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تناول الألياف في الصباح يساعد على فقدان الوزن

تناول كميات كبيرة من البروتين الصحي في الصباح أو أي وقت في اليوم، يدعم بشكل كبير فقدان الوزن، إذ يمكنك تناول طبق من الشوفان المجروش مع اللبن، وستحصل على قيمة غذائية رائعة
تحرير:إسراء سليمان ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
فوائد الإفطار الصحي
فوائد الإفطار الصحي
ينصح دائما بتناول ثلاث وجبات أساسية في مواعيد محددة كل يوم، مع سناك صحي في منتصف اليوم، ولكن وجبة الإفطار تعد من الوجبات الرئيسية، التي يجب أن تحرص على تناولها، لأنها تمنح الجسم معدلات عالية من الطاقة، بجانب فقدان الوزن، ويجب أن تشتمل وجبة الإفطار على بعض العناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك مصدر صحي للبروتين مثل البيض المسلوق، والخضراوات الورقية، حتى تزيد من معدلات الشبع، كما توجد خطوات لتحضير وجبة صحية، عليك اتباعها، نقلا عن "medical news today".
توجد العديد من الأدلة على أن وجبة الإفطار مهمة بشكل كبير؛ لأجل فقدان صحي للوزن، بجانب أنها تمنح الجسم معدلات عالية من الطاقة طوال اليوم، وبالتالي تقلل من استهلاكك للطعام، وتدعم مجهوداتك في فقدان الوزن، ولكي تحصل على وجبة صحية، غنية بالعناصر الغذائية التي ترغب فيها، إضافة إلى أطعمة منخفضة من حيث السعرات
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نظام-غذائي-نباتي

كيف تفقد وزنك عند اتباعك للحمية النباتية؟

من بين الأنظمة الغذائية التي ذاع صيتها في الآونة الأخيرة، مازال النظام الغذائي النباتي له شعبية وفاعلية كبيرة، يرتبط بشكل كبير بتقليل خطورة الإصابة بالأمراض المزمنة، ويساعد أيضًا في فقدان الوزن بشكل كبير، ومع ذلك، ستجد صعوبة بالغة في فقدان الوزن عند اتباعك هذا النظام، وخاصة إذا كنت تتناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات المحسنة، لا تشعر بالحيرة، توجد بعض الطرق الفعالة التي يمكنك من خلاها فقدان الوزن بشكل صحي عند اتباعك لهذا النظام الغذائي، وذلك نقلًا عن موقع "healthline".
الحفاظ-على-عظام-الأطفال

للحفاظ على عظام طفلك.. أضف فيتامين D إلى طعامه

يحتاج الأطفال إلى العديد من العناصر الغذائية المهمة، من أجل بناء صحي للعضلات، إضافة إلى الحفاظ على صحة الجسم على المدى البعيد، ويُنصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على معادن وفيتامينات؛ فعلى سبيل المثال، الفواكه والخضراوات هي خيار جيد للحصول على قيمة غذائية عالية، إضافة إلى أن الأسماك الدهنية من أفضل ما يجب أن يتناوله الأطفال؛ لأنها تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تعزز من الذاكرة والمهارات العقلية والإدراكية. إذن، يجب ألا يخلو "اللانش بوكس" من هذه الأطعمة، نقلًا عن "times of india".
أطعمة-تحتوي-على-الاستروجين

لتعويض نقص الاستروجين في الدم..تناول الخوخ والثوم

عندما يقل معدن أو فيتامين في جسم الإنسان، ينصح باتباع الخيار الأمثل لتعويض نقص معدلاته، متمثلًا في تناول أطعمة غذائية أو مكملات غذائية، فعند حدوث عجز في فيتامين D، ينصح بتناول البيض المسلوق وسمك السالمون والمشروم والكبدة، وعندما تقل معدلات الحديد، تجد توصيات خبراء التغذية تدور حول تناول الحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والكبدة والبقوليات، وللتعزيز من معدلات هرمون الاستروجين، ينصح بتناول الفواكه المجففة وفول الصويا، وذلك حسبما ذكر موقع "timesofindia".
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