تعرف على الحوافز الجديدة بقانون المشروعات الصغيرة
يتضمن مشروع القانون الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العديد من المميزات والحوافز في محاولة لتشجيع إنشاء تلك المشروعات وضم الاقتصاد غير الرسمي للرسمي
تحرير:رنا عبد الصادق
١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص
الدكتور محمد معيط وزير المالية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقرر مناقشته بمجلس النواب خلال الدورة البرلمانية المقبلة، يتضمن حوافز تشجيعية وتيسيرات تستهدف ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، بما يسهم فى تطوير القدرات الإنتاجية لهذه المشروعات بحيث تكون أحد روافد توفير فرص العمل، وركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطنى.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمى والتى تمارس نشاطها دون ترخيص.
وأضاف معيط أن هذه المشروعات سيتم إصدار ترخيص مؤقت لها، لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات، ويكون لرئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع، ويحل هذا الترخيص محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى، ومن ثم يتم وقف الدعاوى الجنائية للمخالفات القائمة ضدها باستثناء دعاوى
وأضاف معيط أن هذه المشروعات سيتم إصدار ترخيص مؤقت لها، لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات، ويكون لرئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع، ويحل هذا الترخيص محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى، ومن ثم يتم وقف الدعاوى الجنائية للمخالفات القائمة ضدها باستثناء دعاوى جرائم التهرب الضريبى للمشروعات المسجلة ضريبيا قبل التقدم بطلب توفيق الأوضاع، لافتا إلى أنه لا يجوز المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب.
كما حدد القانون الجديد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى لا يتجاوز حجم أعمالها، وفقًا للإقرار المقدم من الممول، 10 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت بما يعادل 1.5% من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه ولا يتجاوز 10 ملايين جنيه سنويا وبحد أقصى 40 ألف جنيه للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها من 3 إلى 5 ملايين جنيه، و60 ألف جنيه للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها من 5 إلى 7 ملايين جنيه سنويا، و100 ألف جنيه للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها من 7 إلى 10 ملايين جنيه سنويا.
وحدد القانون الجديد الضريبة المستحقة بنسبة 1.25% من رقم الأعمال لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى يزيد حجم أعمالها على 2 مليون جنيه ولا يتجاوز 3 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، و0.75% من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز 2 مليون جنيه سنويا.
وحدد القانون الجديد الضريبة المستحقة بألف جنيه سنويا لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى متناهية الصغر التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه، خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، و2500 جنيه سنويا للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها السنوى من 250 إلى 500 ألف جنيه، وستة آلاف جنيه سنويا للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها السنوى من 500 ألف إلى مليون جنيه.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أكد أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة لإنشاء 13 مجمعا صناعيا، موضحا أن هناك اهتماما خاصا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بهدف خفض معدل البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات.
كما يقدم القانون الجديد مجموعة من الحوافز لمشروعات ريادة الأعمال، والتحول الرقمى والذكاء الصناعى، والصناعية، والمشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها، والمشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج، والتى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيواني، والتى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك، بالإضافة إلى المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
بينما أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن وجود قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد محفزا قويا لتحفيز العاملين في القطاع على الدخول في المنظومة الرسمية.