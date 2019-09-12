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6 لقطات من حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي (فيديو)

١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص
هنا الزاهد وأحمد فهمي
هنا الزاهد وأحمد فهمي
احتفل الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد، ليلة أمس، بحفل زفافهما داخل أحد الفنادق المطلة على النيل، وسط حضور الأهل والأقارب وعدد من الفنانين الذين حرصوا على مشاركة العروسين فرحتهما، وشهد حفل الزفاف الكثير من المفاجآت: 1- لحظة دخول هنا الزاهد قاعة الفرح وهي ترتدي فستانا أبيض واسعا، مع عريسها أحمد فهمي، بديكور يشبه إلى حد كبير ديكور مدينة ديزني العالمية وكأنها "سندريلا". 2- شارك الفنان أكرم حسنى صديقه أحمد فهمي، في غناء أغنيتهما الشهيرة «السأسئينا» التى قدماها معًا فى مسلسل «ريح المدام» الذى عرض فى رمضان 2017، وشاركتهما هنا الزاهد بالرقص.
3- سجلت الكاميرات حضور عدد كبير من النجوم، من بينهم "أحمد عز، كريم عبد العزيز، إسعاد يونس، يوسف الشريف، عمرو يوسف، ماجد المصري، طلعت زكريا، محمود عبد المغني، أشرف عبد الباقي"، وعدد من نجوم مسرح مصر، والإعلامية منى الشاذلي وعمرو الليثي. View this post on Instagram 4- من إحدى اللقطات
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احمد-فهمى-هنا-الزاهد

هذه هدية إيمي طلعت زكريا لهنا الزاهد بعد عقد قرانها

هنأت الممثلة الشابة إيمي طلعت زكريا، الفنانة هنا الزاهد بعقد قرانها على الفنان أحمد فهمي، الذى وقع مساء أمس الثلاثاء، حيث قامت بنشر صورتها معها وصورة لـ"منديل الزواج" مطرز باسم (هنا وفهمي) وعلقت عليه: «مبروك أحلى عروسة»، كما حرصت شقيقة هنا الزاهد "نور" على تهنئة ولكن على طريقتها الخاصة، حيث نشرت صور تجمعهما، وعلقت عليها: «أختي تتزوج، وعلى الرغم من أني سأبكي من الفرح، ولكني أتمنى لكي السعادة، ولا أجد كلمات لوصف لكي مدى سعادتي برؤيتك سعيدة، ولكننى مصدومه لانكي ستغادرنا، سأظل دائما اعتز بذكرياتنا معًا وأريد أن تعلمي أنكي أكثر شخص جمالا بالعالم».
حمدى الميرغنى محمد عبد الرحمن اوس اوس الموسم الأخير من مسرح مصر (3)

الميرغني وأوس أوس يصوران «روحين في زكيبة» بالمغرب

يستعد نجما فرقة "مسرح مصر"، الثنائي الكوميدي حمدي الميرغني ومحمد أسامة "أوس أوس"، للسفر إلى دولة المغرب لتصوير عدد من مشاهد مسلسلهما الجديد "روحين في زكيبة" خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إذ تم الانتهاء من تصوير جزء كبير من العمل في القاهرة طوال الأسابيع الماضية، لا سيما أن التصوير يسير بشكل يومي دون توقفات تحت إدارة المخرج محمد مصطفى، وتدور أحداث العمل في 30 حلقة، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل، ويناقش حياة عمال النظافة وإهمال المجتمع لهم وتغافله عن دورهم المهم.
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من غرفة العمليات.. حنان مطاوع تنشر صورة مولودتها «أماليا»

نشرت الفنانة حنان مطاوع، على حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات «انستجرام»، من داخل غرفة العمليات، بعد ولادة ابنتها «أماليا»، برفقة زوجها ووالدتها الفنانة القديرة سهير المرشدي، وعلقت على الصورة قائلة: «من فتره زمنية قريبة، ربنا رزقني أنا وزوجي الحبيب بأجمل هديه من رب العالمين، وهي إبنتي أماليا، ربنا يبارك فيها ويجعلها من الصالحات ويسعد ويرزق كل الناس»، وأوضحت معنى اسم مولودتها،: «على فكره أماليا اسم مصري قديم، فرعوني معناه الأميرة الصغيرة ابنة الملك».
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احمد-فهمى-هنا-الزاهد

هذه هدية إيمي طلعت زكريا لهنا الزاهد بعد عقد قرانها

هنأت الممثلة الشابة إيمي طلعت زكريا، الفنانة هنا الزاهد بعقد قرانها على الفنان أحمد فهمي، الذى وقع مساء أمس الثلاثاء، حيث قامت بنشر صورتها معها وصورة لـ"منديل الزواج" مطرز باسم (هنا وفهمي) وعلقت عليه: «مبروك أحلى عروسة»، كما حرصت شقيقة هنا الزاهد "نور" على تهنئة ولكن على طريقتها الخاصة، حيث نشرت صور تجمعهما، وعلقت عليها: «أختي تتزوج، وعلى الرغم من أني سأبكي من الفرح، ولكني أتمنى لكي السعادة، ولا أجد كلمات لوصف لكي مدى سعادتي برؤيتك سعيدة، ولكننى مصدومه لانكي ستغادرنا، سأظل دائما اعتز بذكرياتنا معًا وأريد أن تعلمي أنكي أكثر شخص جمالا بالعالم».
احمد-عز-وكريم-عبد العزيز

كريم عبد العزيز وأحمد عز يتصدران بوستر «كيرة والجن»

بدأت شركة "سينرجي فيلمز"، الاستعدادات والتحضيرات لفيلم "كيرة والجن"، المأخوذ عن رواية "1919" للكاتب أحمد مراد، بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، والذي يجسدان شخصيات "كيرا والجن" بحسب الرواية، من إخراج مروان حامد. ووضعت الشركة خطة إنتاجية محكمة لتقديم عملا سينمائيا ضخما خلال الفترة المقبلة، وأبرز نقاط تلك الخطة، بناء ديكورات ضخمة للحقبة الزمنية التي يدور حولها الفيلم، فضلا عن تصميم الملابس التي تناسب الوقت والزمن، فضلا عن جلب معدات التصوير من الخارج، بالإضافة لأعمال الجرافيكس والمونتاج الذي سيتم تنفيذها في أوروبا.
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هل ينجح «ولاد رزق 2» في اللحاق بـ«الفيل الأزرق2»؟

لا يزال الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» بطولة النجم كريم عبدالعزيز، يتصدر إيرادات شباك التذاكر، إذ بلغ إجمالي ما حققه الفيلم بعد مرور 34 يوما على طرحه، نحو 90 مليونا و495 ألفا و224 جنيها، ومن المتوقع حصول الفيلم على لقب أول عمل سينمائي يحصد 100 مليون جنيه، الفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، بطولة هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا وتارا عماد، ويستكمل «الفيل الأزرق 2» أحداث الفيلم بعد مرور 5 سنوات، على زوج دكتور يحيى من لبنى، وابتعاده عن الطب النفسي وعمله بإحدى الشركات الكبرى فى السوق.
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أحمد عز يحتفل بعيد ميلاد كريم عبد العزيز بهذه الصورة

هنأ الفنان أحمد عز، كريم عبد العزيز، بعيد ميلاده عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ونشر صورة تجمعه بكريم وعلق عليها قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا سوبر ستار". ويشارك الثنائي في موسم عيد الأضحى، حيث يعرض لأحمد عز فيلم "ولاد رزق2" الذي يشارك فى بطولته كل من عمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج "سينرجي فيلمز" لمالكها تامر مرسي، ويعرض لكريم عبد العزيز فيلم "الفيل الأزرق 2".
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