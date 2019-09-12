مفاجأة جديدة في مقتل الفلسطينية إسراء غريب

تحرير:وكالات ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص

إسراء غريب

كشف النائب العام الفلسطيني، أكرم الخطيب، اليوم الخميس، عن مفاجآت في قضية إسراء غريب التي لقيت مصرعها بعد أن سقطت من شرفة منزلها. وأوضح الخطيب خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الإعلام في رام الله، أنه في نهاية التحقيقات جرى توجيه الاتهام لثلاثة أشخاص بتهمة الضرب المفضي للموت في قضية قتل إسراء غريب، وقد تم توقيفهم بانتظار استكمال الإجراءات القانونية، وفقا لـ"وفا". وأوضح النائب العام الفلسطيني أن أركان وعناصر جريمة القتل توفرت في قضية إسراء غريب، مشيرا إلى أن الشرطة ألقت القبض على 3 أشخاص، وهم "م. ص"، و"أ. غ"، و"ب. غ".

وأكد أنه ثبت في التحقيقات عدم صحة ادعاء العائلة سقوط الضحية إسراء غريب من شرفة منزلها في المرة الأولى، التي جرى خلالها نقلها للمستشفى. وأضاف الخطيب أن وفاة إسراء غريب حسب تقرير الطب الشرعي، جاءت نتيجة قصور حاد في الجهاز التنفسي بسبب تجمع الهواء بالأنسجة تحت الجلد، نتيجة مضاعفات الضرب. وأشار إلى أن دخول