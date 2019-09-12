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عودة نحو 1.6 ألف لاجئ سوري لبلدهم من الأردن ولبنان

تحرير:وكالات ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص
لاجئون سوريون
لاجئون سوريون
أعلن مركز المصالحة الروسي، اليوم الخميس، عودة أكثر من 1.6 ألف لاجئ إلى سوريا، من أراضي الأردن ولبنان، خلال الـ24 الساعة الأخيرة. وذكر المركز في بيان له: "عاد خلال الـ24 الساعة الماضية، 1625 لاجئا إلى سوريا، قادمين من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 419 شخصًا (125 امرأة و214 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 1206 أشخاص (362 امرأة و615 طفلا)"، وفقا لـ"سبوتنيك". وأشار البيان إلى أن إجمالي عدد اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية، منذ يوم 18 يوليو عام 2018 الماضي، بلغ 396.4 ألف شخص.
من جهة أخرى، قام مركز المصالحة الروسي بتنفيذ عملية إنسانية واحدة، تم خلالها إيصال 500 سلة غذائية، بلغ إجمالي وزنها نحو 2.48 طن، إلى سكان قرية الجابرية بريف حمص. وقامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري، خلال الـ24 الساعة الأخيرة، بعملية تطهير أراضٍ من الألغام على مساحة
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اسراء-غريب (3)

مفاجأة جديدة في مقتل الفلسطينية إسراء غريب

كشف النائب العام الفلسطيني، أكرم الخطيب، اليوم الخميس، عن مفاجآت في قضية إسراء غريب التي لقيت مصرعها بعد أن سقطت من شرفة منزلها. وأوضح الخطيب خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الإعلام في رام الله، أنه في نهاية التحقيقات جرى توجيه الاتهام لثلاثة أشخاص بتهمة الضرب المفضي للموت في قضية قتل إسراء غريب، وقد تم توقيفهم بانتظار استكمال الإجراءات القانونية، وفقا لـ"وفا". وأوضح النائب العام الفلسطيني أن أركان وعناصر جريمة القتل توفرت في قضية إسراء غريب، مشيرا إلى أن الشرطة ألقت القبض على 3 أشخاص، وهم "م. ص"، و"أ. غ"، و"ب. غ".
أنور قرقاش

أنور قرقاش: قوة العرب يعززها نجاح مصر

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن مصر تستعيد عافيتها وتعزز موقعها، مع تحسين الظروف الاقتصادية والاستثمارية والسياحية فيها. وأفاد قرقاش، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "مع كل زيارة إلى القاهرة أرى أن مصر الشقيقة تستعيد عافيتها وتعزز موقعها، المؤشرات مشجعة والمشهد الاقتصادي والاستثماري والسياحي متصاعد ومشجع". وأشار إلى قدرة مصر على مواجهة التحديات وتحقيق التطلعات، مضيفًا أن هذه البلاد ماضية في الطريق الصحيح، وتابع: "قوة العرب يعززها نجاح مصر". جاءت هذه التصريحات عقب زيارة قرقاش إلى القاهرة، ولقائه وزير الخارجية سامح شكري.
نتنياهو (1)

نتنياهو: سنخوض حربا ضد غزة لإسقاط حماس

أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، ضرورة إسقاط حكم حماس، من خلال خوض حرب ضد قطاع غزة. وانتقد نتنياهو خلال حوار مع الإذاعة العامة الإسرائيلية، وزراءه الذين طالبوا الجيش بمهاجمة "حماس"، وقال: "توقفوا عن الترويج لعملية في غزة. ستكون هناك عملية لكنني لن أبدأها قبل لحظة استعدادنا لها. أنا لا أعمل عبر تغريدات، لكن على ما يبدو ليس هناك خيار سوى الإطاحة بحركة حماس من قطاع غزة، والعمل على تشكيل حكومة جديدة تزامنا مع اقتراب الانتخابات".
نتنياهو (1)

نتنياهو: إسرائيل في طريقها لتدمير حكم حماس بقطاع غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، إن إسرائيل في طريقها لتدمير حكم حماس في قطاع غزة، وذكرت القناة العبرية السابعة في حوار مع نتنياهو، أنه قطع على نفسه عهدا عام 2009، بتدمير حكم حماس، مدعيا أنه في طريقه إلى ذلك، بدعوى أنه لا يمكن تجنب عملية عسكرية في غزة، وردا على سؤال القناة حول مدى تحقيق تصريحه السابق في عام 2009 من عدمه؟ أجاب قائلا: «نحن في طريقنا إلى هذا، لسوء الحظ، لا يمكننا تجنب العملية العسكرية، وأنا أدير مجموعة من الجبهات ونعمل في جميع تلك الساحات»، بحسب سبوتنيك.
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سامح-شكري-وزير-الخارجية-ونظيره-الأردني-أيمن-الصفدي (1)

شكري ونظيره الأردني يبحثان التحديات الإقليمية

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، نظيره الأردني أيمن الصفدي، للوقوف على آخر مستجدات مسار التعاون بين البلدين، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وذلك قبل انعقاد اجتماع الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين تناولا آخر مستجدات مسار التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات المختلفة، واستطلاع آفاق جديدة للتعاون بما يخدم مصالح شعبي مصر والأردن.
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أردوغان يهدد أوروبا بورقة اللاجئين: الدعم أولًا

هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي، قائلا إن "بلاده ستفتح الطريق أمام اللاجئين الراغبين بالوصول إلى أوروبا"، وأضاف أن أنقرة ستلجأ إلى هذا الخيار في حال لم تتلق دعما دوليا للتعامل مع اللاجئين السوريين، واعتبر أنه "سيكون مثالياً لو أقمنا المنطقة الآمنة في سوريا مع أمريكا، لكننا مستعدون للتحرك منفردين"، وفقا لوكالة "رويترز".. واتفقت تركيا والاتحاد الأوروبي في مارس عام 2016، على وقف تدفق المهاجرين على دول التكتل مقابل حزمة من الأموال لدعم اللاجئين.
لاجئون سوريون - أرشيفية

تركيا تطرد 4 آلاف لاجئ سوري من إسطنبول

يوما تلو الآخر تنكشف مطامع تركيا حول سوريا، لا سيما بعد أن وافقت على استقبال آلاف اللاجئين مقابل دعمها ماليا من قبل الاتحاد الأوروبي، إلا أن أنقرة قررت التخلي عن التزاماتها، وقامت بترحيل أكثر من 40 ألف لاجئ سوري من إسطنبول إلى المخيمات، وفقا لنائب وزير الداخلية التركي إسماعيل تشاتكلي. وأضاف تشاتكلي، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء "تم إرسال أربعة آلاف و606 مواطنين سوريين، لا يملكون أي تسجيل في إسطنبول، إلى مخيمات اللاجئين، وتم طرد 35 ألف سوري من المسجلين في محافظات تركية أخرى، من إسطنبول إلى أماكن تسجيلهم في تركيا"، وفقا لـ"روسيا اليوم".
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أول تحرك مصري بشأن تطورات الأحداث على حدود لبنان

تلقى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريرى، مساء اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية سامح شكرى، تم خلاله التشاور في شأن آخر تطورات الوضع على الحدود الجنوبية اللبنانية، عقب العملية التي نفذها حزب الله ضد مدرعة عسكرية إسرائيلية بالقرب من الحدود المشتركة بين البلدين، والرد العسكري الإسرائيلى عليها. جاء ذلك في بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريري مساء اليوم. وأجرى الحريري اتصالا برئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، قام خلاله بوضعه في أجواء الاتصالات العربية والدولية التي أجراها، في سبيل إيقاف التدهور على الحدود.
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