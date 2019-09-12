قرار جمهوري بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائبا عاما

١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارا جمهوريا، بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائبا عاما. وعين الصاوي بالنيابة العامة في 4 فبراير عام 1986، عمل وكيل للنائب العام بنيابة النزهة من بداية التعيين حتى عام 1991، عمل وكيل للنائب العام بمكتب النائب العام ـ نيابة الأموال العامة العليا عامي 1992 و1993. وعمل قاضيا المحاكم الابتدائية لمدة 4 أعوام من العام القضائي 1994 حتى العام القضائي 1998 " القضاء المدني، قضاء الضرائب، قضاء التنفيذ، القضاء الجنائي، القضاء الشرعي"، وعامين "عضو يمين دائرة"، وعامين "رئيس محكمة جزئية".

كما عمل الصاوي رئيسا للنيابة العامة بنيابة الزيتون الجزئية العام القضائي 1998 - 1999، وعمل رئيسا لنيابة غرب القاهرة الكلية 3 أعوام من العام القضائي 1999 - 2000 حتى عام 2001 - 2002، وشغل خلالها منصب رئيس لجنة الأحوال المدنية بالقاهرة بالإضافة لعمله. عمل رئيسا للنيابات مرور القاهرة لمدة 3 أعوام من عام