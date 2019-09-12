تنفيذ 1632 وحدة إسكان اجتماعي بأخميم الجديدة

١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص

الإسكان الاجتماعي - صورة أرشيفية

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 1632 وحدة سكنية (68 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعس بمدينة أخميم الجديدة، إذ بلغت نسبة التنفيذ نحو 70%. وفيما يتعلق بالمشروعات الخدمية الجارى تنفيذها بمدينة أخميم الجديدة، قال حسام فتحي رئيس جهاز تنمية المدينة، أنه جارٍ تنفيذ وحدتين صحيتين، مدرسة للتعليم الأساسي، سوق تجارية، مبنى شرطة وإطفاء، ملعبين ثلاثي وخماسي، مبني تجاري إداري لخدمة مشروع الإسكان الاجتماعي (63 عمارة) بمنطقة 55 فدانا شمال المدينة، وتنفيذ بوابة للمدخل الشمالي الغربي.

وأضاف فتحي، في بيان لوزارة الإسكان، اليوم الخميس، أنه جارٍ تنفيذ عدد من مشروعات المرافق، وتشمل، تنفيذ أعمال المياه، والصرف، والطرق، والكهرباء، والأعمال المدنية لشبكة التليفونات، بالمرحلة الأولى بالمدينة، ومشروع استكمال طريق المدخل الشمالي الشرقي للمدينة، ومشروع منظومة الحل العاجل للصرف الصحي.اقرأ أيضا|