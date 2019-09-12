قرار جمهوري بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائبا عاما
١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارا جمهوريا، بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائبا عاما. وعين الصاوي بالنيابة العامة في 4 فبراير عام 1986، عمل وكيل للنائب العام بنيابة النزهة من بداية التعيين حتى عام 1991، عمل وكيل للنائب العام بمكتب النائب العام ـ نيابة الأموال العامة العليا عامي 1992 و1993. وعمل قاضيا المحاكم الابتدائية لمدة 4 أعوام من العام القضائي 1994 حتى العام القضائي 1998 " القضاء المدني، قضاء الضرائب، قضاء التنفيذ، القضاء الجنائي، القضاء الشرعي"، وعامين "عضو يمين دائرة"، وعامين "رئيس محكمة جزئية".
كما عمل الصاوي رئيسا للنيابة العامة بنيابة الزيتون الجزئية العام القضائي 1998 - 1999، وعمل رئيسا لنيابة غرب القاهرة الكلية 3 أعوام من العام القضائي 1999 - 2000 حتى عام 2001 - 2002، وشغل خلالها منصب رئيس لجنة الأحوال المدنية بالقاهرة بالإضافة لعمله.
عمل رئيسا للنيابات مرور القاهرة لمدة 3 أعوام من عام
كما عمل الصاوي رئيسا للنيابة العامة بنيابة الزيتون الجزئية العام القضائي 1998 - 1999، وعمل رئيسا لنيابة غرب القاهرة الكلية 3 أعوام من العام القضائي 1999 - 2000 حتى عام 2001 - 2002، وشغل خلالها منصب رئيس لجنة الأحوال المدنية بالقاهرة بالإضافة لعمله.
عمل رئيسا للنيابات مرور القاهرة لمدة 3 أعوام من عام 2002 - 2003 حتى عام 2004 - 2005، قام خلالها بتطوير أسلوب العمل بنيابة المرور وإدخال نظام الحاسب الآلى لنيابات المرور وتمكين المواطن من انهاء الإجراءات عن طريق الإنترنت، وعمل محاميا عاما "مفتش أول قضائي فني" بالتفتيش القضائى لنيابات المرور العام القضائي 2005 - 2006.
كما عمل محاميا عام لنيابة غرب القاهرة الكلية العام القضائي 2006 - 2007، وعمل محاميا عاما لنيابة الجيزة الكلية 3 أعوام من العام القضائي 2007 - 2008 حتى العام القضائي 2009 - 2010.