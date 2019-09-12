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10 قتلى و85 مصابا في مهرجان انتخابي بموزمبيق

تحرير:وكالات ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ ص
موزمبيق - صورة أرشيفية
موزمبيق - صورة أرشيفية
لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 85 آخرون، أمس الأربعاء، في شمال موزمبيق، جراء تدافع وقع داخل استاد رياضي خلال مهرجان انتخابي للرئيس فيليب نيوسي. وقال حزب جبهة تحرير موزمبيق الحاكم، في بيان له، اليوم الخميس، إنه في نهاية حدث ضمن الحملة الانتخابية في استاد 25 يونيو في مدينة نامبولا، أصيب 85 من أعضاء الحزب، 74 منهم غادروا المستشفى و11 لا يزالون يتلقون العلاج، مضيفا: "لسوء الحظ لقي 10 من أفراد حزبنا مصرعهم في الحادث، هم 6 نساء و4 رجال، قبل شهر من الانتخابات العامة".
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم، أن الملعب الصغير كان مزدحما، وأغلقت الأبواب عندما كان الرئيس نيوسي يلقي كلمة، لكن بعد انتهاء المهرجان الانتخابي حاول كثير من الناس المغادرة في نفس الوقت، فحدث تدافع وسقط بعضهم أرضا، الأمر الذي خلف عشرات المصابين، إضافة إلى سقوط قتلى. اقرأ أيضا| السيسي ورئيس موزمبيق
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قاعدة تركية

انفجار قاعدة عسكرية تركية في قبرص الشمالية

وقع انفجار، اليوم الخميس، في قاعدة عسكرية تركية شرقي كيرينيا بقبرص الشمالية، ما أسفر عن حدوث عدة انفجارات، وفقا لما ذكره موقع "سكاي نيوز". وقال مسؤول في الجزء الشمال الانفصالي في جزيرة قبرص، المدعوم من تركيا، إن انفجارات هزت مستودع ذخيرة شمالي قبرص بعد حريق شب في منطقة عسكرية، ما أدى إلى تعرض بعض الأشخاص لإصابات طفيفة جراء الزجاج المتطاير. فيما أفاد وزير خارجية قبرص الشمالية كورديت أوزيرساي، أن المنطقة أُغلقت مع استمرار الانفجارات في المنطقة العسكرية الواقعة شرقي كيرينيا، وهي بلدة تاريخية على الساحل الشمالي في منطقة يرتادها السياح.
ترامب مع رئيس الصين

ترامب يأجل زيادة الرسوم على الواردات الصينة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، تأجيل زيادة الرسوم على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار بنسب تتراوح بين 25 و30%، من مطلع أكتوبر المقبل إلى منتصف الشهر نفسه، مشيراً إلى أنّه اتّخذ القرار في بادرة "حسن نية" قبيل استئناف البلدين مفاوضاتهما في أوائل الشهر المقبل. وقال ترامب في تغريدة على تويتر "بناءً على طلب نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي وبسبب الاحتفال بالذكرى السبعين لقيام جمهورية الصين الشعبية في الأول أكتوبر اتّفقنا، كدليل على حسن النية، على تأجيل رفع الرسوم الجمركية بحسب العربية نيوز.
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محكمة أسكتلندية تعلق قرار جونسون حول برلمان بريطانيا

قضت محكمة الاستئناف في أسكتلندا، اليوم الأربعاء، بتعليق قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حول توقف عمل البرلمان خلال شهر سبتمبر الجاري، معتبرة أنه غير قانوني. وتضمنت حيثيات الحكم أن نصيحة جونسون للملكة إليزابيث الثانية بتعليق أعمال البرلمان البريطاني من هذا الأسبوع حتى 14 أكتوبر المقبل، كانت غير قانونية، لأنها كانت تهدف إلى إعاقة عمل البرلمان. ومن جانبها، قررت الحكومة البريطانية الاستئناف على قرار القضاء الأسكتلندي باعتبار تعليق البرلمان غير قانوني.
نتنياهو

لحظة هروب نتنياهو من مؤتمر انتخابي بعد إطلاق صواريخ (فيديو)

نشرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، فيديو يوثق لحظة هروب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من تجمع انتخابي لحزب "الليكود" بمستوطنة أسدود، إلى أحد الملاجئ، بعدما دوت صافرات الإنذار عالية بأرجاء المستوطنة أثر تعرضها لقصف صاروخي فلسطيني، وأوضحت قناة 13 العبرية، التي نشرت الفيديو عبر صفحتها على "تويتر"، إن القصف تزامن مع إلقاء نتنياهو كلمة في فعالية انتخابية في عسقلان، مشيرة إلى أن القبة الصاروخية اعترضت عدد من الصواريخ وسمع صوت انفجارات وصافرات الإنذار، فاضطر لقطع كلمته وتم إنزاله عن المنصة فورا، بحسب روسيا اليوم.
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احمد-قايد-صالح (2)

أذناب العصابة.. «الدفاع الجزائرية» تهاجم المعارضة

وجهت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الثلاثاء، اتهامًا لما أسمتهم بـ"أذناب العصابة" من "أحزاب مرفوضة شعبيًا وأقلام مأجورة والقنوات المشبوهة، بالتحامل على المؤسسة العسكرية". وأكدت وزارة الدفاع في بيان لـ"مجلة الجيش"، أن الأحزاب المرفوضة شعبيًا لا هم لها دومًا سوى الانتقاد والعويل، وفقا لـ"رويترز". وقالت الوزارة: إن "رموز نظام بوتفليقة يتحاملون على المؤسسة العسكرية، مستنكرة الطريقة التي كان يٌختار بها رؤساء الجزائر منذ استقلال البلاد عام 1962، قائلة: "عهد صناعة الرؤساء والإملاءات ولى بدون رجعة".
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رئيس الأركان الجزائري يدعو لانتخابات رئاسية عاجلة

دعا رئيس الأركان الجزائري نائب وزير الدفاع، الفريق قايد صالح، اليوم الإثنين، إلى انتخابات رئاسية شفافة في أقرب وقت، وفقا لما ذكرته قناة النهار الجزائرية. وقال الفريق قايد صالح: "إن المرحلة تتطلب التحلي بالحكمة والرؤية والصبر"، مشيرا إلى أن مقاربتهم ترتكز على ترجيح الشرعية الدستورية، مشيدا بجهود هيئة الوساطة والحوار. جاء ذلك خلال لقاء الفريق صالح بإطارات وأفراد الواجهة البحرية الغربية، إذ جدد التذكير بالمواقف الثابتة للجيش الوطني الشعبي بخصوص الوضع الذي تعيشه البلاد، خاصة ما تعلق منها بضرورة التمسك بالخيار الدستوري.
السودان (2)

اختيار 5 مرشحين لعضوية المجلس السيادي في السودان

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان وضعها لأسماء مرشحيها لعضوية المجلس السيادي في السودان، وذلك بعد توقيع الاتفاق التاريخي مع المجلس العسكري الانتقالي، وفقا لمصادر. وأوضحت المصادر أن الأسماء الخمسة هي "الأكاديمية والناشطة عائشة موسى والصحفي محمد الفكي والأكاديمي صديق تاور والقانوني طه عثمان والدكتور حسن شيخ إدريس وهو قيادي سابق بحزب الأمة، بحسب "سكاي نيوز". يأتي ذلك بعد أن وثق السودانيون لحظات تاريخية طال انتظارها، بتوقيعهم على الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، والذي أحال السودان إلى الحكم المدني، عبر مرحلة انتقالية لثلاث سنوات.
الهيئة العليا للانتخابات فى تونس

تونس.. رفض 66 طلب ترشح للانتخابات الرئاسية من أصل 98

أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، اليوم الثلاثاء، رفض 66 طلب ترشح للاستحقاقات الرئاسية من أصل 98 كانوا قد تقدموا لانتخابات الرئاسة. وأفادت أسماء بن مسعود المكلفة بالإعلام في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه من المقرر إجراء هذه الانتخابات منتصف شهر سبتمبر المقبل، وفقا لـ"فرانس 24". وأضافت بن مسعود أن عدد المتقدمين بترشحهم للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة 98 شخصا، حيث أغلق باب إيداع ملفات الترشح من بعد ظهر الجمعة. وحددت الحملة الانتخابية من 2 إلى 13 سبتمبر، وبعد يوم الصمت الانتخابي، يدلي الناخبون بأصواتهم في 15 سبتمبر.
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