6 لقطات من حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي (فيديو)

١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص

هنا الزاهد وأحمد فهمي

احتفل الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد، ليلة أمس، بحفل زفافهما داخل أحد الفنادق المطلة على النيل، وسط حضور الأهل والأقارب وعدد من الفنانين الذين حرصوا على مشاركة العروسين فرحتهما، وشهد حفل الزفاف الكثير من المفاجآت: 1- لحظة دخول هنا الزاهد قاعة الفرح وهي ترتدي فستانا أبيض واسعا، مع عريسها أحمد فهمي، بديكور يشبه إلى حد كبير ديكور مدينة ديزني العالمية وكأنها "سندريلا". 2- شارك الفنان أكرم حسنى صديقه أحمد فهمي، في غناء أغنيتهما الشهيرة «السأسئينا» التى قدماها معًا فى مسلسل «ريح المدام» الذى عرض فى رمضان 2017، وشاركتهما هنا الزاهد بالرقص.

3- سجلت الكاميرات حضور عدد كبير من النجوم، من بينهم "أحمد عز، كريم عبد العزيز، إسعاد يونس، يوسف الشريف، عمرو يوسف، ماجد المصري، طلعت زكريا، محمود عبد المغني، أشرف عبد الباقي"، وعدد من نجوم مسرح مصر، والإعلامية منى الشاذلي وعمرو الليثي. View this post on Instagram 4- من إحدى اللقطات