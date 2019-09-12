اليوم.. سحب قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد

تحرير:أحمد سيد ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ ص

اتحاد الكرة

?تقام اليوم الخميس، قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز، بحضور مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ومندوبي 18 ناديًا من الأندية التي تشارك في البطولة للموسم الجديد (2019 - 2020)، بأحد فنادق الزمالك وسط كوكبة من نجوم الكرة المصرية، أبرزهم محمد زيدان، عماد متعب، أحمد الكأس، عبد الستار صبري، أحمد حسن، عبد الحليم علي وغيرهم، وسيقود القرعة، حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات، الذي تعهد للجبلاية بخروج الفعاليات على مستوى عال من الاحترافية، حيث استعان بتجارب سابقة للاتحاد الإفريقي.

ويشارك في الدوري للموسم الجديد 18 ناديًا هم الأهلي (حامل اللقب) والزمالك وبيراميدز والإسماعيلي والمصري والاتحاد وسموحة ومصر المقاصة ووادي دجلة والإنتاج الحربي وطلائع الجيش وحرس الحدود والجونة وإنبي والمقاولون والصاعدين الثلاثة أسوان وطنطا وإف سي مصر.وكشف اتحاد الكرة أنه نظرًا لضيق القاعة التي تستضيف

ويشارك في الدوري للموسم الجديد 18 ناديًا هم الأهلي (حامل اللقب) والزمالك وبيراميدز والإسماعيلي والمصري والاتحاد وسموحة ومصر المقاصة ووادي دجلة والإنتاج الحربي وطلائع الجيش وحرس الحدود والجونة وإنبي والمقاولون والصاعدين الثلاثة أسوان وطنطا وإف سي مصر.



وكشف اتحاد الكرة أنه نظرًا لضيق القاعة التي تستضيف قرعة مسابقة الدوري الممتاز اليوم بفندق ماريوت بالزمالك، فإن إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم لن تتمكن من استقبال أكثر من 30 صحفيًا داخل القاعة.



وأضاف أنه تم تحديد أماكن الصحفيين داخل القاعة بواقع مندوب واحد عن كل صحيفة أو موقع إلكتروني، حيث تم تقسيم العدد المتاح مناصفةً بين الصحف الورقية اليومية والرياضية والمواقع الإلكترونية المصرية.

