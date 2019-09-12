اعرف ما حققه «شد الفيشة» لحميد الشاعري وهاني عادل

طرح الفنان حميد الشاعري دويتو جديدًا باسم "شد الفيشة"، مع المطرب الشاب هانى عادل، وهو من كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى وتوزيع حميد الشاعري، ولكن لم تحقق الأغنية المشاهدات المطلوبة منها فلم تتجاوز الـ10 آلاف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، على الرغم من مرور 24 ساعة على طرحها، وتقديم الفيديو كليب بطريقة الرسوم المتحركة وهى طريقة جديدة يتبعها المطربون للفت انتباه جمهورهم.
أشاد من استمع للأغنية بالكلمات والألحان المقدمة بالعمل، وقالوا إنها أعادتهم لأغاني التسعينيات.
ويعد الدويتو تجربة جديدة "للكابو" مع أجيال جديدة، وهو الأسلوب الذى يتبعه دائما فى أعماله، إذ يسعى حميد الشاعرى لربط الأجيال المختلفة بعضها مع بعض، وله العديد من الدويتوهات مع الشباب.
يذكر أن حميد الشاعري حل ضيفا على الإعلامية عايشة عثمان فى برنامجها «عايشة شو» المذاع عبر فضائية "القاهرة
ويعد الدويتو تجربة جديدة "للكابو" مع أجيال جديدة، وهو الأسلوب الذى يتبعه دائما فى أعماله، إذ يسعى حميد الشاعرى لربط الأجيال المختلفة بعضها مع بعض، وله العديد من الدويتوهات مع الشباب.
يذكر أن حميد الشاعري حل ضيفا على الإعلامية عايشة عثمان فى برنامجها «عايشة شو» المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" فى رمضان الماضي، وتحدث خلال البرنامج عن حياته، وعن الممثل الذي يريد أن يجسد سيرته الذاتية، وهل بالفعل لديه نية لفعل هذا أم لا، كما أبدى رأيه فى الفنان محمد رمضان، ووصفه بالفنان الكبير، وكشف عن الأسباب التى دفعته ليترك ليبيا ويأتي إلى مصر، ومن المطرب الذي يرى أنه متربع على عرش الأغنية الشعبية حاليا، كما ذكر أفضل أغنية بالنسبة له وزعها فى حياته، ورد على من يقول إنه تدخل من أجل تلحين ابنه نديم أغنية للهضبة.