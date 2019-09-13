تناول الألياف في الصباح يساعد على فقدان الوزن

تناول كميات كبيرة من البروتين الصحي في الصباح أو أي وقت في اليوم، يدعم بشكل كبير فقدان الوزن، إذ يمكنك تناول طبق من الشوفان المجروش مع اللبن، وستحصل على قيمة غذائية رائعة

تحرير:إسراء سليمان ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

فوائد الإفطار الصحي

ينصح دائما بتناول ثلاث وجبات أساسية في مواعيد محددة كل يوم، مع سناك صحي في منتصف اليوم، ولكن وجبة الإفطار تعد من الوجبات الرئيسية، التي يجب أن تحرص على تناولها، لأنها تمنح الجسم معدلات عالية من الطاقة، بجانب فقدان الوزن، ويجب أن تشتمل وجبة الإفطار على بعض العناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك مصدر صحي للبروتين مثل البيض المسلوق، والخضراوات الورقية، حتى تزيد من معدلات الشبع، كما توجد خطوات لتحضير وجبة صحية، عليك اتباعها، نقلا عن "medical news today".

توجد العديد من الأدلة على أن وجبة الإفطار مهمة بشكل كبير؛ لأجل فقدان صحي للوزن، بجانب أنها تمنح الجسم معدلات عالية من الطاقة طوال اليوم، وبالتالي تقلل من استهلاكك للطعام، وتدعم مجهوداتك في فقدان الوزن، ولكي تحصل على وجبة صحية، غنية بالعناصر الغذائية التي ترغب فيها، إضافة إلى أطعمة منخفضة من حيث السعرات