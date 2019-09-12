سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

أنور قرقاش: قوة العرب يعززها نجاح مصر

تحرير:وكالات ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص
أنور قرقاش
أنور قرقاش
أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن مصر تستعيد عافيتها وتعزز موقعها، مع تحسين الظروف الاقتصادية والاستثمارية والسياحية فيها. وأفاد قرقاش، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "مع كل زيارة إلى القاهرة أرى أن مصر الشقيقة تستعيد عافيتها وتعزز موقعها، المؤشرات مشجعة والمشهد الاقتصادي والاستثماري والسياحي متصاعد ومشجع". وأشار إلى قدرة مصر على مواجهة التحديات وتحقيق التطلعات، مضيفًا أن هذه البلاد ماضية في الطريق الصحيح، وتابع: "قوة العرب يعززها نجاح مصر". جاءت هذه التصريحات عقب زيارة قرقاش إلى القاهرة، ولقائه وزير الخارجية سامح شكري.
وتابع وزير الدولة الإماراتي: "مصر قلب العالم العربي والعلاقات الثنائية التي تجمعنا في أزهى حالاتها، وهناك توافق تام في الرؤى مع مصر، فهي قلب العالم العربي، والعلاقات الثنائية التي تجمعنا في أزهى حالاتها. عميق المحبة والمودة لمصر العزيزة قيادةً وشعبًا". كانت مصر احتضنت في وقت سابق، الاجتماع الذي جرى
اقرأ المزيد
نتنياهو (1)

نتنياهو: سنخوض حربا ضد غزة لإسقاط حماس

أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، ضرورة إسقاط حكم حماس، من خلال خوض حرب ضد قطاع غزة. وانتقد نتنياهو خلال حوار مع الإذاعة العامة الإسرائيلية، وزراءه الذين طالبوا الجيش بمهاجمة "حماس"، وقال: "توقفوا عن الترويج لعملية في غزة. ستكون هناك عملية لكنني لن أبدأها قبل لحظة استعدادنا لها. أنا لا أعمل عبر تغريدات، لكن على ما يبدو ليس هناك خيار سوى الإطاحة بحركة حماس من قطاع غزة، والعمل على تشكيل حكومة جديدة تزامنا مع اقتراب الانتخابات".
نتنياهو (1)

نتنياهو: إسرائيل في طريقها لتدمير حكم حماس بقطاع غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، إن إسرائيل في طريقها لتدمير حكم حماس في قطاع غزة، وذكرت القناة العبرية السابعة في حوار مع نتنياهو، أنه قطع على نفسه عهدا عام 2009، بتدمير حكم حماس، مدعيا أنه في طريقه إلى ذلك، بدعوى أنه لا يمكن تجنب عملية عسكرية في غزة، وردا على سؤال القناة حول مدى تحقيق تصريحه السابق في عام 2009 من عدمه؟ أجاب قائلا: «نحن في طريقنا إلى هذا، لسوء الحظ، لا يمكننا تجنب العملية العسكرية، وأنا أدير مجموعة من الجبهات ونعمل في جميع تلك الساحات»، بحسب سبوتنيك.
توقيع- اتفاق- بين -الخرطوم- بجوبا (3)

لوقف الحرب بالسودان.. توقيع اتفاق مع الحركات المسلحة بجوبا

نقلة نوعية نحو وقف الحرب وإحلال السلام في السودان، إذ وقعت الحكومة السودانية الجديدة والحركات المسلحة تت لواء الجبهة الثورية وغيرها، في عاصمة جنوب السودان جوبا، اليوم الأربعاء، على اتفاق لإعلان المبادئ، بحضور وزير شؤون الرئاسة في مكتب رئيس جمهورية جنوب السودان، الذي توسط في الاتفاق على خريطة طريق تمهد لعملية التفاوض بعد يومين من بدء المفاوضات عقب وصول وفد المجلس السيادي الانتقالي إلى جوبا، إذ يشكل الاتفاق ورقة مشتركة للتفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو.
نظام-القبة-الحديدية

استنفار أمني بإسرائيل بعد إطلاق 3 صواريخ من غزة

انطلقت، اليوم الأربعاء، صافرات الإنذار في عدد من البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، وذلك عقب رصد منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية لإطلاق قذائف من القطاع. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان له: "تم تفعيل صافرات الإنذار في منطقة ياد مردخاي بعد الحديث عن رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل"، مضيفا: "ردا على الاعتداء الصاروخي من القطاع قصفت دبابة قبل قليل موقعين عسكريين تابعين لمنظمة حماس في شمال قطاع غزة، وذلك ردا على إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل قبل قليل".
اقرأ المزيد من الأخبار
وزير-الخارجية-سامح-شكري-ونظيره-الإماراتي-أنور-قرقاش (1)

شكري يستقبل نظيره الإماراتي: نتضامن معكم

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، بقصر التحرير في القاهرة، وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، لاستعراض سبل تعزيز العلاقات وتبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وذلك قبيل انعقاد اجتماع الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع تناول سبل تعزيز مجالات التعاون المُشترك في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والإمارات، وهو الأمر الذي تعكسه كثافة الزيارات الرسمية المتبادلة على كافة المستويات.
أنور قرقاش

قرقاش يتغنى بمصر: قلب العالم العربي

اعتبر الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن مصر هي قلب العالم العربي، مؤكدًا على وجود توافق تام في الرؤى بين البلدين. وأكد قرقاش، في تغريدة اليوم الثلاثاء، أن اجتماعه مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، كان مثمرًا، لا سيما أن علاقات البلدين تمر بأزهى حالاتها. وتابع: "هناك توافق تام في الرؤى مع مصر.. فهي قلب العالم العربي، والعلاقات الثنائية التي تجمعنا في أزهى حالاتها.. عميق المحبة والمودة لمصر العزيزة قيادة وشعبًا".
شحن السيارات الكهربائية

مصر تُنسق مع الصين لإقامة مصنع سيارات كهربائية

أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أنه تم التنسيق مع ثاني أكبر شركة سيارات كهربائية في الصين والتفاهم لإجراء ترتيبات لزيارة وفد مصري لمقر الشركة قريبا من أجل التوقيع على مذكرة تفاهم لإقامة مصنع سيارات كهربائية بالشراكة مع شركة النصر للسيارات بهدف توطين هذه الصناعة في مصر. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بقطاعي الزراعة والصناعة.
.الحجاج (2)

غدا.. مصر للطيران تسير 18 رحلة لعودة 4200 حاج

تسير شركة مصر للطيران، غدا الإثنين، 18 رحلة من مطاري جدة والمدينة المنورة وذلك لنقل 4 آلاف و200 حاج، بعد أدائهم مناسك الحج ضمن رحلات الجسر الجوي لعودة الحجاج، كما تسير الشركة 11 رحلة من جدة لنقل 2885 حاجا، من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي، و7 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1315 حاجا من حجاج قرعة الجيزة والمنوفية وتنازلات، وتضامن المركزية وبنك ناصر والجيزة و بورسعيد، بالإضافة إلى وزارة الصحة وبعثات داخلية والأزهر الشريف وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org