عودة نحو 1.6 ألف لاجئ سوري لبلدهم من الأردن ولبنان

تحرير:وكالات ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص

لاجئون سوريون

أعلن مركز المصالحة الروسي، اليوم الخميس، عودة أكثر من 1.6 ألف لاجئ إلى سوريا، من أراضي الأردن ولبنان، خلال الـ24 الساعة الأخيرة. وذكر المركز في بيان له: "عاد خلال الـ24 الساعة الماضية، 1625 لاجئا إلى سوريا، قادمين من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 419 شخصًا (125 امرأة و214 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 1206 أشخاص (362 امرأة و615 طفلا)"، وفقا لـ"سبوتنيك". وأشار البيان إلى أن إجمالي عدد اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية، منذ يوم 18 يوليو عام 2018 الماضي، بلغ 396.4 ألف شخص.

من جهة أخرى، قام مركز المصالحة الروسي بتنفيذ عملية إنسانية واحدة، تم خلالها إيصال 500 سلة غذائية، بلغ إجمالي وزنها نحو 2.48 طن، إلى سكان قرية الجابرية بريف حمص. وقامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري، خلال الـ24 الساعة الأخيرة، بعملية تطهير أراضٍ من الألغام على مساحة