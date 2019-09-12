جريمة

غرام وانتقام.. تفاصيل قتل طالبة لأمها بالقليوبية

علمت الأم بوجود علاقة غرامية بين ابنتها وشاب.. هددتها بفضحها وإخبار والدها.. غافلت الفتاة أمها وخنقتها بحبل من الخلف حتى فارقت الحياة.. طبيبة الصحة تكشف الحادث
تحرير:هيثم بطاح ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص
جصة - صورة أرشيفية
جصة - صورة أرشيفية
كان الهدوء يسيطر على قرية سندنهور بمحافظة القليوبية، لكن كانت هناك جريمة شنعاء تحدث داخل أحد المنازل، عندما سيطر الشيطان على عقل فتاة ونسج لها خطة التخلص من أمها، بعد أن هددتها بفضحها وإخبار والدها عن علاقتها بأحد الشبان، وحدوث مشادة كلامية بينهما انتهت إلى الإجهاز على الضحية، بعد أن غافلت الفتاة أمها ولفت حبل قماش رفيع حول رقبتها وخنقتها حتى فارقت الحياة، ظنا منها أنها بفعلتها سيدفن سرها، لكن القدر كان لها بالمرصاد وفضح أمرها ودفعت ثمن جريمتها التي هزت أرجاء القرية الهادئة.
حالة من الارتباك ضربت أروقة المنزل الذي شهد الواقعة عندما صاحت الفتاة "الحقوني أمي أغمى عليها ومبتنطقش"، وهرول بعض الأهالي ووالدها مسرعين ودلفوا إلى الدور الأرضي من المنزل، ووجه الأب السؤال لابنته: "إيه اللي حصل يا ندى؟"، وكان ردها: "معرفش ماما وقعت ومفهاش نفس خالص"، وعاد الأب يكرر نفس السؤال ومع الإلحاح
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

تحصيل 10 آلاف جنيه وتنفيذ 82 حكما في حملة بالطالبية

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لفرض هيبة الدولة والتواجد الشرطي الفعال تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وفي إطار خطة قطاع الجيزة بمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقاً للتواجد الشرطي الفعال، نفذت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع حي العمرانية حملة مكبرة بشارع عثمان محرم دائرة قسم شرطة الطالبية؛ لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين؛ لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.
طعن-بالسكين

الفلوس بتغير النفوس.. سائق يمزق جسد مبيض محارة

مزق سائق "توك توك"، اليوم الخميس، جسد مبيض محارة بالسكين، إثر مشاجرة بينهما في شبين القناطر بسبب خلافات مالية، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وألقى القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، الذي أمر بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتحريز السلاح المستخدم في الواقعة، وطلب تحريات المباحث في شأن الواقعة وظروفها وملابساتها. والبداية كانت بتلقي المقدم أيمن سليمان رئيس مباحث شبين القناطر، إشارة من مستشفى شبين القناطر المركزي بوصول "م. م"، 23 سنة، مبيض محارة، مصاب بجروح.
حادث-تصادم

إصابة 5 أشخاص بينهم طفل في حادث تصادم بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم مروع بين سيارتين ملاكى، فجر اليوم الخميس، على رافد الطريق الدولي الساحلي "كفر الشيخ - الرياض"، وتم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وتنوعت الإصابات بين كسر بالعمود الفقرى وكدمات وكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ لبعض المصابين، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجارى إزالة آثار الحادث وفتح رافد الطريق الدولي الساحلي أمام حركة السيارات بعد توقفها.
انقلاب ميكروباص

مفأجاة جديدة في حادث ميكروباص صفط اللبن

كشف تحقيقات وتحريات المباحث، مفأجاة جديدة في واقعة سقوط «ميكروباص» من أعلى محور صفط اللبن، نتيجة اختلال عجلة القيادة، بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى اصطدامها بالحاجز الحديدي وسقوطها أسفل المحور، وهي أن السائق حاول تفادي الاصطدام بموتوسيكل ساقط على الطريق، ولم يستطيع التحكم بعجلة القيادة فسقط من فوق الكوبري، وأسفر الحادث عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 4 آخرين. كما قدم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وجميع قيادات المحافظة التنفيذية، العزاء لأسر المتوفين.
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مخدر-الحشيش

سقوط «شطة» و«حريقة» بحشيش وهيروين في القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية اليوم الأربعاء، من ضبط عنصرين إجراميين لقيامهما بالإتجار في المخدرات وتوزيعها على عملائهما بدائرة مركز بنها وقسم قليوب، حيث تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد ضبط المدعو "محمد ع ا - 35 عاما - عاطل" وشهرته "شطة"، مقيم بطا دائرة مركز بنها، و«سعد ر س - 27 عاما - مسجل شقى خطر"، وشهرته "سيد حريقة" ومقيم قليوب البلد، سابق اتهامه في 9 قضايا، وبحوزتهما سلاح نارى بندقية آلية وفرد خرطوش و12 طلقة من ذات العيار وكمية من الحشيش والهيروين تزن حوالى ربع كيلو جرام وهواتف محمولة ومبالغ مالية.
حبس-كلابشات

حبس عامل قتل ابن شقيقته اثناء تأديبه بالخصوص

قررت نيابة الخصوص بأشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال بنها، حبس عامل بمقهى 4 أيام على ذمة التحقيقات، بسبب قتله ابن شقيقته في مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة لمحاولة تأديبه لتعدي المجني عليه على والدته بالضرب. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ للعميد أحمد عبد السلام مامور قسم شرطة الخصوص من مستشفى اليوم الواحد بالمرج بوصول "محمد ع ط - 23 عاما - عامل - مصاب بجرح قطعي" وتوفى عقب وصوله للمستشفى وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
القبض-على-متهم

38 ألف دولار.. ضبط عامل بتهمة الاتجار في العملة

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، القبض على عامل بتهمة الاتجار في العملات الأجنبية بنطاق دائرة قسم شرطة أول بنها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة لمباشرة التحقيقات. وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بقيام "عبد الغني ع"، 41 عاما، عامل بمنطقة الصاغة، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وذلك بحسب ما أكدته المعلومات السرية.
تزوير-مستندات (3)

حادث سرقة كشف المستور.. صاحب شركة مقاولات بدرجة مزور

أمر زياد الباسل وكيل أول نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة، تحت إشراف أحمد البلتاجى مدير النياية، بضبط وإحضار صاحب شركة مقاولات؛ لاتهامه بالتزوير وذلك عقب ضبط محاسب متهم بسرقة مبلغ مالي من صاحب الشركة بشبرا، مرتديا النقاب وبحوزته خاتم شعار الجمهورية لكلية الهندسة بشبرا ومبلغ 265 ألف جنيه، وتبين من تحقيقات النيابة أن صاحب الشركة يستخدم الختم في تزوير التقارير الهندسية خلال عمله، وأمرت النيابة أيضا بحبس المحاسب 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمتي السرقة والتزوير.
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