الفلوس بتغير النفوس.. سائق يمزق جسد مبيض محارة

تحرير:علاء النجار ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص

سكين - صورة أرشيفية

مزق سائق "توك توك"، اليوم الخميس، جسد مبيض محارة بالسكين، إثر مشاجرة بينهما في شبين القناطر بسبب خلافات مالية، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وألقى القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، الذي أمر بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتحريز السلاح المستخدم في الواقعة، وطلب تحريات المباحث في شأن الواقعة وظروفها وملابساتها. والبداية كانت بتلقي المقدم أيمن سليمان رئيس مباحث شبين القناطر، إشارة من مستشفى شبين القناطر المركزي بوصول "م. م"، 23 سنة، مبيض محارة، مصاب بجروح.

وأوضحت المستشفى أن المجني عليه مصابا بجرح قطعي بالصدر وجرح قطعي بالأنف وآخر بالحاجب الأيمن، وتم تحويله لمستشفى بنها الجامعى للعلاج.تم إخطار اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، فانتقل اللواء هشام سليم مدير المباحث، وتوصلت التحريات إلى أنه بسؤال المصاب قرر حدوث مشادة كلاميه بينه و"ه. م"، 32 سنة، سائق