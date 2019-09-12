رياضة

اليوم.. سحب قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد

تحرير:أحمد سيد ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
?تقام اليوم الخميس، قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز، بحضور مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ومندوبي 18 ناديًا من الأندية التي تشارك في البطولة للموسم الجديد (2019 - 2020)، بأحد فنادق الزمالك وسط كوكبة من نجوم الكرة المصرية، أبرزهم محمد زيدان، عماد متعب، أحمد الكأس، عبد الستار صبري، أحمد حسن، عبد الحليم علي وغيرهم، وسيقود القرعة، حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات، الذي تعهد للجبلاية بخروج الفعاليات على مستوى عال من الاحترافية، حيث استعان بتجارب سابقة للاتحاد الإفريقي.
ويشارك في الدوري للموسم الجديد 18 ناديًا هم الأهلي (حامل اللقب) والزمالك وبيراميدز والإسماعيلي والمصري والاتحاد وسموحة ومصر المقاصة ووادي دجلة والإنتاج الحربي وطلائع الجيش وحرس الحدود والجونة وإنبي والمقاولون والصاعدين الثلاثة أسوان وطنطا وإف سي مصر.وكشف اتحاد الكرة أنه نظرًا لضيق القاعة التي تستضيف
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مرتضى منصور (4)

مرتضى منصور:بقعد أضحك على لقاءات الخطيب مع إنفانتينو

قال ‏مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه يقوم لإعطاء درس لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، كل يوم، مشيرًا إلى أنه يجلس إلى جوار الجماهير لمتابعة مباريات فريقه، ولا يرتدي البدلة ويجلس أعلى المدرجات مثلما يفعل رئيس النادي الأحمر. وتابع مرتضى، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأربعاء من برنامج "الزمالك اليوم" الذي يعرض على قناة الحدث اليوم: "الراحل صالح سليم لم يحصل على ساعة من أحد، وكان يجلس بجوار رئيس الجمهورية، أثناء توليه منصب رئيس النادي الأهلي".
سمير عثمان

سمير عثمان: حديث الجنايني عن تطبيق تقنية الفيديو مجرد أحلام

قال ‏سمير محمود عثمان، رئيس لجنة الحكام السابق، إن حديث رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصري، عن إمكانية تطبيق تقنية الفيديو في الدوري بعيد عن الواقع، معلقا: "عمرو الجنايني بيحلم، مفيش تقنية فيديو، هو ممكن يقول عايزه، لكنه في النهاية لم يلعب كرة القدم". وأضاف عثمان، خلال تصريحاته عبر قناة الأهلي، أن تطبيق تقنية الفيديو يحتاج إلى تحضيرات خاصة، أهمها سفر الحكام للخارج حتى يتمكنوا من التدريب قبل تطبيقها، فهل من الممكن أن يسافر نحو 20 حكما في ظل ضيق الوقت على انطلاق المسابقة.
أحمد-أحمد-رئيس-الكاف

بعد اجتماع انفاتينو.. تغيير شامل بالمسابقات الأفريقية

عقد اليوم رؤساء وممثلي الأندية الأفريقية مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" والاتحاد الدولي "فيفا" لمناقشة الفرص المتعلقة بتطوير ومستقبل مسابقات الأندية الأفريقية. وتركزت المناقشات على المجالات التالية: الإيرادات التي يمكن إعادة استثمارها في كرة القدم والبنية التحتية، انتقالات اللاعبين، ومدفوعات التضامن وتعويضات التدريب، وسلامة وأمن اللاعبين والمشجعين، فضلاً عن أهمية الاتصالات الرقمية للاستجابة لاحتياجات الجماهير، التحديات المالية والقيود اللوجستية التي تواجهها الغالبية العظمى من الأندية الأفريقية.
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فرحة-الاهلى‎ (6)

اتحاد الكرة يكشف عن ترتيبات حفل قرعة بطولة الدوري

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترتيبات حفل قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز المقرر إجراؤها غدًا الخميس، بحضور مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ومندوبى 18 ناديًا من الأندية التى تشارك في البطولة للموسم الجديد (2019- 2020). وأوضح اتحاد الكرة في بيان له، اليوم الأربعاء، أنه نظرًا لضيق القاعة التي تستضيف قرعة مسابقة الدوري الممتاز غدًا بفندق ماريوت بالزمالك، فإن إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم لن تتمكن من استقبال أكثر من 30 صحفيا داخل القاعة.
عمرو الجنايني

اتحاد الكرة يعلن موعد قرعة الدوري المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إجراء قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2019- 2020 يوم الخميس المقبل في تمام الواحدة ظهرا، في قاعة أوجيني بفندق ماريوت بالزمالك، بحضور مندوبي أندية الدوري الـ18، ومن المُقرر أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن موعد انطلاق المسابقة في مراسم إجراء القرعة. وأعلنت لجنة إدارة شؤون اتحاد الكرة المصري في سبتمبر الجاري عن تعيين حسام الزناتي مساعد مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، مديرًا للجنة المسابقات خلفًا لعامر حسين.
اتحاد-الكرة (2)

قبل نهائي الكأس.. 3 تحذيرات من اتحاد الكرة للجماهير

أصدر اتحاد الكرة، بيانًا رسميًا، لتوضيح التعليمات المطلوب الالتزام بها في مباراة الزمالك ونظيره بيراميدز، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الأحد، على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب، بحضور 20 ألف متفرج، في نهائي مسابقة بطولة كأس مصر، موضحا عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، اليوم السبت، أنه "انطلاقا من سعي اتحاد الكرة، لتوفير أعلى مستويات التنظيم في مسابقاته، وحصرا منه على تجنيب المباريات ما يخل بسلامة الجمهور والمنافسة أو يؤثر عليها"، وأهاب الاتحاد بالجماهير بضرورة الحرص على 3 التزامات.
عمرو الجنايني

قرار نهائي.. الجبلاية تحسم نسخة كأس مصر 2019

كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، موقف الجبلاية من تسليم بطل مسابقة كأس مصر، النسخة الجديدة من الكأس التي انتشرت في وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أن الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز، التي ستجمعهما غدًا الأحد، سيتسلم النسخة القديمة من الكأس وليس الشكل الجديد كما يشاع، وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر اتحاد الكرة، أن النادي الأهلي بطل مسابقة الدوري موسم 2018 /19 سيتسلم الدرع القديم، وسيقام له احنفالية بالتنسيق مع الشركة الراعية سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام المُقبلة.
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