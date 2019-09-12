رياضة

فتحي مبروك يتساءل عن سر غياب اسمه عن تدريب المنتخب

تحرير:أحمد سيد ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص
فتحي مبروك
فتحي مبروك
أبدى فتحي مبروك، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تعجبه من عدم ترشيحه لتدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، أو الاستمرار مدربا للأحمر لمدة موسم كامل، وقال فتحي مبروك، في تصريحات تليفزيونية: «كنت أسأل نفسي دائمًا، لماذا لا أستمر لمدة موسم كامل في تدريب الأهلي؟ ولكن في النهاية أحترم اتفاقي المسبق مع إدارة النادي بالوجود لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي»، كما أنه يتساءل دائمًا عن سر عدم ترشحه ضمن الأسماء المرشحة لقيادة المنتخب الأول.
وأضاف: «أقول لنفسي أيضًا، هل ساد انطباع بأنني لن أخرج من النادي الأهلي أو بأنني بعيد عن العمل عاما أو اثنين، أو لازمتني سمعة العمل مع فرق الشباب والناشئين؟»، موضحًا: «الكثيرون يسألونني لماذا لا أترشح للأهلي أو المنتخب؟ آخرهم (سواق توك توك) جرى خلف سيارتي على طريق الأتوستراد أمس، ليقوم
اقرأ المزيد
مرتضى منصور (3)

مرتضى: سأشتري لكهربا قميص الأهلي على حسابي

سخر مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، من عودة لاعبه السابق محمود عبد المنعم (كهربا)، المحترف في صفوف أفيس البرتغالي، إلى الأهلي بعد هروبه من القلعة البيضاء، وقال مرتضى منصور، خلال برنامج «الزمالك اليوم» في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، إنه سيشتري فانلة للأهلي لكهربا إذا أراد العودة إلى مصر للعب في الفريق الأحمر. وأضاف: "سأشتري القميص على حسابي وأعطيه له، فلديّ أشرف بن شرقي ولاعبون آخرون لا يستهترون لكن لن أقبل بأقل من 100 مليون جنيه تعويضا عن رحيله".
ميسى

ليونيل ميسي يتحدث عن رحيله من برشلونة

تحدث الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، عن الأنباء التي ترددت خلال الأيام الأخيرة عن رحيله عن النادي الكتالوني بعد اكتشاف بند في عقده يتيح له الرحيل نهاية الموسم مجانًا، وأوضح ميسي في تصريحات لصحيفة «آس» الإسبانية، اليوم الخميس: «لا أستطيع تأكيد أي شيء حقا، لأنه يوجد في العقود شرط للسرية ولا يمكن التحدث عن أي شيء الآن، وإذا تحدثت فسوف أكسر هذا الشرط. ما يمكنني قوله هو أنني أريد أن أكون في برشلونة وأن أعتزل هنا لأن هذا هو منزلي».
اتحاد-الكرة (3)

اليوم.. سحب قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد

?تقام اليوم الخميس، قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز، بحضور مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ومندوبي 18 ناديًا من الأندية التي تشارك في البطولة للموسم الجديد (2019 - 2020)، بأحد فنادق الزمالك وسط كوكبة من نجوم الكرة المصرية، أبرزهم محمد زيدان، عماد متعب، أحمد الكأس، عبد الستار صبري، أحمد حسن، عبد الحليم علي وغيرهم، وسيقود القرعة، حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات، الذي تعهد للجبلاية بخروج الفعاليات على مستوى عال من الاحترافية، حيث استعان بتجارب سابقة للاتحاد الإفريقي.
اقرأ المزيد من الأخبار
لاسارتي - عمرو جمال

طلائع الجيش يتعاقد مع عمرو جمال لمدة موسمين

وقع عمرو جمال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقود انتقاله لصفوف فريق طلائع الجيش، لمدة موسمين على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا للموسم الجديد، جاء ذلك بعد أن فسخ مهاجم المارد الأحمر تعاقده مع فريق الصفاقسي التونسي، والذي أعير إليه في فترة الانتقالات الصيفية بسبب عدم قدرته على السفر إلى تونس لارتباطه بالتجنيد، ووقع اللاعب عقود انضمامه فى حضور العميد أحمد فؤاد المهدى، مدير الكرة بالنادى، ومحمد مختار، مدير شؤون اللاعبين، ويسرى عرفان، المدير الإدارى للفريق.
رمضان- صبحى

عماد متعب يهاجم رمضان صبحي لهذا السبب

وجه عماد متعب، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، انتقادات إلى رمضان صبحي لاعب القلعة الحمراء، بعد انصراف الأخير في أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء خلال ودية المنتخب الأولمبي ضد السعودية، على ملعب بتروسبورت، والتي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء. وقال متعب في تصريحات تليفزيونية: «ما حدث ليس عاديا، من الطبيعي ألا يستخدم اللاعب هاتفه بمجرد وصوله إلى أرض الملعب، بل يغلقه أو يجعله صامتا ويضعه في شنطته أو جيبه لحين انتهاء المباراة».
مروان-محسن

أخيرًا.. الفيفا يرسل للأهلي راتب مروان محسن

تلقى مسؤولو النادي الأهلي فاكسًا رسميًا يفيد قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأيداع مبلغ 148 ألف دولار في حساب الأهلي وهو ما يعادل راتب مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم عن فترة غيابه عن الملاعب تقريبًا بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي اثناء مشاركته ضمن صفوف المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية 2017. وتنص لوائح الفيفا على تحمل الأخير راتب اللاعب في حال إصابته في البطولات القارية وفقًا لفترة غياب كل لاعب والضرر الواقع على فريقه سواء ماديًا أو فنيًا.
اجيرى-والجهاز-الفنى

ماذا قال مدرب المنتخب السابق في محاكمته بالتلاعب؟

تحدث خافيير أجيري، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، الذي تمت إقالته من تدريب الفراعنة عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية 2019، عن محاكمته فيما يعرف بقضية التلاعب في النتائج في الدوري الإسباني، وجاء ذلك بعدما قررت محكمة في فالنسيا بإسبانيا إعادة التحقيق في قضية التلاعب بنتيجة مباراة في الدوري الإسباني تعود إلى 2011 بين ريال سرقسطة وليفانتي، والمتهم فيها 42 شخصًا منهم خافيير أجيري، الذي كان في ذلك الوقت مدربا لفريق ريال سرقسطة والتحقيق سيستمر حتى 30 سبتمبر.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org