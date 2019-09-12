مرتضى: سأشتري لكهربا قميص الأهلي على حسابي

تحرير:أحمد سيد ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ ص

مرتضى منصور

سخر مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، من عودة لاعبه السابق محمود عبد المنعم (كهربا)، المحترف في صفوف أفيس البرتغالي، إلى الأهلي بعد هروبه من القلعة البيضاء، وقال مرتضى منصور، خلال برنامج «الزمالك اليوم» في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، إنه سيشتري فانلة للأهلي لكهربا إذا أراد العودة إلى مصر للعب في الفريق الأحمر. وأضاف: "سأشتري القميص على حسابي وأعطيه له، فلديّ أشرف بن شرقي ولاعبون آخرون لا يستهترون لكن لن أقبل بأقل من 100 مليون جنيه تعويضا عن رحيله".

ورفض رئيس الزمالك حملة الهجوم على محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الفريق بدعوى أنه رقص مع الجماهير احتفالا بالفوز بكأس مصر على حساب بيراميدز، وأوضح: «شيكابالا يستحق الإعدام لأنه يقتل حينما يراوغ اللاعبين. هم يريدون تشتيت تركيزه عن مباراة السوبر أمام الأهلي يوم 20 سبتمبر». وقال ‏مرتضى

ورفض رئيس الزمالك حملة الهجوم على محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الفريق بدعوى أنه رقص مع الجماهير احتفالا بالفوز بكأس مصر على حساب بيراميدز، وأوضح: «شيكابالا يستحق الإعدام لأنه يقتل حينما يراوغ اللاعبين. هم يريدون تشتيت تركيزه عن مباراة السوبر أمام الأهلي يوم 20 سبتمبر».



وقال ‏مرتضى إنه يقوم بإعطاء درس لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، كل يوم، مشيرًا إلى أنه يجلس إلى جوار الجماهير لمتابعة مباريات فريقه، ولا يرتدي البدلة ويجلس أعلى المدرجات مثلما يفعل رئيس النادي الأحمر. وتابع مرتضى: «الراحل صالح سليم لم يحصل على ساعة من أحد، وكان يجلس بجوار رئيس الجمهورية، في أثناء توليه منصب رئيس النادي الأهلي».



