مقتل 5 من طالبان في غارة جوية شمال أفغانستان

تحرير: أ.ش.أ ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص

أفغانستان

أعلن الجيش الأفغاني، اليوم الخميس، مقتل اثنين من كبار قادة حركة طالبان في إقليم فرياب بشمال أفغانستان على أثر غارة جوية. وقال بيان لفيلق شاهين 209 التابع للجيش الأفغاني، إن "قوات الأمن نفذت الغارة الجوية في مقاطعة ألمار بإقليم فرياب"، وفقا لوكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية. وأضاف البيان أن الغارة أسفرت عن مقتل الملا دامالا ساروار رئيس حكومة الظل لطالبان في مقاطعة ألمار، بالإضافة إلى مقتل الملا قطب الدين قائد الوحدة الحمراء لطالبان في الإقليم نفسه. وأوضح أن الغارة أسفرت أيضا عن مقتل 3 مسلحين آخرين من الحركة، بالإضافة إلى تدمير مركبة تابعة لها.

في سياق متصل قامت القوات الخاصة الأفغانية بسلسلة من العمليات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أسفرت عن مقتل واعتقال 15 مسلحًا من عناصر حركة طالبان. وأشارت القوات الأفغانية إلى أن القوات الخاصة قتلت مسلحين اثنين من طالبان، واعتقلت اثنين آخرين، كما تمكنت من تدمير مخزن صغير للأسلحة في إقليم بلخ شمال