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اعرف ما حققه «شد الفيشة» لحميد الشاعري وهاني عادل

تحرير:محمد عبد المنعم ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص
حميد الشاعري
حميد الشاعري
طرح الفنان حميد الشاعري دويتو جديدًا باسم "شد الفيشة"، مع المطرب الشاب هانى عادل، وهو من كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى وتوزيع حميد الشاعري، ولكن لم تحقق الأغنية المشاهدات المطلوبة منها فلم تتجاوز الـ10 آلاف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، على الرغم من مرور 24 ساعة على طرحها، وتقديم الفيديو كليب بطريقة الرسوم المتحركة وهى طريقة جديدة يتبعها المطربون للفت انتباه جمهورهم. أشاد من استمع للأغنية بالكلمات والألحان المقدمة بالعمل، وقالوا إنها أعادتهم لأغاني التسعينيات.
ويعد الدويتو تجربة جديدة "للكابو" مع أجيال جديدة، وهو الأسلوب الذى يتبعه دائما فى أعماله، إذ يسعى حميد الشاعرى لربط الأجيال المختلفة بعضها مع بعض، وله العديد من الدويتوهات مع الشباب. يذكر أن حميد الشاعري حل ضيفا على الإعلامية عايشة عثمان فى برنامجها «عايشة شو» المذاع عبر فضائية "القاهرة
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رياض السنباطي وأم كلثوم.. «صبي المنجد» في حضرة الست

تجربة سيدة الغناء العربي أم كلثوم الغنائية لها قوامها وشكلها، كُتاب بعينهم وملحنون اعتمدت عليهم الست، فمن المؤلفين نجد أسماء كُثر على رأسهم أحمد رامي، بيرم التونسي، كامل الخلعي، مأمون الشناوي، وعبد الوهاب محمد، أما الملحنون فيتصدرهم محمد القصبجي والشيخ زكريا أحمد، ومن خلفهم يأتي رياض السنباطي، ورغم إسهامات سابقيه وغيرهم، يبقى هو أهم من صاغ قوام التجربة الكلثومية في شكلها الأكثر تبلورًا ونضجًا، لا من حيث الكم فقط، حيث يحوز نصيب الأسد في عدد الألحان التي غنّتها، لكن أيضًا من حيث الكيف والإبداع الذي لا يزال قائمًا.
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أول قرار من «الموسيقيين» بعد اتهام حكيم بالسب والقذف

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المهرجانات القومية.. بث الروح في جسد الميت

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عمرو دياب يعلن ميعاد طرح أغنيته «يوم تلات»

أعلن الفنان عمرو دياب، عن طرح ثالث أغاني ألبومه الجديد عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وهي «يوم تلات». وقام الفنان عمرو دياب بنشر بوستر للأغنية وعلق قائلًا: «زي ما عمرو دياب وعدكم في حفلته، انتظروا أغنيته الجديدة «يوم تلات اللي هتنزل يوم التلات اللي جاي»، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين. وتعد أغنية «يوم تلات» هي ثالث أغاني ألبومه الجديد لعام 2019 «أنا غير»، وذلك بعد أغنية «بحبه» من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحي وتوزيع أسامة الهندي.
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