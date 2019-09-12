فتحي مبروك يتساءل عن سر غياب اسمه عن تدريب المنتخب

تحرير:أحمد سيد ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص

فتحي مبروك

أبدى فتحي مبروك، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تعجبه من عدم ترشيحه لتدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، أو الاستمرار مدربا للأحمر لمدة موسم كامل، وقال فتحي مبروك، في تصريحات تليفزيونية: «كنت أسأل نفسي دائمًا، لماذا لا أستمر لمدة موسم كامل في تدريب الأهلي؟ ولكن في النهاية أحترم اتفاقي المسبق مع إدارة النادي بالوجود لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي»، كما أنه يتساءل دائمًا عن سر عدم ترشحه ضمن الأسماء المرشحة لقيادة المنتخب الأول.

وأضاف: «أقول لنفسي أيضًا، هل ساد انطباع بأنني لن أخرج من النادي الأهلي أو بأنني بعيد عن العمل عاما أو اثنين، أو لازمتني سمعة العمل مع فرق الشباب والناشئين؟»، موضحًا: «الكثيرون يسألونني لماذا لا أترشح للأهلي أو المنتخب؟ آخرهم (سواق توك توك) جرى خلف سيارتي على طريق الأتوستراد أمس، ليقوم

وأضاف: «أقول لنفسي أيضًا، هل ساد انطباع بأنني لن أخرج من النادي الأهلي أو بأنني بعيد عن العمل عاما أو اثنين، أو لازمتني سمعة العمل مع فرق الشباب والناشئين؟»، موضحًا: «الكثيرون يسألونني لماذا لا أترشح للأهلي أو المنتخب؟ آخرهم (سواق توك توك) جرى خلف سيارتي على طريق الأتوستراد أمس، ليقوم بتحيتي، ثم سألني نفس السؤال: لماذا لا تترشح يا كابتن؟».



وكشف فتحي مبروك: «وصل إليَّ عرض من سموحة، وتحدث معي رئيس النادي فرج عامر، ورحبت بالأمر، ولكن لا أعرف هل تواصل حينها مع رئيس النادي الأهلي محمود طاهر أم لا؟»، وبسؤاله عن المرشح الأنسب لتدريب المنتخب، رد: «حسام البدري، لأنه عمل على المستوى الإفريقي مع الأهلي وحصل على بطولات، وتاريخه يدعم موقفه، مع كامل احترامي لكل الأسماء الموجودة».