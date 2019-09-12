انفجار قاعدة عسكرية تركية في قبرص الشمالية
تحرير:وكالات
١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ ص
قاعدة تركية
وقع انفجار، اليوم الخميس، في قاعدة عسكرية تركية شرقي كيرينيا بقبرص الشمالية، ما أسفر عن حدوث عدة انفجارات، وفقا لما ذكره موقع "سكاي نيوز". وقال مسؤول في الجزء الشمال الانفصالي في جزيرة قبرص، المدعوم من تركيا، إن انفجارات هزت مستودع ذخيرة شمالي قبرص بعد حريق شب في منطقة عسكرية، ما أدى إلى تعرض بعض الأشخاص لإصابات طفيفة جراء الزجاج المتطاير. فيما أفاد وزير خارجية قبرص الشمالية كورديت أوزيرساي، أن المنطقة أُغلقت مع استمرار الانفجارات في المنطقة العسكرية الواقعة شرقي كيرينيا، وهي بلدة تاريخية على الساحل الشمالي في منطقة يرتادها السياح.
وأوضح أوزيرساي: "للأسف شب حريق في مستودع ذخيرة في المنطقة العسكرية شرقي كيرينيا ووقعت سلسلة انفجارات"، مضيفا أن السلطات أمنت المنطقة وأن الشرطة طالبت المواطنين بالبقاء بعيدا.
وفي نفس السياق، أكدت وزارة الدفاع التركية، أنه تم إخماد الحريق، وأنه لم يتضح بعد السبب الأولي للانفجار، مضيفة أن فريق التحقيق
وأوضح أوزيرساي: "للأسف شب حريق في مستودع ذخيرة في المنطقة العسكرية شرقي كيرينيا ووقعت سلسلة انفجارات"، مضيفا أن السلطات أمنت المنطقة وأن الشرطة طالبت المواطنين بالبقاء بعيدا.
وفي نفس السياق، أكدت وزارة الدفاع التركية، أنه تم إخماد الحريق، وأنه لم يتضح بعد السبب الأولي للانفجار، مضيفة أن فريق التحقيق بدأ عمله.
من جانبه، أشار مسؤول تركي إلى أن الحريق في ترسانة الأسلحة قد يكون السبب في الانفجارات، منوها إلى أن السلطات لا تزال تجري التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق من خلال فحص كاميرات المراقبة المحيطة بالموقع.
وكانت تركيا قد غزت شمال قبرص في سبعينيات القرن الماضي، ردا على عملية انقلاب دبرتها أثينا من أجل توحيد الجزيرة مع اليونان، لكن قبرص الشمالية أعلنت أنها أصبحت دولة مستقلة في 15 نوفمبر 1983، بينما لم تعترف بها سوى تركيا فقط.