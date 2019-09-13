تناول الألياف في الصباح يساعد على فقدان الوزن

تناول كميات كبيرة من البروتين الصحي في الصباح أو أي وقت في اليوم، يدعم بشكل كبير فقدان الوزن، إذ يمكنك تناول طبق من الشوفان المجروش مع اللبن، وستحصل على قيمة غذائية رائعة
ينصح دائما بتناول ثلاث وجبات أساسية في مواعيد محددة كل يوم، مع سناك صحي في منتصف اليوم، ولكن وجبة الإفطار تعد من الوجبات الرئيسية، التي يجب أن تحرص على تناولها، لأنها تمنح الجسم معدلات عالية من الطاقة، بجانب فقدان الوزن، ويجب أن تشتمل وجبة الإفطار على بعض العناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك مصدر صحي للبروتين مثل البيض المسلوق، والخضراوات الورقية، حتى تزيد من معدلات الشبع، كما توجد خطوات لتحضير وجبة صحية، عليك اتباعها، نقلا عن "medical news today".
توجد العديد من الأدلة على أن وجبة الإفطار مهمة بشكل كبير؛ لأجل فقدان صحي للوزن، بجانب أنها تمنح الجسم معدلات عالية من الطاقة طوال اليوم، وبالتالي تقلل من استهلاكك للطعام، وتدعم مجهوداتك في فقدان الوزن، ولكي تحصل على وجبة صحية، غنية بالعناصر الغذائية التي ترغب فيها، إضافة إلى أطعمة منخفضة من حيث السعرات
توجد العديد من الأدلة على أن وجبة الإفطار مهمة بشكل كبير؛ لأجل فقدان صحي للوزن، بجانب أنها تمنح الجسم معدلات عالية من الطاقة طوال اليوم، وبالتالي تقلل من استهلاكك للطعام، وتدعم مجهوداتك في فقدان الوزن، ولكي تحصل على وجبة صحية، غنية بالعناصر الغذائية التي ترغب فيها، إضافة إلى أطعمة منخفضة من حيث السعرات الحرارية، وتزيد من شعورك بالشبع:
1- تناول أطعمة غنية بالألياف الغذائية
يستفيد الأشخاص الراغبون في فقدان الوزن من تناول أطعمة غنية بالألياف الغذائية في وجبة الإفطار، وطوال اليوم، حيث كشفت دراسة في عام 2015، أن الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف تساعد الأشخاص على فقدان الوزن والتحسين من أعراض متلازمة الأيض، حيث إن متلازمة الأيض تعد أحد العوامل الخطيرة للإصابة بمرض السكري، كما ربطت الدراسات الأخرى بين الألياف الغذائية والحفاظ على الصحة، وفقدان الوزن بشكل صحي؛ على سبيل المثال، كشفت دراسة في عام 2012، عن أن المراهقين الذين قاموا بتناول ألياف غذائية لديهم دهون أقل في منطقة البطن، كما أنهم أقل عرضة للالتهابات.
الهوس بتناول طعام صحي قد يسبب اضطرابا في التغذية
2- تناول المزيد من البروتين
تناول كميات كبيرة من البروتين الصحي في الصباح أو أي وقت في اليوم، يدعم بشكل كبير فقدان الوزن، حيث ربطت العديد من الدراسات بين استهلاكك للأنظمة الغذائية التي تحتوي على بروتينات صحية وفقدان الوزن، حيث يعمل البروتين على زيادة الشعور بالشبع، والتقليل من تناول الطعام طوال اليوم. إضافة إلى ذلك، الأطعمة الغنية بالبروتين تحتوي أيضًا على عناصر غذائية أخرى، جميعها تمنح الجسم المعادن والفيتامينات المهمة.
للحفاظ على عظام طفلك.. أضف فيتامين D إلى طعامه
3- تجنب المشروبات السكرية
يجب أن تكون على وعي كامل بتأثير المشروبات السكرية فى صحة الجسم، فكوب واحد من عصير البرتقال يحتوي على أكثر من 100 سعر حراري، ولكن يقدم أيضًا قيمة غذائية عالية، إذ ينصح بتناول الفواكه صحيحة بدلا من تناولها على هيئة عصير.
لتعويض نقص الأستروجين في الدم.. تناول الخوخ والثوم
4- تناول أطعمة كاملة
تناول أطعمة صحية بدلا من الأطعمة المصنعة يساعد بشكل كبير في فقدان الوزن، فحاول قدر الإمكان استبدال الحبوب الكاملة بالخبز الأبيض والمكرونة، حيث تمنحك الحبوب الكاملة قيمة غذائية عالية، كما أنها تقلل من خطورة الإصابة بأنواع محددة من أمراض القلب؛ لأن الحبوب الكاملة غنية بالألياف الغذائية، وبالتالي تساعد في فقدان الوزن، وتقلل من الإمساك.
مفيد للنحافة والضعف الجنسي.. 9 فوائد للبلح
5- تجنب الإفراط في السعرات الحرارية
حاول قدر الإمكان تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على معدلات عالية من السعرات الحرارية، بجانب نسبة منخفضة من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم، وبالتالي تقليل استهلاكك من السعرات الحرارية فى وجبة الإفطار وطوال اليوم يساعد بشكل كبير في فقدان الوزن. إضافة إلى ذلك، يجب تجنب إضافة السكريات إلى الأطعمة التي تتناولها في الصباح.
كيف تفقد وزنك عند اتباعك للحمية النباتية؟