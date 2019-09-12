نتنياهو: سنخوض حربا ضد غزة لإسقاط حماس

تحرير:وكالات ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ ص

نتنياهو

أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، ضرورة إسقاط حكم حماس، من خلال خوض حرب ضد قطاع غزة. وانتقد نتنياهو خلال حوار مع الإذاعة العامة الإسرائيلية، وزراءه الذين طالبوا الجيش بمهاجمة "حماس"، وقال: "توقفوا عن الترويج لعملية في غزة. ستكون هناك عملية لكنني لن أبدأها قبل لحظة استعدادنا لها. أنا لا أعمل عبر تغريدات، لكن على ما يبدو ليس هناك خيار سوى الإطاحة بحركة حماس من قطاع غزة، والعمل على تشكيل حكومة جديدة تزامنا مع اقتراب الانتخابات".

وأشار إلى أنه لا علاقة لإعلانه بمطالبة حزب "اليمين الجديد" بهذا الضم، مضيفا: "اعتزمت القيام بذلك قبل أسبوعين، لكن المستشار القضائي للحكومة قال لي إنه لا يمكنني القيام بذلك لأننا في حكومة انتقالية". وتابع رئيس حكومة إسرائيل: "لست متأكدًا من تشكيل الحكومة المقبلة"، مؤكدا أنه لن يشكك في نتائج الانتخابات،