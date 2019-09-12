رياضة

ليونيل ميسي يتحدث عن رحيله من برشلونة

تحرير:أحمد سيد ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص
ميسي
ميسي
تحدث الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، عن الأنباء التي ترددت خلال الأيام الأخيرة عن رحيله عن النادي الكتالوني بعد اكتشاف بند في عقده يتيح له الرحيل نهاية الموسم مجانًا، وأوضح ميسي في تصريحات لصحيفة «آس» الإسبانية، اليوم الخميس: «لا أستطيع تأكيد أي شيء حقا، لأنه يوجد في العقود شرط للسرية ولا يمكن التحدث عن أي شيء الآن، وإذا تحدثت فسوف أكسر هذا الشرط. ما يمكنني قوله هو أنني أريد أن أكون في برشلونة وأن أعتزل هنا لأن هذا هو منزلي».
وقال ميسي: «لا أريد أن يكون لديّ عقد طويل لأنني أريد أن أكون جيدًا من الناحية البدنية وأن ألعب وأن أكون مهما، وأرى أن هناك مشروعًا رابحًا، أريد أن أستمر في الفوز بالأشياء في النادي». وعن تجديد عقده لمدة موسم أشار: «تم إبرام هذا الشيء منذ فترة طويلة، أفكر في أن أستمر هنا ما دمت قادرا
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فتحي-مبروك‎

فتحي مبروك يتساءل عن سر غياب اسمه عن تدريب المنتخب

أبدى فتحي مبروك، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تعجبه من عدم ترشيحه لتدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، أو الاستمرار مدربا للأحمر لمدة موسم كامل، وقال فتحي مبروك، في تصريحات تليفزيونية: «كنت أسأل نفسي دائمًا، لماذا لا أستمر لمدة موسم كامل في تدريب الأهلي؟ ولكن في النهاية أحترم اتفاقي المسبق مع إدارة النادي بالوجود لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي»، كما أنه يتساءل دائمًا عن سر عدم ترشحه ضمن الأسماء المرشحة لقيادة المنتخب الأول.
مرتضى منصور (3)

مرتضى: سأشتري لكهربا قميص الأهلي على حسابي

سخر مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، من عودة لاعبه السابق محمود عبد المنعم (كهربا)، المحترف في صفوف أفيس البرتغالي، إلى الأهلي بعد هروبه من القلعة البيضاء، وقال مرتضى منصور، خلال برنامج «الزمالك اليوم» في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، إنه سيشتري فانلة للأهلي لكهربا إذا أراد العودة إلى مصر للعب في الفريق الأحمر. وأضاف: "سأشتري القميص على حسابي وأعطيه له، فلديّ أشرف بن شرقي ولاعبون آخرون لا يستهترون لكن لن أقبل بأقل من 100 مليون جنيه تعويضا عن رحيله".
اتحاد-الكرة (3)

اليوم.. سحب قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد

?تقام اليوم الخميس، قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز، بحضور مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ومندوبي 18 ناديًا من الأندية التي تشارك في البطولة للموسم الجديد (2019 - 2020)، بأحد فنادق الزمالك وسط كوكبة من نجوم الكرة المصرية، أبرزهم محمد زيدان، عماد متعب، أحمد الكأس، عبد الستار صبري، أحمد حسن، عبد الحليم علي وغيرهم، وسيقود القرعة، حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات، الذي تعهد للجبلاية بخروج الفعاليات على مستوى عال من الاحترافية، حيث استعان بتجارب سابقة للاتحاد الإفريقي.
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فالفيردي

«رجوع نيمار وجاهزية ميسي»..فالفيردى يتحدث

علق ارنستو فالفيردي المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى على أزمة انتقال نيمار لصفوف البارسا مشيرا إلى أنه ينتظر بفارغ الصبر الانتهاء من موسم الانتقالات الصيفية الحالية، وجاءت تصريحات فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي استعدادًا لمباراة البلوجرانا مع أوساسونا والتى من المقرر إقامتها غدًا فى تمام الساعة الخامسة على استاد سادار فى إطار الأسبوع الثالث من عمر الدورى الإسبانى . وقال فالفيردي:" سوق الانتقالات؟ نريد أن يأتى يوم النهاية ونستريح وليس لدى شيء لأقوله عن نيمار سوق الانتقالات أرهقنا كثيراً ولو بالقياس، حققنا 9 ونصف من 10 في سد احتياجات الفريق".
برشلونة - ريال بيتيس‎

بذكريات رباعية الموسم الماضي.. بيتيس يتحدى برشلونة

يستقبل برشلونة الـ18 دون رصيد من النقاط، نظيره ريال بيتيس الـ17 بنفس الرصيد، على ملعب الكامب نو، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، ويبحث البارسا عن الخروج من خيبة البداية بعد السقوط في الجولة أمام أتلتيك بلباو بهدف نظيف من أريتز أدوريز في الدقيقة 89، وهي نفس رغبة ريال بيتيس الذي خسر أمام بلد الوليد بنتيجة 2-1 بهدف أوسكار بلانكو في الدقيقة 89 أيضًا، ويغيب عن البارسا في مباراة اليوم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ بسبب الإصابة، إضافةً إلى لويس سواريز وعثمان ديمبلي ونيتو.
ميسى-سواريز

ميسي يغيب عن قائمة برشلونة أمام ريال بيتيس

غاب ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسبانى عن قائمة الفريق لمواجهة ريال بيتيس، والتى من المقرر إقامتها غدا الأحد فى تمام التاسعة مساء على ملعب الكامب نو، فى إطار الأسبوع الثانى من عمر الدورى الإسبانى (الليجا). وأصيب ميسي خلال التدريبات قبل بداية الدورى الإسبانى إصابة منعته من المشاركة أمام أتليتك بيلباو فى بداية الليجا. وكان ميسي قد ظهر فى التدريبات الجماعية؛ مما علق آمال جماهير الفريق الكتالونى على مشاركة البرغوث الأرجنتيني في المباراة القادمة للبلوجرانا، لكن جاءت قائمة البارسا لمواجهة ريال بيتيس صادمة للجميع؛ حيث غاب ميسي عنها.
فالفيردي

فالفيردي يكشف موعد عودة ميسي ويعلق على صفقة نيمار

علق أرنستو فالفيردي المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى على أزمة عثمان ديمبلي جناح الفريق الكتالوني، كما أشار أيضا إلى صفقة انتقال نيمار ومدى تطور إصابة ميسي. ودخل ديمبلي في أزمة مع برشلونة بعد تغيبه عن جلسة علاجية، وذلك بعد سفره لفرنسا لقضاء الوقت مع عائلته. وقال فالفيردي عن أزمة ديمبلي: "لا يمكن أن أصرِح بأي شيء، أي تصريح سأقوله سيجعل كرة الثلج تزداد حجما، لا أريد التعليق". وأضاف إرنستو عن مشاركة ليونيل ميسي أمام ريال بيتيس قائلا: "يجب أن نرى ميسي أولا في التدريب الأخير، لا أريد استباق الأمور".
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