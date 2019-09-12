تعرف على الحوافز الجديدة بقانون المشروعات الصغيرة

يتضمن مشروع القانون الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العديد من المميزات والحوافز في محاولة لتشجيع إنشاء تلك المشروعات وضم الاقتصاد غير الرسمي للرسمي

تحرير:رنا عبد الصادق ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص

الدكتور محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقرر مناقشته بمجلس النواب خلال الدورة البرلمانية المقبلة، يتضمن حوافز تشجيعية وتيسيرات تستهدف ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، بما يسهم فى تطوير القدرات الإنتاجية لهذه المشروعات بحيث تكون أحد روافد توفير فرص العمل، وركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطنى. وأوضح الوزير أن مشروع القانون يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمى والتى تمارس نشاطها دون ترخيص.

وأضاف معيط أن هذه المشروعات سيتم إصدار ترخيص مؤقت لها، لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات، ويكون لرئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع، ويحل هذا الترخيص محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى، ومن ثم يتم وقف الدعاوى الجنائية للمخالفات القائمة ضدها باستثناء دعاوى