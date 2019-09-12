أنور قرقاش: قوة العرب يعززها نجاح مصر

تحرير:وكالات ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص

أنور قرقاش

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن مصر تستعيد عافيتها وتعزز موقعها، مع تحسين الظروف الاقتصادية والاستثمارية والسياحية فيها. وأفاد قرقاش، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "مع كل زيارة إلى القاهرة أرى أن مصر الشقيقة تستعيد عافيتها وتعزز موقعها، المؤشرات مشجعة والمشهد الاقتصادي والاستثماري والسياحي متصاعد ومشجع". وأشار إلى قدرة مصر على مواجهة التحديات وتحقيق التطلعات، مضيفًا أن هذه البلاد ماضية في الطريق الصحيح، وتابع: "قوة العرب يعززها نجاح مصر". جاءت هذه التصريحات عقب زيارة قرقاش إلى القاهرة، ولقائه وزير الخارجية سامح شكري.

وتابع وزير الدولة الإماراتي: "مصر قلب العالم العربي والعلاقات الثنائية التي تجمعنا في أزهى حالاتها، وهناك توافق تام في الرؤى مع مصر، فهي قلب العالم العربي، والعلاقات الثنائية التي تجمعنا في أزهى حالاتها. عميق المحبة والمودة لمصر العزيزة قيادةً وشعبًا". كانت مصر احتضنت في وقت سابق، الاجتماع الذي جرى