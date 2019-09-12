ليونيل ميسي يتحدث عن رحيله من برشلونة

تحرير:أحمد سيد ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص

ميسي

تحدث الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، عن الأنباء التي ترددت خلال الأيام الأخيرة عن رحيله عن النادي الكتالوني بعد اكتشاف بند في عقده يتيح له الرحيل نهاية الموسم مجانًا، وأوضح ميسي في تصريحات لصحيفة «آس» الإسبانية، اليوم الخميس: «لا أستطيع تأكيد أي شيء حقا، لأنه يوجد في العقود شرط للسرية ولا يمكن التحدث عن أي شيء الآن، وإذا تحدثت فسوف أكسر هذا الشرط. ما يمكنني قوله هو أنني أريد أن أكون في برشلونة وأن أعتزل هنا لأن هذا هو منزلي».

وقال ميسي: «لا أريد أن يكون لديّ عقد طويل لأنني أريد أن أكون جيدًا من الناحية البدنية وأن ألعب وأن أكون مهما، وأرى أن هناك مشروعًا رابحًا، أريد أن أستمر في الفوز بالأشياء في النادي». وعن تجديد عقده لمدة موسم أشار: «تم إبرام هذا الشيء منذ فترة طويلة، أفكر في أن أستمر هنا ما دمت قادرا

وقال ميسي: «لا أريد أن يكون لديّ عقد طويل لأنني أريد أن أكون جيدًا من الناحية البدنية وأن ألعب وأن أكون مهما، وأرى أن هناك مشروعًا رابحًا، أريد أن أستمر في الفوز بالأشياء في النادي».



وعن تجديد عقده لمدة موسم أشار: «تم إبرام هذا الشيء منذ فترة طويلة، أفكر في أن أستمر هنا ما دمت قادرا على الأداء وجسدي يسمح لي بذلك، كيف يكون شكل العقد؟ هذا شيء لا يقلقني. والدي يتحدث مع الرئيس، أنا فقط أقوم بنقل أفكاري، الشرط الذي لا غنى عنه هو أن يكون هناك مشروع فائز».



وتحدث ميسي أيضًا عن إصابته التي دفعته للغياب عن المباريات الأولى بالدوري الإسباني، قائلا: «أنا أتدرب على انفراد ولا يوجد موعد محدد للعودة، الشيء المؤكد هو أنني لن ألعب ضد فالنسيا وسنرى إذا كنت سأعود ضد دورتموند أو غرناطة لأنه ليس لديّ موعد محدد».