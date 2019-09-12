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تجنب هذه الأطعمة لإدارة مرض السكري 2

على الرغم من أن عصير الفواكه يعد من المشروبات الصحية، فإن تأثيره فى معدلات السكر في الدم يشبه كثيرا تأثير المشروبات الغازية والسكرية، فعليك تناول المشروبات الصحية
تحرير:إسراء سليمان ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
مرض السكري2
مرض السكري2
ما زالت الأمراض المزمنة تهاجم العديد من الأشخاص؛ على سبيل المثال، ضغط الدم المرتفع ومرض السكري من النوعين الأول والثاني، من أكثر الأمراض المنتشرة بين العديد من الأفراد، إذ يجب التعايش معها بشكل صحي؛ من أجل الحفاظ على الصحة العامة، حتى لا تتعرض لمزيد من المضاعفات، وإضافة إلى ذلك يجب الاهتمام بالنظام الغذائي، فإذا كنت من مرضى السكري من النوع الثاني، فعليك تجنب تناول الدهون المتحولة والخبز الأبيض وعصير الفواكه. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "express.co".
يعد مرض السكري من النوع الثاني من الحالات المرضية التي تؤثر بشكل كبير فى استجابة الجسم للأنسولين، والأنسولين من الهرمونات المهمة التي تعمل على تنظيم معدلات السكر في الدم، فربما لا يستطيع الجسم إنتاج كميات كافية من الأنسولين، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات السكر في الدم بشكل كبير، فإذا لم يُعالج مرض السكري
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الاكتئاب

دراسة: تناول حبوب منع الحمل في سن صغيرة يسبب اكتئابا

بعض الأسر تتفق على عدم إنجاب أطفال في بداية حياتهم، إذ تضطر الأم لأخذ بعض الاحتياطات اللازمة؛ على سبيل المثال، تناول حبوب منع الحمل يعد إحدى الوسائل، لكنه يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، على سبيل المثال، الشعور بغثيان دائم، مع عدم توازن في الهرمونات وتغير الحالة المزاجية، وزيادة الوزن، إضافة إلى زيادة الإفرازات المهبلية، وآخر ما جاءت به الدراسات أن تناول حبوب منع الحمل في سن صغيرة يجعل المرأة أكثر عرضة للاكتئاب، بالنسبة للفتيات اللاتي يتزوجن في سن المراهقة، وذلك حسبما ذكر الموقع البريطاني "daily mail".
الرضاعة-الطبيعية

«المياه المفلورة» تحمي رضيعك من تسوس الأسنان

كانت الرضاعة الطبيعية طيلة السنوات الماضية موضوعًا للبحث، بشأن علاقتها بتسوس الأسنان، ومع الكثير من الأبحاث العلمية والدراسات الطبية التي تؤكد أهمية الرضاعة الطبيعية للأم والطفل على حد سواء، كان لا بد من إيجاد الآثار الجانبية للرضاعة الطبيعية. يحتوي حليب الرضاعة الطبيعية على كثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الطفل، فهو يحتوي على البروتين والدهون الضرورية لنمو الطفل، والفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها جسمه، وحتى الأجسام المضادة التي تقويه وتساعده على مكافحة الأمراض المختلفة، كل هذا يحصل عليه الطفل من الحليب الطبيعي فقط.
زيت-اللافندر

تخلص من الاكتئاب بكبسولات زيت اللافندر الطبيعية

أوصى أطباء نفسيون بضرورة استخدام زيت اللافندر كعلاج رئيسي لمرضى القلق والتوتر بدلا من الأدوية المسببة للإدمان. أكد البروفيسور هانز بيتر فولز، المدير الطبي لمستشفى الطب النفسي في شلوس بألمانيا، أن الأطباء يسرعون للغاية في صرف الأدوية المسببة للإدمان وغيرها من العقاقير للمرضى الذين يعانون من القلق. وأضاف فولز أنه يجب إعطاء المرضى الذين يعانون من اضطرابات خفيفة العلاجات والمنتجات الطبيعية، بما في ذلك زيت اللافندر، لمكافحة أعراض الاضطرابات الخفيفة.
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