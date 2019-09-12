سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

انفجار قاعدة عسكرية تركية في قبرص الشمالية

تحرير:وكالات ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ ص
قاعدة تركية
قاعدة تركية
وقع انفجار، اليوم الخميس، في قاعدة عسكرية تركية شرقي كيرينيا بقبرص الشمالية، ما أسفر عن حدوث عدة انفجارات، وفقا لما ذكره موقع "سكاي نيوز". وقال مسؤول في الجزء الشمال الانفصالي في جزيرة قبرص، المدعوم من تركيا، إن انفجارات هزت مستودع ذخيرة شمالي قبرص بعد حريق شب في منطقة عسكرية، ما أدى إلى تعرض بعض الأشخاص لإصابات طفيفة جراء الزجاج المتطاير. فيما أفاد وزير خارجية قبرص الشمالية كورديت أوزيرساي، أن المنطقة أُغلقت مع استمرار الانفجارات في المنطقة العسكرية الواقعة شرقي كيرينيا، وهي بلدة تاريخية على الساحل الشمالي في منطقة يرتادها السياح.
وأوضح أوزيرساي: "للأسف شب حريق في مستودع ذخيرة في المنطقة العسكرية شرقي كيرينيا ووقعت سلسلة انفجارات"، مضيفا أن السلطات أمنت المنطقة وأن الشرطة طالبت المواطنين بالبقاء بعيدا. وفي نفس السياق، أكدت وزارة الدفاع التركية، أنه تم إخماد الحريق، وأنه لم يتضح بعد السبب الأولي للانفجار، مضيفة أن فريق التحقيق
اقرأ المزيد
موزمبيق

10 قتلى و85 مصابا في مهرجان انتخابي بموزمبيق

لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 85 آخرون، أمس الأربعاء، في شمال موزمبيق، جراء تدافع وقع داخل استاد رياضي خلال مهرجان انتخابي للرئيس فيليب نيوسي. وقال حزب جبهة تحرير موزمبيق الحاكم، في بيان له، اليوم الخميس، إنه في نهاية حدث ضمن الحملة الانتخابية في استاد 25 يونيو في مدينة نامبولا، أصيب 85 من أعضاء الحزب، 74 منهم غادروا المستشفى و11 لا يزالون يتلقون العلاج، مضيفا: "لسوء الحظ لقي 10 من أفراد حزبنا مصرعهم في الحادث، هم 6 نساء و4 رجال، قبل شهر من الانتخابات العامة".
ترامب مع رئيس الصين

ترامب يأجل زيادة الرسوم على الواردات الصينة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، تأجيل زيادة الرسوم على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار بنسب تتراوح بين 25 و30%، من مطلع أكتوبر المقبل إلى منتصف الشهر نفسه، مشيراً إلى أنّه اتّخذ القرار في بادرة "حسن نية" قبيل استئناف البلدين مفاوضاتهما في أوائل الشهر المقبل. وقال ترامب في تغريدة على تويتر "بناءً على طلب نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي وبسبب الاحتفال بالذكرى السبعين لقيام جمهورية الصين الشعبية في الأول أكتوبر اتّفقنا، كدليل على حسن النية، على تأجيل رفع الرسوم الجمركية بحسب العربية نيوز.
بوريس-جونسون (2)

محكمة أسكتلندية تعلق قرار جونسون حول برلمان بريطانيا

قضت محكمة الاستئناف في أسكتلندا، اليوم الأربعاء، بتعليق قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حول توقف عمل البرلمان خلال شهر سبتمبر الجاري، معتبرة أنه غير قانوني. وتضمنت حيثيات الحكم أن نصيحة جونسون للملكة إليزابيث الثانية بتعليق أعمال البرلمان البريطاني من هذا الأسبوع حتى 14 أكتوبر المقبل، كانت غير قانونية، لأنها كانت تهدف إلى إعاقة عمل البرلمان. ومن جانبها، قررت الحكومة البريطانية الاستئناف على قرار القضاء الأسكتلندي باعتبار تعليق البرلمان غير قانوني.
نتنياهو

لحظة هروب نتنياهو من مؤتمر انتخابي بعد إطلاق صواريخ (فيديو)

نشرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، فيديو يوثق لحظة هروب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من تجمع انتخابي لحزب "الليكود" بمستوطنة أسدود، إلى أحد الملاجئ، بعدما دوت صافرات الإنذار عالية بأرجاء المستوطنة أثر تعرضها لقصف صاروخي فلسطيني، وأوضحت قناة 13 العبرية، التي نشرت الفيديو عبر صفحتها على "تويتر"، إن القصف تزامن مع إلقاء نتنياهو كلمة في فعالية انتخابية في عسقلان، مشيرة إلى أن القبة الصاروخية اعترضت عدد من الصواريخ وسمع صوت انفجارات وصافرات الإنذار، فاضطر لقطع كلمته وتم إنزاله عن المنصة فورا، بحسب روسيا اليوم.
اقرأ المزيد من الأخبار
جريس 1

هل تورط ناقلة النفط الإيرانية تركيا في عقوبات جديدة؟

لا يزال مصير ناقلة النفط الإيرانية الشهيرة "جريس 1"، والتي تغير اسمها لتصبح "أدريان داريا 1"، محط اهتمام وسائل الإعلام الدولية، التي ترغب في متابعة خط سيرها للوقوف على الوجهة النهائية لها، بعد أن أطلق سراحها من الاحتجاز الذي دام لأكثر من شهر في جبل طارق. وخلال الأيام القليلة الماضية، تناولت العديد من التقارير وضع الناقلة وتحركاتها المختلفة، والتي لا تزال تتحرك في سواحل البحر المتوسط، حيث ظهرت العديد من التكهنات بشأن مصيرها ووجهتها النهائية، ما قد يحمل تبعات غير جيدة للبلد المستضيف.
ترامب-أردوغان

هل تستغل تركيا اتفاقها مع أمريكا للقضاء على الأكراد؟

خلال الفترة الماضية، توترت العلاقات بين الولايات المتحدة وحليفتها في حلف شمال الأطلنطي "الناتو"، تركيا، على خلفية عدد من القضايا على رأسها شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس 400"، والدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب الكردية، التي تعدّها تركيا جماعة إرهابية. إلا أن الطرفين تمكنا في 7 أغسطس الجاري من التوصل لاتفاق يمكنهما من التعاون في ما يتعلق بالقضية السورية، فبعد أسابيع من المفاوضات الصعبة، وافق حليفا الناتو على القيام بدوريات مشتركة في منطقة تمتد 125 كيلومترا بين بلدتي تل أبيض ورأس العين السورية، وبعمق يصل إلى 15 كيلومترا.
ناقلة نفط

الناقلة الإيرانية «أدريان داريا» تحول وجهتها لتركيا

أظهرت بيانات من موقع "مارين ترافيك" الإلكتروني الذي يتابع تحركات السفن، اليوم السبت، أن ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا التي كانت محور مواجهة بين واشنطن وطهران غيرت وجهتها وفي طريقها إلى تركيا بدلا من جنوب اليونان. وكان قد أفرج الأسبوع الماضي عن الناقلة التي كانت تعرف باسم (جريس 1) بعد احتجازها لمدة 5 أسابيع قبالة جبل طارق للاشتباه في خرقها العقوبات الأوروبية بنقلها شحنة من النفط الإيراني إلى سوريا. وطلبت الولايات المتحدة من دول المنطقة عدم تقديم أي مساعدة للناقلة، وتقول إن الناقلة خاضعة لسيطرة الحرس الثوري الإيراني الذي تصنفه جماعة إرهابية.
ناقلة النفط أدريان

ناقلة النفط الإيرانية تغير اتجاهها إلى تركيا

أظهرت بيانات تعقب حركة السفن أن ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا 1»، التي كانت تعرف في السابق باسم «جريس 1»، غيرت وجهتها إلى أحد الموانى في تركيا، وفقا لما ذكرته وكالة «أسوشيتدبرس»، السبت. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، كانت السفينة التي تبحر في البحر المتوسط وتريد واشنطن مصادرتها متجهة صوب اليونان، لكن رئيس وزراء اليونان قال إنها ليست متجهة إلى بلاده. وسبق أن حذر مسؤول أمريكي من أن الولايات المتحدة ستتحرك ضد أي أحد يساعد الناقلة بشكل مباشر أو غير مباشر.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org