إرهاب

مقتل 5 من طالبان في غارة جوية شمال أفغانستان

تحرير: أ.ش.أ ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص
أفغانستان
أفغانستان
أعلن الجيش الأفغاني، اليوم الخميس، مقتل اثنين من كبار قادة حركة طالبان في إقليم فرياب بشمال أفغانستان على أثر غارة جوية. وقال بيان لفيلق شاهين 209 التابع للجيش الأفغاني، إن "قوات الأمن نفذت الغارة الجوية في مقاطعة ألمار بإقليم فرياب"، وفقا لوكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية. وأضاف البيان أن الغارة أسفرت عن مقتل الملا دامالا ساروار رئيس حكومة الظل لطالبان في مقاطعة ألمار، بالإضافة إلى مقتل الملا قطب الدين قائد الوحدة الحمراء لطالبان في الإقليم نفسه. وأوضح أن الغارة أسفرت أيضا عن مقتل 3 مسلحين آخرين من الحركة، بالإضافة إلى تدمير مركبة تابعة لها.
في سياق متصل قامت القوات الخاصة الأفغانية بسلسلة من العمليات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أسفرت عن مقتل واعتقال 15 مسلحًا من عناصر حركة طالبان. وأشارت القوات الأفغانية إلى أن القوات الخاصة قتلت مسلحين اثنين من طالبان، واعتقلت اثنين آخرين، كما تمكنت من تدمير مخزن صغير للأسلحة في إقليم بلخ شمال
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الشرطة-الأمريكية

حادث طعن بأمريكا في ذكرى 11 سبتمبر

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إصابة عدة أشخاص في هجوم طعن بمدينة تالاهاسي في ولاية فلوريدا الأمريكية، وذكرت مؤسسة "تالاهاسي التذكارية للرعاية الصحية" المحلية، حسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن 5 أشخاص يتم علاجهم داخل مستشفى المؤسسة غير الهادفة للربح، بينما أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع 6 مصابين في الهجوم، وأضافت المؤسسة أن شخص واحد فقط في حالة حرجة، ومصابين اثنين في حالة عادية، بينما تعافى اثنين آخرين من جروحهما.
داعش

المقابر الجماعية.. إرث داعش الأسود في الرقة

منذ أيام قليلة أبلغ سكان أحد المباني في مدينة الرقة، بانبعاث رائحة كريهة من المنزل المجاور للمنزل الذي كان يستخدمه "داعش" كمدرسة لتدريب "أشبال الخلافة"، لم يطأه أحد منذ أن تم طرد المسلحين من المدينة السورية قبل عامين. وقبل أن تطأ أقدام رجال الإنقاذ الأرض اللينة للفناء، كانوا يعلمون ما كان تحته، حيث تم اكتشاف آخر مقبرة جماعية في الرقة، العاصمة السابقة لخلافة "داعش" المزعومة. في اليوم الأول من الحفر أخرجوا جثتين في غضون بضعة أيام، كان هناك ما يصل إلى 20 شخصا تقريبا، بمن فيهم نساء وأطفال، كانوا مكدسين في حفرة بحديقة الفناء.
داعش

50 % من العمليات الإرهابية في سبتمبر استهدفت مدنيين

أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، مؤشر الإرهاب الأسبوعي الذي يرصد ويبحث ويحلل كل ما يتعلق بالعمليات الإرهابية حول العالم، مشيرا إلى وقوع 24 عملية إرهابية نفذتها 5 مجموعات إرهابية ضربت 9 دول مختلفة نتج عنها سقوط 328 شخصا ما بين قتيل ومصاب، وجاءت أفغانستان في المرتبة الأولى على المؤشر لهذا الأسبوع بواقع 7 عمليات إرهابية نفذتها حركة طالبان، بنسبة 29% من عدد العمليات الكلي البالغ 24 عملية، وكان أشد هذه العمليات فتكا تلك التى وقعت يوم الاثنين الماضي وأسقطت 140 ضحية ما بين مصاب وقتيل في القرية الخضراء.
طالبان

بعد إلغاء المفاوضات.. طالبان تهدد ترامب: ستندم

تعهدت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، بمواصلة القتال ضد القوات الأمريكية في أفغانستان بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوقف المحادثات معها، مشيرة إلى أن واشنطن ستندم على التخلي عن المفاوضات. وقال المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد: "لدينا طريقتان لإنهاء الاحتلال في أفغانستان، أحدهما كان الجهاد والقتال والآخر كان محادثات ومفاوضات".وأضاف "إذا أراد ترامب إيقاف المحادثات، فسنتخذ الطريقة الأولى وسيندم قريبا"، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "فرانس برس".
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اغتيال مسؤول حكومي بارز في العاصمة الأفغانية

اغتال مسلحون مجهولون، مسؤولا حكوميا بارزا في العاصمة الأفغانية كابول، وقالت وكالة الأنباء الأفغانية "خامة برس"، في نسختها الانجليزية، اليوم السبت، نقلا عن وزارة إدارة الكوارث أن المسؤول يدعى حشمت بهادوري، وهو نائب المتحدث باسم الوزارة، مشيرة إلى أن عملية الاغتيال نفذت في العاصمة، وأضافت أن المسلحين اغتالوا المسؤول بالقرب من مسجد المصطفى، ولم تعلن جماعة مسلحة مسؤوليتها عن الاغتيال حتى الآن.
داعش

الإفتاء: داعش أكثر التنظيمات نشاطا الأسبوع الماضي

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، في تقرير له، صادر اليوم الخميس، إن نشاط الجماعات الإرهابية فى النصف الثاني من عام 2019، ما زال مستمرا ومتزايدا بالرغم من الجهود التنسيقية، التي تقوم بها أجهزة الأمن في مختلف البلدان، موضحا أن مؤشر الإرهاب الأسبوعي الصادر عنه، رصد أن الجماعات الإرهابية نفذت 18 هجوما إرهابيا في 9 دول مختلفة، أدت إلى سقوط ما يقارب 148 ما بين قتيل وجريح، إذ أودت بحياة 90 شخصا وإصابة 58 شخصا.
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ارتفاع عدد ضحايا انفجار كابول إلى 3 قتلي و30 مصابا

قال مسئول أفغاني، اليوم الخميس، إن 3 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، فيما أصيب 30 آخرون جراء الانفجار الضخم، الذي هز العاصمة "كابول" بالقرب من منطقة تضم السفارة الأمريكية والبعثات الدبلوماسية الأخرى. ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن جول أحمد أيوبي مدير مستشفى وزير محمد أكبر خان قوله، إن المستشفى استقبل 3 جثث و30 مصابا. ومن جانبه، قال المتحدث باسم قائد شرطة كابول "فردوس فارامارز" إن الانفجار وقع في منطقة الشرطة التاسعة بالعاصمة، مرجحا أن الانفجار كان يستهدف نقطة تفتيش في منطقة "شاش درك" حيث توجد مكاتب سلطات الأمن القومي الأفغانية.
طالبان

رغم الاتفاق مع أمريكا.. طالبان لن تغير أفكارها

في الوقت الذي كان يستمع فيه المواطنون الأفغان لمقابلة تليفزيونية، تم الكشف خلالها عن الخطوط العريضة لاتفاق سلام الذي توصل له قادة حركة "طالبان" مع الولايات المتحدة، يمهد لإنهاء الحرب الأفغانية التي اندلعت منذ نحو 18 عاما، هز انفجار ضخم العاصمة الأفغانية كابول. وتبنت "طالبان" الهجوم الذي استخدم فيه جرار مفخخ بقنبلة، واستهدف مجمعا سكنيا يضم مواطنين أجانب، خارج المنطقة الخضراء شديدة التحصين في المدينة، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا وجرح 119 آخرين على الأقل.
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