تجنب هذه الأطعمة لإدارة مرض السكري 2

على الرغم من أن عصير الفواكه يعد من المشروبات الصحية، فإن تأثيره فى معدلات السكر في الدم يشبه كثيرا تأثير المشروبات الغازية والسكرية، فعليك تناول المشروبات الصحية
ما زالت الأمراض المزمنة تهاجم العديد من الأشخاص؛ على سبيل المثال، ضغط الدم المرتفع ومرض السكري من النوعين الأول والثاني، من أكثر الأمراض المنتشرة بين العديد من الأفراد، إذ يجب التعايش معها بشكل صحي؛ من أجل الحفاظ على الصحة العامة، حتى لا تتعرض لمزيد من المضاعفات، وإضافة إلى ذلك يجب الاهتمام بالنظام الغذائي، فإذا كنت من مرضى السكري من النوع الثاني، فعليك تجنب تناول الدهون المتحولة والخبز الأبيض وعصير الفواكه. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "express.co".
يعد مرض السكري من النوع الثاني من الحالات المرضية التي تؤثر بشكل كبير فى استجابة الجسم للأنسولين، والأنسولين من الهرمونات المهمة التي تعمل على تنظيم معدلات السكر في الدم، فربما لا يستطيع الجسم إنتاج كميات كافية من الأنسولين، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات السكر في الدم بشكل كبير، فإذا لم يُعالج مرض السكري
يعد مرض السكري من النوع الثاني من الحالات المرضية التي تؤثر بشكل كبير فى استجابة الجسم للأنسولين، والأنسولين من الهرمونات المهمة التي تعمل على تنظيم معدلات السكر في الدم، فربما لا يستطيع الجسم إنتاج كميات كافية من الأنسولين، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات السكر في الدم بشكل كبير، فإذا لم يُعالج مرض السكري من النوع الثاني في الحال، أو لم تستطع إدارته بشكل جيد، ستتوالى عليك بعض المشكلات الصحية المعقدة، بما في ذلك الفشل الكلوي وتلف الأعصاب، إضافة إلى أمراض القلب والسكتات الدماغية والنوبات القلبية.
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وبالتالي فإن تناول طعام صحي يعد إحدى الطرق الصحية لإدارة معدلات السكر في الدم، إضافة إلى أن النظام الغذائي المتوازن الذي يحتوي على كميات كافية من الفواكه والخضراوات، مع الحصول على القدر الكافي من التمرينات الرياضية الموصى بها من قبَل خبراء التغذية، سيضمن لك الحفاظ على معدلات السكر في الدم، وعندما يتعلق الأمر بالأطعمة التي يجب تجنبها، ففى ما يلي بعضها:
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يعد مرض السكري من النوع الثاني من الأمراض المزمنة التي يجب التعامل معها بشكل صحي، حيث وصل إلى أبعاد وبائية بين البالغين والأطفال في جميع أنحاء العالم، فالاختيارات السيئة من الطعام تؤدي إلى زيادة معدلات الأنسولين والسكر في الدم، إضافة إلى التعزيز من الالتهابات، التي من المحتمل أن تزيد من خطورة الإصابة ببعض الأمراض.
1- الدهون المتحولة (دهون غير مشبعة)
توجد في السمن النباتي والزبدة، كما توجد أيضًا في الوجبات السريعة، ويتم صنعها من خلال إضافة الهيدروجين إلى الأحماض الدهنية غير المشبعة لجعلها أكثر استقرارا، وعلى الرغم من أن الدهون المتحولة لا تزيد من معدلات السكر في الدم مباشرة، فإنها مرتبطة بزيادة الالتهابات ومقاومة الأنسولين.
2- الخبز الأبيض
يعد من الأطعمة المصنعة، كما أنه يحتوي على معدلات عالية من الكربوهيدرات، كما أن الأطعمة المكررة الأخرى تزيد بشكل كبير من معدلات السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني، ويحتوي الخبز الأبيض أيضًا على نسبة قليلة من الألياف الغذائية، تحاول التقليل من امتصاص السكر في مجرى الدم.
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3- المشروبات المحلاة بالسكر
تعد المشروبات المحلاة بالسكر من الخيارات السيئة بالنسبة لمرضى السكري من النوع الثاني، إضافة إلى أن المشروبات السكرية تحتوي على معدلات عالية من الكربوهيدرات، كما أنها غنية بالفركتوز، الذي يرتبط بقوة بمرض السكري من النوع الثاني.
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4- عصير الفواكه
على الرغم من أن عصير الفواكه يعد من المشروبات الصحية، فإن تأثيره فى معدلات السكر في الدم يشبه كثيرا تأثير المشروبات الغازية والسكرية، وفي كثير من الحالات، يحتوي عصير الفواكه على معدلات عالية من السكر أكثر من الكربوهيدرات والمشروبات السكرية، ما يؤدي إلى الإصابة بالسمنة، وتلحق بها أمراض القلب.