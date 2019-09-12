رياضة

مرتضى: سأشتري لكهربا قميص الأهلي على حسابي

تحرير:أحمد سيد ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
سخر مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، من عودة لاعبه السابق محمود عبد المنعم (كهربا)، المحترف في صفوف أفيس البرتغالي، إلى الأهلي بعد هروبه من القلعة البيضاء، وقال مرتضى منصور، خلال برنامج «الزمالك اليوم» في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، إنه سيشتري فانلة للأهلي لكهربا إذا أراد العودة إلى مصر للعب في الفريق الأحمر. وأضاف: "سأشتري القميص على حسابي وأعطيه له، فلديّ أشرف بن شرقي ولاعبون آخرون لا يستهترون لكن لن أقبل بأقل من 100 مليون جنيه تعويضا عن رحيله".
ورفض رئيس الزمالك حملة الهجوم على محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الفريق بدعوى أنه رقص مع الجماهير احتفالا بالفوز بكأس مصر على حساب بيراميدز، وأوضح: «شيكابالا يستحق الإعدام لأنه يقتل حينما يراوغ اللاعبين. هم يريدون تشتيت تركيزه عن مباراة السوبر أمام الأهلي يوم 20 سبتمبر». وقال ‏مرتضى
اقرأ المزيد
فتحي-مبروك‎

فتحي مبروك يتساءل عن سر غياب اسمه عن تدريب المنتخب

أبدى فتحي مبروك، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تعجبه من عدم ترشيحه لتدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، أو الاستمرار مدربا للأحمر لمدة موسم كامل، وقال فتحي مبروك، في تصريحات تليفزيونية: «كنت أسأل نفسي دائمًا، لماذا لا أستمر لمدة موسم كامل في تدريب الأهلي؟ ولكن في النهاية أحترم اتفاقي المسبق مع إدارة النادي بالوجود لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي»، كما أنه يتساءل دائمًا عن سر عدم ترشحه ضمن الأسماء المرشحة لقيادة المنتخب الأول.
ميسى

ليونيل ميسي يتحدث عن رحيله من برشلونة

تحدث الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، عن الأنباء التي ترددت خلال الأيام الأخيرة عن رحيله عن النادي الكتالوني بعد اكتشاف بند في عقده يتيح له الرحيل نهاية الموسم مجانًا، وأوضح ميسي في تصريحات لصحيفة «آس» الإسبانية، اليوم الخميس: «لا أستطيع تأكيد أي شيء حقا، لأنه يوجد في العقود شرط للسرية ولا يمكن التحدث عن أي شيء الآن، وإذا تحدثت فسوف أكسر هذا الشرط. ما يمكنني قوله هو أنني أريد أن أكون في برشلونة وأن أعتزل هنا لأن هذا هو منزلي».
اتحاد-الكرة (3)

اليوم.. سحب قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد

?تقام اليوم الخميس، قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز، بحضور مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ومندوبي 18 ناديًا من الأندية التي تشارك في البطولة للموسم الجديد (2019 - 2020)، بأحد فنادق الزمالك وسط كوكبة من نجوم الكرة المصرية، أبرزهم محمد زيدان، عماد متعب، أحمد الكأس، عبد الستار صبري، أحمد حسن، عبد الحليم علي وغيرهم، وسيقود القرعة، حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات، الذي تعهد للجبلاية بخروج الفعاليات على مستوى عال من الاحترافية، حيث استعان بتجارب سابقة للاتحاد الإفريقي.
اقرأ المزيد من الأخبار
كهربا (4)

الغندور: كهربا كلمة السر في تتويج الزمالك بكأس مصر

كشف خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن أن أحد أسباب تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هو محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب أفيس البرتغالي، والذي رحل عن صفوف القلعة البيضاء إلى البرتغال، بسبب رفض مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، تعديل عقده وزيادته، وقال الغندور عبر برنامج «الزمالك اليوم»: «أريد أن أوجه الشكر لكهربا، بعد مباركته لجماهير نادي الزمالك أمس عقب حصد كأس مصر، والسبب الثاني شكرًا على رحيلك من الزمالك، الذي أعتبره نقطة تحول للفريق من وجهة نظري».
وليد-ازارو

رئيس الزمالك يتحدث عن التعاقد مع وليد أزارو

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن حقيقة التقارير الصحفية المتداولة التي تؤكد اقتراب القلعة البيضاء من التعاقد مع المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي اقترب بشدة من الرحيل عن صفوف الفريق الأحمر خلال الفترة الحالية، حيث قال رئيس نادي الزمالك في تصريحات تليفزيونية إن النادي الأبيض لم ولن يتعاقد مع وليد أزارو وفي حالة الرغبة في التعاقد معه فيجب أن يتعاقد مع "الجن" الذي كان يصاحب اللاعب في الموسم قبل الماضي، عندما تمكن من تحقيق لقب هداف بطولة الدوري الممتاز، على حد قوله.
استاد-القاهرة‎ (5)

تحديد موعد إقامة لقاءات الزمالك على استاد القاهرة

وافقت الجهات الأمنية على استضافة استاد القاهرة لمباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقب نهاية بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 23 عامًا، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل بعدما حظيت بشرف تنظيم بطولة كان 2019 والتي أقيمت ما بين بين 21 يونيو الماضي و19 يوليو الماضي، وتوج بها المنتخب الجزائري على حساب منتخب السنغال، بعدما حقق الفوز عليه في المواجهة النهائية بهدف نظيف، جاء عن طريق بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء.
كهربا‎

إبراهيم سعيد لكهربا: «متزعلش جماهير الزمالك منك»

وجه إبراهيم سعيد، مدافع المنتخب الوطني السابق، نصيحة إلى محمود عبد المنعم (كهربا) مهاجم نادي الزمالك، الذي انتقل إلى فريق ديسبورتيفو أفيش البرتغالي، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بدون رغبة ناديه، وقال إبراهيم سعيد، عبر حسابه الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): «أنت عارف إني بحبك.. وقف بقى كلام وركز ربنا يوفقك في اللي جاي»، وتابع: «متزعلش الناس منك، جماهير الزمالك مش طرف في مشكلتك وهما بيحبوك على فكرة متخسرهمش.. ربنا يوفقك في إللي جاي».
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org