اعرف ما حققه «شد الفيشة» لحميد الشاعري وهاني عادل

تحرير:محمد عبد المنعم ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص

حميد الشاعري

طرح الفنان حميد الشاعري دويتو جديدًا باسم "شد الفيشة"، مع المطرب الشاب هانى عادل، وهو من كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى وتوزيع حميد الشاعري، ولكن لم تحقق الأغنية المشاهدات المطلوبة منها فلم تتجاوز الـ10 آلاف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، على الرغم من مرور 24 ساعة على طرحها، وتقديم الفيديو كليب بطريقة الرسوم المتحركة وهى طريقة جديدة يتبعها المطربون للفت انتباه جمهورهم. أشاد من استمع للأغنية بالكلمات والألحان المقدمة بالعمل، وقالوا إنها أعادتهم لأغاني التسعينيات.

ويعد الدويتو تجربة جديدة "للكابو" مع أجيال جديدة، وهو الأسلوب الذى يتبعه دائما فى أعماله، إذ يسعى حميد الشاعرى لربط الأجيال المختلفة بعضها مع بعض، وله العديد من الدويتوهات مع الشباب. يذكر أن حميد الشاعري حل ضيفا على الإعلامية عايشة عثمان فى برنامجها «عايشة شو» المذاع عبر فضائية "القاهرة