحرير موزمبيق الحاكم، في بيان له، اليوم الخميس، إنه في نهاية حدث ضمن الحملة الانتخابية في استاد 25 يونيو في مدينة نامبولا، أصيب 85 من أعضاء الحزب، 74 منهم غادروا المستشفى و11 لا يزالون يتلقون العلاج، مضيفا: "لسوء الحظ لقي 10 من أفراد حزبنا مصرعهم في الحادث، هم 6 نساء و4 رجال، قبل شهر من الانتخابات العامة".

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم، أن الملعب الصغير كان مزدحما، وأغلقت الأبواب عندما كان الرئيس نيوسي يلقي كلمة، لكن بعد انتهاء المهرجان الانتخابي حاول كثير من الناس المغادرة في نفس الوقت، فحدث تدافع وسقط بعضهم أرضا، الأمر الذي خلف عشرات المصابين، إضافة إلى سقوط قتلى. اقرأ أيضا| السيسي ورئيس موزمبيق