تجنب هذه الأطعمة لإدارة مرض السكري 2

على الرغم من أن عصير الفواكه يعد من المشروبات الصحية، فإن تأثيره فى معدلات السكر في الدم يشبه كثيرا تأثير المشروبات الغازية والسكرية، فعليك تناول المشروبات الصحية

تحرير:إسراء سليمان ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

مرض السكري2

ما زالت الأمراض المزمنة تهاجم العديد من الأشخاص؛ على سبيل المثال، ضغط الدم المرتفع ومرض السكري من النوعين الأول والثاني، من أكثر الأمراض المنتشرة بين العديد من الأفراد، إذ يجب التعايش معها بشكل صحي؛ من أجل الحفاظ على الصحة العامة، حتى لا تتعرض لمزيد من المضاعفات، وإضافة إلى ذلك يجب الاهتمام بالنظام الغذائي، فإذا كنت من مرضى السكري من النوع الثاني، فعليك تجنب تناول الدهون المتحولة والخبز الأبيض وعصير الفواكه. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "express.co".

يعد مرض السكري من النوع الثاني من الحالات المرضية التي تؤثر بشكل كبير فى استجابة الجسم للأنسولين، والأنسولين من الهرمونات المهمة التي تعمل على تنظيم معدلات السكر في الدم، فربما لا يستطيع الجسم إنتاج كميات كافية من الأنسولين، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات السكر في الدم بشكل كبير، فإذا لم يُعالج مرض السكري