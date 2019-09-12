انفجار قاعدة عسكرية تركية في قبرص الشمالية

تحرير:وكالات ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ ص

قاعدة تركية

وقع انفجار، اليوم الخميس، في قاعدة عسكرية تركية شرقي كيرينيا بقبرص الشمالية، ما أسفر عن حدوث عدة انفجارات، وفقا لما ذكره موقع "سكاي نيوز". وقال مسؤول في الجزء الشمال الانفصالي في جزيرة قبرص، المدعوم من تركيا، إن انفجارات هزت مستودع ذخيرة شمالي قبرص بعد حريق شب في منطقة عسكرية، ما أدى إلى تعرض بعض الأشخاص لإصابات طفيفة جراء الزجاج المتطاير. فيما أفاد وزير خارجية قبرص الشمالية كورديت أوزيرساي، أن المنطقة أُغلقت مع استمرار الانفجارات في المنطقة العسكرية الواقعة شرقي كيرينيا، وهي بلدة تاريخية على الساحل الشمالي في منطقة يرتادها السياح.

وأوضح أوزيرساي: "للأسف شب حريق في مستودع ذخيرة في المنطقة العسكرية شرقي كيرينيا ووقعت سلسلة انفجارات"، مضيفا أن السلطات أمنت المنطقة وأن الشرطة طالبت المواطنين بالبقاء بعيدا. وفي نفس السياق، أكدت وزارة الدفاع التركية، أنه تم إخماد الحريق، وأنه لم يتضح بعد السبب الأولي للانفجار، مضيفة أن فريق التحقيق